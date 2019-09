Co w trawie piszczy…czyli wyniki naszych drużyn w klasie A i B oraz ostatnie zmagania MKP Wołów w klasie okręgowej

Wśród trzech drużyn, które w 1.grupie wrocławskiej klasy A ciągle zachowują status niepokonanych, po kolejnym tygodniu zmagań pozostają orzeszkowianie, którzy tym razem w futbolowej rywalizacji udowodnili swoją wyższość nad konkurentami z Pietrzykowic. Dla zawodników Pumy nie jest to najlepszy czas, i trudno było przypuszczać, ze swoją fatalną serię przełamią na murawie boiska Victorii. Gospodarze wprawdzie dość długo męczyli się z defensywą rywali, ale kiedy wreszcie w defensywnym murze pietrzykowiczan pojawiła się luka, nasi piłkarze bez większych problemów słabości przeciwników i jeszcze przed przerwą dwukrotnie pokonali golkipera Pumy. Po zmianie stron podopieczni Mariusza Rzepki spokojnie kontrolowali przebieg meczu, myślami wybiegając już trochę do sobotniego derby w Lubiążu. Przed lokalnym hitem kibiców Odry natomiast cieszyć musi strzelecka dyspozycja Dawida Szczerby, który w niedzielę w Brzezinie trafił aż 5 razy, a skompletowanie hat-trick’a zajęło mu zaledwie 10 minut. Ponieważ gospodarze nie pozostawali dłużni, to wynik konfrontacji pozostawał otwartą kwestią do końcowego gwizdka i ostatecznie zakończył się hokejowym zwycięstwem gości. Drugi tydzień z rzędu punktowali również dolnobrzeżanie, choć remis na własnym boisku z przeciętnymi zawodnikami z Osieka z całą pewnością nie jest przesłanką, aby stwierdzić, że piłkarze KP najgorsze mają już za sobą.

Kompletnie nie udaje się powrót do klasy A piłkarzom krzelowskiej Komety. Zmagania niższego szczebla podopieczni grającego trenera Grzegorza Szewczyka wygrali w przysłowiowych cuglach, ale ich siła rozpędu natychmiast wyhamowała w starciu z Orlą Korzeńsko (2-5), a w ostatnią sobotę zamykający ranking beniaminek mocno oberwał na boisku lidera. Z całą pewnością zespół Burzy to jeden z faworytów zmagań, o czym świadczy choćby skład ekipy, gdyż do starcia z Kometą w wyjściowym składzie godzieszowian wybiegli doskonale znani naszym powiatowym kibicom Jakub Małecki oraz Dominik Maziarz, występujący wcześniej w barwach 4.ligowego MKP Wołów, a pierwszy z wymienionych również w dolnobrzeskim KP, kiedy ten zespół walczył o rankingowe oczka w 3.lidze. Obaj w sobotniej konfrontacji zdobyli 5 goli, ale swoją wartość w ofensywie udowodniły także inne gwiazdy Burzy, co oczywiście znalazło odzwierciedlenie w rezultacie. Przy takich wynikach i patrząc na pozycję Komety w tabeli – z całą pewnością trudno o optymizm, tym bardziej, że w najbliższym ligowym programie nasz zespół ma jeszcze starcie z niepokonanymi piłkarzami z Kuźniczyska.

W klasie B mogliśmy obejrzeć piłkarski hit w Miłczu, gdzie tamtejsi Spartanie podejmowali beniaminka z Brzegu Dolnego. Obie ekipy na starcie rozgrywek pewnie kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa i obie z kompletem punktów przewodzą zmaganiom. Po niedzielnym meczu miejsce w fotelu lidera zajęli miłczanie, dla których mecz nie rozpoczął się wprawdzie najlepiej, gdyż gości na prowadzenie wyprowadził ex-Spartanin Grzegorz Socha. Zawodnicy KS nie cieszyli się jednak długo z prowadzenia, gdyż później swoje strzeleckie umiejętności zaprezentował Kacper Jelec, a w końcówce rezultat meczu ustalił Piotr Zarzycki.

KLASA A – grupa 1.

VICTORIA ORZESZKÓW

– Puma Pietrzykowice 3-1 (2-0)

Bramki: M. Piechuta (36’), K. Koroś (45’), K. Szcześniak (64’);

Żółta kartka: K. Podgórski;

VICTORIA: M. Matkowski – Ł. Bagiński (19’ Ł. Chachlowski), K. Strzemski, A. Buzdygan, K. Partyka (70’ K. Podbucki), K. Szcześniak, K. Mucha, K. Koroś, K. Podgórski, M. Piechuta, K. Orniacki (90’ M. Rzepka).

KP BRZEG DOLNY

– LZS Osiek 1-1 (0-1)

Bramka: M. Kowalski (68’);

Żółte kartki: M. Kowalski, P. Jurków, P. Biernacki;

KP: J. Kołodziejczyk – M. Kowalski, P. Biernacki, T. Woś, M. Racki, B. Kociołek (46’ D. Ciochoń), A. Kołodziej, M. Cygan, J. Mazur, M. Pomiećko, M. Żebrowski.

Mechanik II Brzezina

– ODRA LUBIĄŻ 4-5 (1-4)

Bramki: D. Szczerba (13’, 17’, 23’, 33’, 61’);

Żółta kartka: P. Wanias;

ODRA: D. Posacki – J. Szuszfalak, K. Rutowicz, K. Kupiec, P. Wanias (64’ J. Ferenc), M. Mostipan, S. Ostapyshen, P. Główka (90’ B. Kozłowski), K. Sołowski (78’ G. Gryzan), D. Szczerba, A. Główka (87’ M. Główka).

Pozostałe mecze: Porcelana – Muchobór 3-2; Spartan – Pogoń 3-0 (vo.); Ambrozja – Galakticos 0-0; Zjednoczeni – Sokół 0-1.

KLASA A – Wrocław – 1.grupa 1. Sokół Smolec 4 12 19-0 2. Galakticos Solna 4 10 10-0 3. VICTORIA ORZESZKÓW 4 10 12-6 4. ODRA LUBIĄŻ 4 9 11-9 5. Mechanik II Brzezina 4 7 23-7 6. Spartan Marszowice 4 6 9-6 7. Zjednoczeni Szczepanów 4 5 8-7 8. Ambrozja Bogdaszowice 4 5 7-6 9. KP BRZEG DOLNY 4 4 5-12 10. Porcelana Ciechów 4 4 8-21 11. Muchobór Wrocław 4 3 9-12 12. LZS Osiek 4 3 4-7 13. Puma Pietrzykowice 4 0 3-18 14. Pogoń Miękinia 4 0 3-20

5.kolejka (21-22 września): Puma Pietrzykowice – KP (sobota, 16.00); ODRA – VICTORIA (sobota, 16.00); Zjednoczeni – Muchobór; Sokół – Ambrozja; Pogoń – Porcelana; Galakticos – Mechanik II; Osiek – Spartan.

KLASA A – grupa 2.

Burza Godzieszowa

– KOMETA KRZELÓW 17-0 (7-0)

Żółta kartka: A. Bekacz;

KOMETA: M. Łukowicz – M. Przyszlak, P. Szymański, P. Białek, T. Daniel (75’ J. Kędzierski), G. Szewczyk, R. Sawa, A. Marcinkowski, A. Chylak, D. Wilk, M. Białek.

Pozostałe mecze: Błysk – Plon 4-2; Barycz – Orla 2-3; Dolpasz – Brzeźno 2-0; Iskra – Łozina 2-4; Bór – Sparta 9-1; Zorza – Sokół II 0-3.

KLASA A – Wrocław – 2.grupa 1. Burza Godzieszowa 4 12 33-3 2. KS Łozina 4 12 13-6 3. Bór Oborniki Śl. 4 10 18-3 4. Błysk Kuźniczysko 4 10 12-4 5. Orla Korzeńsko 4 9 15-10 6. Dolpasz Skokowa 4 6 10-11 7. Sokół II Wielka Lipa 4 6 6-9 8. Plon Gądkowice 4 4 12-10 9. Iskra Pasikurowice 4 4 5-8 10. LZS Brzeźno 4 3 6-11 11. Sparta Skarszyn 4 3 6-22 12. Barycz Milicz 4 1 7-12 13. Zorza Pęgów 4 1 3-13 14. KOMETA KRZELÓW 4 0 4-28

5.kolejka (21-22 września): KOMETA – Błysk Kuźniczysko (sobota, 17.00); Plon – Zorza; Sokół II – Bór; Brzeźno – Burza; Sparta – Barycz; Łozina – Dolpasz; Orla – Iskra.

KLASA B – grupa 1.

SPARTA MIŁCZ

– KS BRZEG DOLNY 3-1 (1-1)

Bramki: K. Jelec (29’, 51’), P. Zarzycki (80’) oraz G .Socha (25’);

Żółte kartki: M. Hańczyk oraz M. Kowal, A. Juwa, R. Gierczyk;

SPARTA: W. Pelikan – K. Heluszka, S. Pęcherski, K. Stefanowski, P. Zarzycki, M. Hańczyk, P. Hryszkiewicz (55’ D. Grablewski), K. Jelec, P. Matusiewicz (70’ P. Cieśliński), D. Uść (80’ A. Korcz), P. Kozak (87’ Z. Grablewski);

KS: S. Siwek – R. Gierczyk, M. Kowal (65’ A. Kuzaj), A. Juwa, M. Burdyński, A. Gregoraszczuk (46’ D. Stawiski), S. Radziejewski, R. Budzyński, D. Serwatka (10’ Ł. Radzijewski), O. Samborski, G. Socha.

RUCH WARZĘGOWO

– Odra Uraz 2-2 (0-2)

Bramki: K. Romanowicz (80’, 85’);

RUCH: A. Gwiazdowski – D. Morawski, P. Michułka, M. Grzywacz, J. Kozak, M. Dłużniewski, M. Michułka, P. Nelec (46’ G. Mikołajczyk), K. Romanowicz, T. Pogwizd, R. Sobotka.

ZRYW GŁĘBOWICE

– ORKAN MOJĘCICE 3-1 (3-1)

Bramka: M. Kuczyński (23’), K. Oczek (31’), K. Zawidzki (41’) oraz J .Ziółkowski (27’);

Żółte kartki: J. łata, G. Bronik oraz P. Punda;

ZRYW: M. Krajka – J. Kowal, K. Oczek, M. Kuczyński, M. Gajewski, K. Zawidzki, G. Bronik, A. Czuchajewski, P. Łoziński, J. Książkiewicz, T. Szadej (42’ J. Łata);

ORKAN: A. Mirecki (46’ A. Franczukowski) – B. Romaniuk (55’ K. Punda), A. Pietrzyk (46’ P. Gołecki), P. Punda, M. Wróbel, S. Raczak, K. Lickiewicz (75’ D. Przybylski), S. Przydatek (57’ K. Sadowski), P. Wielowski, H. Sieradzki, J. Ziółkowski (72’ F. Hanecki).

HEROSI STARY WOŁÓW

– OLIMPIA GODZIĘCIN 0-3 (0-2)

Bramki: K. Kopczyński (3’), K. Mazur (35’), M. Kopacz (+90’);

HEROSI: M. Jaguś – K. Dembowski, K. Krakowiak (55’ H. Walichnowski), M. Dziubiński, J. Czekański, B. Goch, K. Dziubiński (60’ D. Gajewski), M. Idczak (75’ D. Idczak), R. Pietralik, I. Pawłowski (80’ G. Mikołajczyk), R. Żarczyński (82’ R. Szymczyszyn);

OLIMPIA: P. Szumiał – M. Igierski, K. Praczyk, A. Drabik (60’ P. Hawrylczak), D. Lipa (30’ A. Lewocki), P. Waigner (37’ M. Wyrwich), D. Kasprzyk, T. Borowski, N. Narmatov (54’ M. Kopacz), K. Mazur, K. Kopczyński (66’ Piotr Smoliński).

Pozostałe mecze: Avia – Lech 1-2; Dąb – Borzęcin 2-4; Piotrkowice – Paniowice 4-1.

KLASA A – Wrocław – 2.grupa 1. SPARTA MIŁCZ 4 12 15-5 2. KS Piotrkowice 4 10 14-6 3. OLIMPIA GODZIĘCIN 4 10 10-4 4. KS BRZEG DOLNY 4 9 22-4 5. Orkan Borzęcin 4 9 25-9 6. Lech Barkowo 4 6 9-6 7. Avia Ozorowice 4 6 16-11 8. Odra Uraz 4 5 7-7 9. RUCH WARZĘGOWO 4 4 7-12 10. Dąb Kuraszków 4 3 12-12 11. ZRYW GŁĘBOWICE 4 3 7-21 12. ORKAN MOJĘCICE 4 3 5-17 13. LKS Paniowice 4 1 4-13 14. HEROSI STARY WOŁÓW 4 0 3-29

5.kolejka (22 września): OLIMPIA – Dąb Kuraszków (11.00); MOJĘCICE – SPARTA (14.00); Orkan Borzęcin – ZRYW (14.00); Odra Uraz – HEROSI (16.00); BRZEG DOLNY – Avia Ozorowice (16.00); LKS Paniowice – RUCH (16.00), Lech – Piotrkowice.

1. LIGA OLDBOY’S

OLIMPIA GODZIĘCIN

– Muchobór Wrocław 3-1 (1-1)

Bramka: P. Bolkowski (29’-karny, 60’), S. Skrzek (54’);

OLIMPIA: K. Tyszkowski – R. Żak, P. Biernacki, K. Kubasiak, A. Łubkowski, K. Dmytrów, B. Wlaźlak, P. Bolkowski, M. Kudryński, D. Wielichowski, D. Kokoszka – M. Olszewski, J. Drężek, P. Tkaczyk, S. Skrzek.

1.LIGA OLDBOY’S – Wrocław 1. Oldboy Brożec 4 12 8-4 2. OLIMPIA GODZIĘCIN 4 10 12-5 3. Moto-Jelcz Oława 4 9 17-7 4. Śląsk Wrocław 3 7 9-3 5. PKS Łany 3 5 5-4 6. Pogoń Oleśnica 4 5 4-4 7. Polonia Jaszowice 4 4 9-11 8. Sycowski KS Pogoń 4 3 5-7 9. LOTOS Gaj Oławski 4 3 5-13 10. Polar Wrocław 3 1 2-4 11. Muchobór Wrocław 3 1 2-6 12. Orla Wąsosz 4 1 2-12

5.kolejka (23 września, g.17.30): Śląsk Wrocław – OLIMPIA.

ROZMONTOWALI LIDERA

MKP WOŁÓW – klasa okręgowa – WROCŁAW

MKP WOŁÓW

– Mechanik Brzezina 2-0 (1-0)

Bramki: K. Włodarczyk (50’);

Żółte kartki: S. Kościuk, M. Gacek, K. Jasiński, M. Szaciłło;

MKP: M. Szaciłło – D. Kamiński (89’ B. Gałecki), S. Czyżowicz, O. Juwa, K. Moskwa, M. Kamraj, K. Miłkowski (70’ K. Jasiński|), K. Żbik (84’ A. Judziński), S. Kościuk (66’ K. Tabak), M. Gacek, K. Włodarczyk.

W poprzednim sezonie drużyna z Brzeziny była o włos od awansu, ale na finiszu rozgrywek przegrali 4.ligę w domowym starciu z Moto-Jelcz Oława (0-3), po którym wyprzedzili ich nie tylko oławianie, ale i rywale z Goszcza. Zespół Mechanika grał wówczas ze skutecznością 68%, więc trudno się dziwić, że przed rozpoczęciem nowych rozgrywek właśnie w tej ekipie upatrywano jednego z faworytów zmagań, co zresztą brzeziczanie szybko potwierdzili serią zwycięstw i pozycją lidera, a na dotychczasowej drodze do tej pozycji nie przegrywali ani przez minutę. W 5.serii spotkań piłkarze tej drużyny zjawili się w Wołowie, aby z piłkarzami MKP zagrać nie tylko o najwyższą pozycję w tabeli, ale i o zachowanie miana niepokonanego zespołu.

Już po pierwszych minutach widać było, że goście mają swój pomysł na tę konfrontację i umiejętnie przeszli do jego realizacji. Goście rozpoczęli bardzo ostrożnie, pilnując przede wszystkim dostępu do własnego przedpola, a swoich szans na ewentualne rozstrzygnięcie pojedynku szukali w szybkich kontratakach i stałych fragmentach gry. W początkowym okresie nie mieli jednak zbyt wielu okazji w ofensywie, gdyż grę z dużą ostrożnością prowadzili jednak gospodarze. Podopieczni trenera Piotra Bolkowskiego opanowali środek pola, gdzie mieli sporo swobody, ale im bliżej bramki rywali, defensywne zasieki przyjezdnych zdawały dobrze egzamin i mimo inicjatywy wołowianom trudno było dojść do jakiejkolwiek pozycji strzeleckiej. Z dystansu spróbował Sebastian Kościuk, lecz nieco bliżej objęcia prowadzenia po jednym z rzutów rożnych byli piłkarze Mechanika, ale w chwili próby egzamin z bramkarskiego rzemiosła zdał Maciej Szaciłło. Twarda futbolowa walka bez wielkich fajerwerków trwała przez całą pierwszą odsłonę, ale w ostatnim akcie tego piłkarskiego spektaklu doczekaliśmy się trafienia. W środku pola akcję zainicjował Szymon Czyżowicz, który długim, prostopadłym podaniem znalazł Krystiana Włodarczyka, a ten oszukał obrońcę rywali i w sytuacji sam na sam nie dał najmniejszych szans golkiperowi przyjezdnych, zapewniając swojej ekipie prowadzenie po 1.połowie.

Druga odsłona rozpoczęła się bardzo udanie dla gospodarzy i po ataku, który zainicjował Marek Gacek, ponownie w czystej sytuacji strzeleckiej znalazł się K. Włodarczyk, któremu i tym razem nie zabrakło zimnej krwi i piłkarskich umiejętności, więc futbolówka po raz drugi zatrzepotała w siatce bramki Mechanika. Po tym wydarzeniu przyjezdni nie mieli już w zasadzie czego bronić i mogli z większym animuszem ruszyć do ataku, choć od 60.min. musieli to już robić bez Kamila Suppana, który ukarany został czerwonym kartonik. Mimo kolejnej straty goście podjęli walkę i częściej mogliśmy zobaczyć piłkarzy rywali w ofensywie, choć wydawało się, że ciągle ich główną siłą były stałe fragmenty gry, z którymi jednak umiejętnie radziła sobie nasza defensywa. Sytuacja taka zaowocowała nieco szerszym polem do popisu dla ofensywnej formacji MKP, która stworzyła jeszcze kilka ciekawych okazji do podwyższenia rezultatu, ale w decydujących momentach szczęścia i precyzji zabrakło Kamilowi Żbikowi czy Konradowi Tabakowi i ostatecznie wynik spotkania nie uległ już zmianie.

– Zespół zapracował na to zwycięstwo i cieszą kolejne punkty oraz pozycja w tabeli – powiedział po końcowym gwizdku szkoleniowiec MKP. – W tej chwili trudno jeszcze mówić o naszej roli w tych zmaganiach, gdyż cały czas analizujemy rywali. Zdobywamy punkty, poprawiamy grę w jej poszczególnych aspektach i na tym etapie wygląda to dobrze. Martwi nieco kontuzja Marcina Beresteckiego, który udanie wszedł w sezon, ale teraz boryka się z urazem. Ciągle czekamy na diagnozę i mamy nadzieję, że zawodnik powróci jak najszybciej do drużyny.

Pozostałe wyniki: Orzeł P. – Czarni 5-1; Polonia – Barycz 2-4; Parasol – Zachód 0-0; Odra – Żórawina 1-1; Olimpia – Kobierzyce 2-2; Pogoń – Wierzbice 1-2; Orzeł M. – Energetyk 6-1.