Długa ławka. MKP Wołów w klasie okręgowej

DŁUGA ŁAWKA

MKP WOŁÓW – klasa okręgowa – WROCŁAW

Odra Malczyce

– MKP WOŁÓW 1-3 (0-1)

Bramki: K. Włodarczyk (24’), M. Berestecki (86’, 89’);

Żółta kartka: M. Kamraj;

MKP: M. Szaciłło – O. Juwa, S. Czyżowicz, S. Kościuk (90’ J. Rosa), K. Moskwa, M. Kamraj (46’ K. Tabak), D. Kamiński, K. Jasiński (46’ K. Miłkowski), K. Żbik, M. Gacek, K. Włodarczyk (73’ M. Berestecki).

Po katorżniczym pojedynku z podgajską Olimpią, okraszonym całą masą niewykorzystanych sytuacji, ale ostatecznie wyrwanych punktach w samej końcówce, kibice MKP Wołów mogli nieco obawiać się wyjazdu swoich pupili do Malczyc, gdzie czekał ich wprawdzie pojedynek z beniaminkiem, ale nie pozbawionym ambicji. Zespół Odry być może nie jest głównym faworytem i pierwszym z kandydatów do awansu, ale ma spory futbolowy potencjał i jest wymieniany w gronie ekip, które na tegorocznych rozgrywkach mogą odcisnąć mocne piętno, co malczyczanie pokazali w spotkaniu inaugurującym zmagania. Konfrontacja z tym rywalem miała więc być pierwszą, po której można pełniej ocenić możliwości naszej drużyny, gdyż starcie z mocnym zespołem na jego terenie z całą pewnością było trudnym egzaminem.

Niedzielny pojedynek toczył się w utrudniającym grę upale, ale warunki atmosferyczne roztopiły znacznie bardziej siły i pomysły gospodarzy, którzy od samego początku nastawili się na grę z kontrataków, pozwalając wołowianom przejąć panowanie w środku pola. Inna sprawa, że to nasz zespół – nie czekając na ruchy rywali, od pierwszego gwizdka arbitra śmiało sięgnął po inicjatywę i już po paru minutach w dogodnej sytuacji znalazł się Marek Gacek, ale w pojedynku sam na sam z golkiperem Odry lepszy okazał się reprezentant miejscowych. W chwilę później przed naszym graczem ofensywnym otworzyła się kolejna szansa, ale tym razem nie zdecydował się na zwarcie z bramkarzem rywali, ale posłał dokładne podanie do znajdującego się na czystej pozycji Krystiana Włodarczyka, który bez problemów umieścił futbolówkę w siatce. Do końca pierwszej odsłony pojedynku stroną dyktującą warunki gry byli goście, ale wynik nie uległ już zmianie i na przerwę podopieczni trenera Piotra Bolkowskiego schodzili z minimalną przewagą.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie i nadal pełną kontrolę nad pojedynkiem sprawowali zawodnicy MKP i wydawało się, że kolejne trafienia na ich koncie są tylko kwestią czasu. Tymczasem jeden z wydawało się niegroźnych kontrataków zakończył się faulem w polu karnym i goście stanęli przed doskonałą okazją na wyrównanie, gdyż sędzia pewnym gestem wskazał na wapno. Do tego momentu Maciej Szaciłło nie miał wielu okazji, aby zaprezentować swoje umiejętności, ale z tego egzaminu wyszedł obronną ręką i rezultat nie uległ zmianie. Sportowe szczęście uśmiechnęło się jednak do naszego golkipera tylko na chwilę, gdyż po kolejnej kontrze napastnik gospodarzy znalazł się w sytuacji sam na sam i tym razem kibice w Malczycach mogli cieszyć się z wyrównania. Wcześniej nasi piłkarze mieli kilka okazji na zamknięcie spotkania, ale po raz kolejny szwankowała skuteczność. Na szczęście w samej końcówce karta odwróciła się ponownie i dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Marcin Berestecki, pieczętując w pełni zasłużone zwycięstwo naszej drużyny.

– Cały czas poznajemy rywali, ale wciąż trudno powiedzieć, jak potoczy się rywalizacja w tej lidze – powiedział po niedzielnym zwycięstwie szkoleniowiec wołowian. – W pojedynku z Odrą byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym i w pełni zasłużyliśmy na komplet punktów. Nieco martwić może brak skuteczności, który mocno skomplikował nam wcześniejszy mecz, a i w konfrontacji z malczyczanami mógł sporo kosztować. Na szczęście ponownie wygraliśmy końcówkę, w czym duża zasługa graczy rezerwowych. Cieszy mnie fakt, że w drużynie jest wielu graczy na podobnym, przyzwoitym poziomie i ciągle trwa rywalizacja o miejsce w wyjściowym składzie, a zmiany w trakcie spotkań nie obniżają piłkarskiej wartości zespołu.

Pozostałe wyniki: Żórawina – Orzeł M. 1-5, Polonia – Zachód 3-3; Olimpia – Mechanik 2-4; Wierzbice – Barycz 0-1; Pogoń – Czarni 1-1; Orzeł P. – Kobierzyce 2-1; Parasol – Energetyk 0-0.

KLASA OKRĘGOWA – Wrocław 1. Mechanik Brzezina 3 9 11-5 2. MKP WOŁÓW 3 9 8-2 3. WKS Wierzbice 3 6 6-2 4. Orzeł Pawłowice 3 6 5-4 5. Barycz Sułów 3 6 2-1 6. Pogoń Oleśnica 3 5 10-4 7. Polonia Środa Śl. 3 4 9-8 8. Czarni Jelcz-Lask. 3 4 6-5 9. Parasol Wrocław 3 4 3-3 10. Zachód Sobótka 3 4 4-7 11. Odra Malczyce 3 3 9-4 12. Orzeł Marszowice 3 3 7-8 13. KS Żórawina 3 3 3-8 14. Energetyk Siechnice 3 2 4-7 15. GKS Kobierzyce 3 0 2-10 16. Olimpia Podgaj 3 0 3-14

W Malczycach Maciej Szaciłło miał znacznie mniej pracy niż jego vis-a-vis, ale popisał się skuteczną interwencją efektownie wyciągając rzut karny.