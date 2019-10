Dominatorki czyli dolnobrzeskie siatkarki

Tempa nie zwalniają dolnobrzeskie siatkarki, które w rywalizacji kadetek stały się samotnymi liderkami zmagań w grupie B. W 3.kolejce zawodniczki Rokity podejmowały na własnym parkiecie drużyną głogowskiego Piasta i wydawało się, że właśnie sobotnia konfrontacja będzie pierwszym poważniejszym sprawdzianem formy naszej drużyny, na której rozkładzie wcześniej znalazły się ekipy z rankingowego dołu. Jeśli to miał być właśnie tego typu sportowy egzamin, to nasze Diablice zdały go celująco.

Od samego początku uwidoczniła się dominacja dolnobrzeżanek, które bardzo uważnie grały w defensywie, pilnowały siatki i były bardzo skuteczne w ataku. Mimo, iż przyjezdne próbowały szukać słabych stron po rokickiej stronie boiska, to z każdą kolejną piłką przewaga naszego zespołu rosła i pierwsza partia nie pozostawiła żadnych wątpliwości, który z zespołów na ten moment przewodzi rozgrywkom (25:13). W drugiej partii nasz zespół nie zwalniał tempa i nadal mogliśmy oglądać siatkarski koncert w wykonaniu gospodyń. Każdy zdobyty punkt dodatkowo napędzał już bardzo rozpędzone dolnobrzeżanki, które nie tylko prezentowały się efektywnie w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła, ale dopisywały do swojego konta punkty po efektownych akcjach. W tym okresie pojedynku głogowianki były kompletnie bezradne i szybko musiały pogodzić się z kolejnym zdecydowanie przegranym setem (25:13). Mimo wyraźnych porażek przed kolejną odsłoną sobotniej konfrontacji głogowianki mogły mieć jeszcze nadzieję na odwrócenie losów meczu, ale już pierwsze piłki trzeciego i – jak się okazało – ostatniego seta, rozwiały resztkę ewentualnych wątpliwości. Ponownie ton wydarzeniom na parkiecie nadawały Diablice, kroczący pewnie do szybkiego rozstrzygnięcia nie tylko tej partii, ale i całego meczu. Dorobek Piastunek był wprawdzie nieco większy, ale ani na moment nie zagroziły one pewnemu zwycięstwu dolnobrzeżanek (25:17), które umocniły się na pozycji lidera rankingu.

LIGA KADETEK – grupa B 1. ROKITA BRZEG D. 3 9 9-0 2. Volley Jelcz-lask. 3 6 6-3 3. AZS AWF SMS Wrocław 1 3 3-0 4. Gaudia Trzebnica 2 3 3-3 5. Piast Głogów 3 3 3-7 6. Volley Głogów 1 0 1-3 7. Tygrysy Strzelin 3 0 0-9

Wydaje się, że znacznie większe sportowe wymagania naszym zawodniczkom postawią wrocławianki z AZS AWF SMS, które rozgrywki rozpoczęły efektownym zwycięstwem w Jelczu-Laskowicach. W sobotę nasze siatkarski z całą pewnością nie wystąpią w roli faworytek, ale w Diablicach jest potencjał, aby nieco skomplikować sportowe plany drużyny z dolnośląskiej stolicy.

W minioną niedzielę swoje zmagania rozpoczęły także drużyny w lidze młodziczek, wśród których smak siatkarskich emocji poczuć będą mogły również zawodniczki klubu z Brzegu Dolnego. Wprawdzie na swój pierwszy turniej nasze reprezentantki muszą poczekać do następnej niedzieli (20 października), kiedy to w poszukiwaniu pierwszych punktów pojadą do Wałbrzycha, ale pierwsze spotkania mają już za sobą ich konkurentki.