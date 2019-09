Droga do marzeń i piłkarskiej przygody. Wystartowały zapisy do XX edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

Piłkarska pasja, marzenia, szansa na odkrycie talentu oraz dużo dobrej zabawy – tak w skrócie można opisać największy w Europie turniej dla dzieci, który już od prawie 20 lat gości na sportowej mapie Polski. W Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” organizowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej do tej pory udział wzięło ponad 2 miliony piłkarek i piłkarzy. Chęć udziału drużyn dziewcząt i chłopców w XX edycji mogą zgłaszać opiekunowie, nauczyciele i trenerzy. Zapisy zespołów w kategoriach wiekowych U-8, U-10 oraz U-12 potrwają do 30 września.

Jubileuszowa edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to impuls do jego podsumowań. Wydarzenie każdego roku przyciąga setki tysięcy młodych adeptów piłki nożnej. Niesie za sobą popularyzację dyscypliny w kraju – zarówno wśród dziewczynek, jak i chłopców. Kształtuje od najmłodszych lat determinację i pracowitość oraz promuje aktywność fizyczną. Uczy dzieci, ich rodziców oraz trenerów zasad fair play.

– Przed nami XX, wyjątkowa edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Mocno wierzę, że będzie to wartościowy czas dla wszystkich uczestników. Czas nauki, wzajemnej motywacji, niezapomnianych emocji, ale również spełnienia marzeń. I nie mam tu na myśli tylko nagrody głównej: gry na PGE Narodowym, czy spotkania dzieci z ich piłkarskimi idolami, ale każde, nawet najmniejsze marzenie – o pierwszym medalu, czy po prostu udziale w Turnieju – podkreśla Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. – Dla nas, organizatorów, będzie to z kolei kolejny rok realizacji postawionego sobie głównego celu – promocji piłki nożnej w Polsce, również wśród dziewcząt – dodaje.

O efekcie tych działań świadczą statystyki wydarzenia. Średnio około 30 proc. uczestników Turnieju stanowią dziewczynki. Aby ta liczba rosła, regulamin dopuszcza do gry wszystkie zawodniczki spełniające kryterium wieku. Podobnie jest

w najmłodszej kategorii chłopców do lat 8. W przypadku zawodników do lat 10 i 12 jedynym ograniczeniem jest zgłoszenie do oficjalnych rozgrywek na sezon 2019/2020 (zasada ta nie obowiązuje drużyn szkolnych). Dodatkowo założeniem organizatora jest to, aby na najwyższym szczeblu rozgrywek, w finale ogólnopolskim, w swoich kategoriach wiekowych mierzyło się tyle samo drużyn dziewcząt i chłopców.

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” daje również szansę na odkrycie piłkarskich talentów, które po zakończeniu rozgrywek zapraszane są na Letnią Akademię Młodych Orłów, czyli zgrupowanie organizowane przez Polski Związek Piłki Nożnej. Dla wielu młodych piłkarzy i piłkarek jest to początek drogi do występów w kadrach młodzieżowych.

Do tej pory ponad 50 uczestników Turnieju zostało reprezentantami Polski w różnych kategoriach wiekowych. Na przestrzeni 20-letniej historii wydarzenia, udział w nim wzięli m.in. Krzysztof Piątek, Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński, Paulina Dudek i Bartosz Bereszyński.

– Przed nami wyjątkowa, bo jubileuszowa XX edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Tymbark jako główny sponsor związany jest z Turniejem już od 13 lat. Cieszy nas fakt, że przez ten okres rozgrywki rozwinęły się do miana największego wydarzenia piłkarskiego dla dzieci w Polsce oraz w Europie i pełnią ważną rolę w zachęcaniu najmłodszych do ruchu i sportu. Historia pokazuje, że ten Turniej nie tylko spełnia marzenia, ale również odkrywa talenty i daje szansę na zrobienie pierwszego kroku w stronę wielkiej, piłkarskiej przygody, która zakończyć się może nawet w reprezentacji Polski – mówi Krzysztof Pawiński, Prezes Zarządu Maspex. – Czeka nas siedem miesięcy pasjonującej rywalizacji i wielki finał na stadionie PGE Narodowy. Chyba każde dziecko w Polsce, które kocha piłkę, marzy, by zagrać na tym obiekcie, dlatego warto wziąć udział w nowej edycji i stanąć przed szansą spełnienia tego pragnienia. Życzę wszystkim uczestnikom fantastycznej zabawy, niezapomnianych wrażeń oraz sukcesów sportowych. – dodaje.

Medal dla każdego dziecka oraz piłkarskie upominki dla trenerów

Wielki finał już po raz 7. zostanie rozegrany na stadionie PGE Narodowy. Wszystko jednak rozpocznie się na podwórkach

i boiskach szkolnych. Do Turnieju mogą zgłaszać się szkoły podstawowe, uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, a także inne organizacje prowadzące działalność sportowo-edukacyjną. Rejestracja drużyn odbywa się za pośrednictwem strony www.zpodworkanastadion.pl i potrwa do 30 września. W rozgrywkach mogą wziąć udział zespoły dziewcząt i chłopców do lat 8, 10 i 12. Za udział każdej drużyny w Turnieju opiekunowie otrzymają piłkarskie upominki.

Aby zgłosić drużynę należy przejść do formularza rejestracyjnego klikając w przycisk „Zgłoś drużynę” na stronie www.zpodworkanastadion.pl, a następnie za pośrednictwem portalu „Łączy nas piłka” wypełnić formularz zgłoszeniowy.

W razie pytań pomocy udziela Dział Wsparcia PZPN (tel.: 732 122 222 lub turniej@pzpn.pl).

Po zakończeniu zapisów, od października do marca rozegrane zostaną etapy gminne i powiatowe. Następnie najlepsze drużyny spotkają się w finałach wojewódzkich (od 18 marca do 26 kwietnia 2020 r.), których zwycięzcy w kat. U-10 i U-12 zmierzą się w finale ogólnopolskim w Warszawie (29 kwietnia – 2 maja 2020 r.). Nagrodą główną dla najlepszych drużyn dziewcząt i chłopców do lat 10 i 12 będzie wyjazd na mecz reprezentacji Polski oraz spotkanie z piłkarzami i trenerem. Każde dziecko, które zagra w Turnieju otrzyma wyjątkowy medal.

Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, sponsorem głównym już od 13 lat firma Tymbark, a sponsorem brązowym od trzech edycji Electrolux. Rozgrywki objęte są Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a także wsparciem Komitetu Honorowego, na który składają się patronaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Zdrowia.

Tak grały dolnośląskie drużyny w poprzedniej edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

Województwo dolnośląskie podczas finałów wojewódzkich XIX edycji Turnieju było reprezentowane przez 1053 piłkarek i piłkarzy. Region był jednym z tych, w którym zagrały zespoły ze wszystkich powiatów. Warto podkreślić, że zgłoszono tutaj o 41% więcej drużyn dziewczynek U-12 i o 25% więcej zespołów 10-latek niż przed rokiem. W obu przypadkach to największy wzrost w skali całego kraju. Na finałach wojewódzkich łącznie strzelono 1211 goli. Mistrzami województwa dolnośląskiego w XIX edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” zostali chłopcy z zespołu Polonia-Stal Świdnica (kategoria do lat 8), Olympic Wrocław (U-10) i SP 45 Wrocław (U-12), a także dziewczynki z drużyny MKS Polonia Świdnica – Żeńska Akademia Piłkarska (U-8), a także Girls Soccer Academy – APN Talent Trzebnica (U-10) oraz 1. KS Ślęza Wrocław (U-12). W kategorii U-10 zawodniczki Girls Soccer Academy – APN Talent Trzebnica udowodniły, że w piłkę gra się do ostatniego gwizdka sędziego. Mimo że w finale przegrywały już 0:2, to podniosły się, odrobiły straty i pokonały gospodynie z UKS-u Lechii Dzierżoniów 4:2.

Kontakt z mediami:

Magdalena Gałecka, PZPN, adres e-mail: magdalena.galecka@pzpn.pl, tel. 516 663 204

Dorota Liszka, Tymbark, adres e-mail: d.liszka@maspex.com, tel. 33 870 82 04