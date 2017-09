Dziewczyny na medal

Niezwykle napięty program sportowych wydarzeń mieli w miniony weekend kibice tenisa stołowego w Brzegu Dolnym. Na parkiecie hali Rokita rozegrano bowiem 1.Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny w kategoriach młodzików i kadetów, a po sąsiedzku udział w rozgrywkach 1.ligi zainaugurowały podopieczne trenera Marka Chrabąszcza. Program celulojdowych startów był więc bardzo napięty, a przecież na każdej z aren nasi powiatowi kibice tego sportu mogli liczyć na sukcesy, a nadzieje te z całą pewnością pokładali w występach piękniejszej części tenisowej społeczności.

Oczekiwań sympatyków w ligowym debiucie nie zawiodły dolnobrzeskie Diablice, które wyraźnie i przekonywująco w swoim 1.ligowym debiucie pokonały konkurentki z Łodzi, oddając rywalkom w 10 rozegranych pojedynkach tylko 9 setów. Od samego początku sobotniego spotkania jego ton wyznaczały gospodynie i po pierwszej serii spotkań po sukcesach Anny Żak, Anity Walenckiej i Mileny Chrabąszcz nasze zawodniczki pewnie objęły prowadzenie (3-1). Mogło ono być wyższe, ale w zakończonym tie-breakiem pasjonującym pojedynku wyższość konkurentki uznać musiała Elżbieta Kwiatkowska. W swoim kolejnym występie nadzieja dolnobrzeskiego tenisa nie pozostawiła już wątpliwości i pewnym zwycięstwem dorzuciła do zespołowego dorobku kolejne oczko, które w zasadzie przesądziło o losach meczu, gdyż swoje wcześniejsze mecze wygrały również A. Żak i Nina Ossowska (6-2). W grach podwójnych dolnobrzeżanki nie zwalniały tempa i kolejnymi triumfami przypieczętowały efektowne zwycięstwo na inaugurację ligowego sezonu.

ROKITA BRZEG DOLNY

– MKS JEDYNKA ŁÓDŹ 8-2

Rokita: A. Żak (2,5pkt.), E. Kwiatkowska (1,5), A. Walencka (1,5), M. Chrabąszcz (1,5), N. Ossowska (1).

W kolejnej ligowej konfrontacji nasze zawodniczki zmierzą się już w najbliższą sobotę (16 września) z tenisistkami drugiego zespołu KU AZS UE Wrocław, które po 1.kolejce przywiozły wyjazdowe zwycięstwo z Nowego Targu. Pojedynki dolnobrzeżanek z akademiczkami nadają ton wielu indywidualnym turniejom, wiec należy sądzić, że te regionalne derby stać będą na naprawdę wysokim poziomie i żadna ze stron nie zrezygnuje z walki o pełną pulę.

1.LIGA KOBIET – gr. południowa

1. MOSiR Karpaty Krosno 2 4 15-5

2. ROKITA BRZEG DOLNY 1 2 8-2

3. KU AZS UE II Wrocław 1 2 7-3

4. AZS PWSZ Nysa 1 2 7-3

5. KTS Optima II Lublin 1 2 6-4

6. Cukrownik Chybie 1 0 4-6

7. KS Gorce Nowy Targ 1 0 3-7

8. MKS Jedynka Łódź 1 0 2-8

9. MLUKS Dwójka Rawa Maz. 1 0 2-8

10. LZS Victoria Chróścice 2 0 6-14

W 1.ligowym debiucie dobrze spisały się diabelskie kadetki, które następnego dnia wyznaczały poziom wojewódzkiego turnieju indywidualnego. Zanim jednak ponownie mogliśmy emocjonować się występami E. Kwiatkowskiej i jej koleżanek, kolejne sportowe egzaminy zaliczyli ich młodsze koleżanki, które w sobotę rywalizowały w turnieju młodziczek i młodzików.

Tak się to wszystko ułożyło, że o sile naszego powiatowego ping-ponga od dłuższego czasu stanowią żeńskie rakiety – niczego oczywiście nie ujmując 2.ligowcom z Wołowa, co potwierdziła dolnobrzeska impreza. Z sinej grupy reprezentantek naszego powiatu doi samego końca o najwyższe laury imprezy rywalizowała zawodniczka Rokity Martyna Draczyńska, która dopiero w półfinałowym pojedynku musiała uznać wyższość późniejszej triumfatorki imprezy Karoliny Podymy z Śnieżnika Stronie Śl. (1-3). Dodatkowy turniej, którego stawką była 2.pozycja, nasza zawodniczka rozpoczęła od zwycięstwa nad klubową koleżanką Wiktorią Riwoń (3-2), ale potem lepsza od dolnobrzeżanki okazała się wrocławianka Natalia Gaworska (1-3) i ostatecznie nasza tenisistka zakończyła swój udział w sobotniej rozgrywce z 4.lokatą. A oto lista najlepszych zawodniczek 1.WTK oraz pozycje naszych reprezentantek:

1. Karolina Podyma Śnieżnik Stronie Śl.

2. Paula Krysińska Śnieżnik Stronie Śl.

3. Natalia Gaworska AZS UE Wrocław

4. Martyna Draczyńska ROKITA BRZEG D.

5-6. Wiktoria Riwoń ROKITA BRZEG D.

7-8. Magdalena Bojanowska ROKITA BRZEG D.

9-12. Paulina Hołodniuk WOLAVIA WOŁÓW

Nikola Skawińska WOLAVIA WOŁÓW

13-16. Alicja Kaczan WOLAVIA WOŁÓW

17-24. Anżelika Sowa ROKITA BRZEG D.

Julia Zaguła ROKITA BRZEG D.

Małgorzata Kubera WOLAVIA WOŁÓW

33-38. Agata Andrzejczak ROKITA BRZEG D.

Iga Żaczkiewicz ROKITA BRZEG D.

Wśród panów reprezentacja naszego powiatu była znacznie mniej liczna, gdyż do gry przystąpiło 3 zawodników i w zasadzie w żadnym z nich nie upatrywano głównego kandydata do ostatecznego zwycięstwa. Atak z lekkiego cienia przypuścił wołowianin Wiktor Ulatowski, który jednak po dwóch turniejowych zwycięstwach znalazł swojego pogromcę w osobie Franciszka Żygadło z wrocławskiego AZS UE (0-3) i ostatecznie uplasował się na pozycjach 7-8. Wcześniej z rywalizacji o najwyższe laury w grupie młodzików odpadli: jego klubowy kolega Jakub Staszczyk oraz dolnobrzeżanin Karol Kalisz, którzy zajęli miejsca 17-24., a ze zwycięstwa w sobotniej rywalizacji cieszyć się mógł Kacper Szymczak-Pomianowski (AZS UE Wrocław).

W niedzielę przy dolnobrzeskich stołach stanęli kadeci i ponownie nasza uwaga skupiała się na występie dziewcząt. Wprawdzie w ich grupie zabrakło tym razem E. Kwiatkowskiej, ale jej klubowe koleżanki nie zawiodły i plasowały się w czołówce. Najbardziej zadowolona z niedzielnej rozgrywki z całą pewnością jest jednak wołowianka Liliana Przybył, która od samego początku spisywała się we wrześniowej imprezie bardzo dobrze i po czterech zwycięstwach dotarła aż do gry półfinałowej, w której jednak musiała uznać wyższość późniejszej triumfatorki zawodów Zuzanny Gałki z UKS GOKiS Kąty Wr. (1-3). Walkę o 2.pozycję młoda tenisistka Wolavii rozpoczęła od zwycięstwa, ale i na tym etapie rywalizacji przyszło zasmakować jej goryczy porażki i ostatecznie uplasowała się na 4.pozycji, co okazało się najlepszym rezultatem zawodniczki z naszego powiatu.

1. Zuzanna Galka GOKiS Kąty Wr.

2. Julia Furman AZS UE Wrocław

3. Paula Krysińska Śnieżnik Stronie Śl.

4. Liliana Przybył WOLAVIA WOŁÓW

9-12. Martyna Draczyńska ROKITA BRZEG D.

Paulina Hołodniuk WOLAVIA WOŁÓW

13-16. Aleksandra Wiśniewska ROKITA BRZEG D.

Wiktoria Riwoń ROKITA BRZEG D.

17-24. Nikola Skawińska WOLAVIA WOŁÓW

Magdalena Bojanowska ROKITA BRZEG D.

Anżelika Sowa ROKITA BRZEG D.

25-32. Anna Ulatowska WOLAVIA WOŁÓW

Alicja Kaczan WOLAVIA WOŁÓW

Małgorzata Kubera WOLAVIA WOŁÓW

33-38. Julia Zaguła ROKITA BRZEG D.

Jej klubowi koledzy – W. Ulatowski i J. Staszczyk, próbowali swoich sił również w niedzielę w gronie kadetów, ale i tym razem kwalifikacyjną imprezę potraktować oni muszą jako kolejną lekcję sportowego rzemiosła, gdyż obaj wołowianie dość szybko wypadli z rywalizacji o najwyższe laury, ale ostatecznie ich wynik, czyli miejsca 13-16. można uznać za wynik co najmniej przyzwoity.