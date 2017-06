Dziurawa defensywa

KP BRZEG DOLNY

– Widawa Bierutów 2-3 (1-2)

Bramki: J. Mazur (6’), M. Kokociński (65’);

Żółte kartki: J. Mazur – 2;

Czerwona kartka: J. Mazur (75’);

KP: M. Kowalski (78’ R. Konieczny) – S. Mazur, M. Racki, M. Malinowski, M. Zawisza, T. Klewek, D. Bąkowicz (35’ K. Drałus), M. Kokociński, J. Mazur, Ł. Derda, O. Samborski.

Zwycięstwo nad bierutowską Widawą mogło praktycznie zapewnić ligowy byt drużynie prowadzonej przez trenera Grzegorza Szewczyka i przed spotkaniem to właśnie w ekipie gospodarzy można było upatrywać faworytów tego pojedynku. Choć wprawdzie dolnobrzeżanie nie należą do grona drużyn nadających ton rozgrywkom, ale w większość swoich spotkań prezentowali co najmniej solidny futbol i z całą pewnością ten wciąż będący na dorobku zespół zasłużył na bezpieczne miejsce w ligowym rankingu. Pozostawała tylko kwestia, czy piłkarze KP potwierdzą to wszystko na murawie.

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem arbitra pojawiły się problemy, gdyż w składzie drużyny zabrakło golkipera i miejsce pomiędzy słupkami bramki musiał zająć Mateusz Kowalski. Etatowy defensor na początku spotkania nie miał wielu powodów do interweniowania, gdyż od samego początku mocno inicjatywę na murawie złapali gospodarze i już w 6.min. na listę strzelców wpisał się Jakub Mazur. W chwilę później zgromadzeni kibice byli świadkami kolejnej składnej akcji dolno brzeżan, po której doskonałą okazję do podwyższenia rezultatu miał Tomasz Klewek, ale po jego uderzeniu futbolówka minimalnie minęła cel. Kiedy wydawało się, iż kolejne okazje i gole dla naszego zespołu są tylko kwestią czasu, chwilę słabości rywala wykorzystali zawodnicy Widawy. Goście atakowali tylko sporadycznie, ale w tym meczu dolnobrzeska defensywa nie stanowiła monolitu i pełna była dziur, co w pełni wykorzystali bierutowianie i już na przerwę schodzili przy korzystnym dla siebie wyniku.

Drugą połowę ponownie z większym animuszem rozpoczęli miejscowi i za sprawą skutecznie rozegranego rzutu wolnego i celnego uderzenia Mateusza Kokocińskiego wyrównali stan spotkania. Przyjezdni wydawali się być usatysfakcjonowani podziałem punktów i nie starali się forsować tempa. Ton wydarzeniom na murawie nadawali więc gospodarze, ale przez długi czas nie tylko nic nie wynikało z ich dominacji, ale w samej końcówce meczowa koncepcja dolnobrzeżan zaczęła się sypać. Wprawdzie goście wciąż pozostawali w głębokim cieniu, ale do ich postawy zdawali się równać piłkarze KP, którzy na domiar złego ostatni kwadrans meczu zmuszeni byli do gry w osłabieniu. Bez nominalnego bramkarze i w mniejszej liczebnej sile miejscowym udawało się utrzymać remis niemal do samego końca, ale w doliczonym czasie gry chwila nie uwagi przy rzucie rożnym kosztowala nasz zespół stratę kolejnej bramki. Przewagę Widawy mogli jeszcze zniwelować Łukasz Derda i Krzysztof Drałus, ale atak tego pierwszego gwizdkiem informującym o pozycji spalonej przerwał arbiter, zaś drugi minimalnie chybił w sytuacji sam na sam z golkiperem rywali.

– Było to jedno ze słabszych spotkań w naszym wykonaniu – komentował po spotkaniu szkoleniowiec KP G. Szewczyk. – Nawet przy takich brakach w składzie byliśmy stroną dominującą i szkoda, że zagraliśmy tak bardzo nieskutecznie. Rywale natomiast wprost przeciwnie – to, co zdołali sobie stworzyć, zamienili na bramki i wywieźli z Brzegu Dolnego komplet punktów. Szkoda, ale nasz los ciągle jest w naszych nogach i patrząc na grę drużyny jestem raczej spokojny o ligowy byt.

Pozostałe wyniki: Czarni – Energetyk 4-3; Dolpasz – Wratislavia 0-5; Żórawina – Brożec 1-1; Olimpia – Strzelinianka 5-1; Piast – Polonia Śr.Śl. 6-0; Zachód – Zjednoczeni 2-2.

TABELA Kl. OKRĘGOWEJ 1. Polonia Trzebnica 28 80 94-11 2. Piast Żerniki 28 73 81-26 3. Zachód Sobótka 28 55 76-50 4. Energetyk Siechnice 28 54 68-47 5. Polonia Środa Śl. 28 48 54-42 6. Strzelinianka Strzelin 28 43 43-45 7. Wratislavia Wrocław 28 41 45-38 8. Czarni Jelcz-Lask. 28 40 39-43 9. Widawa Bierutów 28 39 44-51 10. KP BRZEG DOLNY 28 35 47-49 11. KS Żórawina 28 32 36-47 12. Olimpia Oleśnica 28 28 45-69 13. Zjednoczeni Łowęcice 28 26 41-65 14. Dolpasz Skokowa 28 23 42-67 15. LKS Brożec 28 20 31-72 16. Czarni Kondratowice 28 6 14-78

29.kolejka (10 czerwca): Wratislavia Wrocław – KP BRZEG DOLNY (17.00), Polonia T. – Zachód, Zjednoczeni – Piast, Polonia Śr.Śl. – Olimpia, Strzelinianka – Żórawina, Brożec – Dolpasz, Widawa – Energetyk.