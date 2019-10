Emocjonujące pojedynki w klasie A i B

Po spektakularnym sukcesie w derby z orzeszkowską Victorią po kolejny komplet punktów do Brzegu Dolnego pojechali piłkarze lubiąskiej Odry, ale tym razem musieli obejść się smakiem. Z przebiegu gry znacznie lepsze wrażenie sprawiali wprawdzie goście, ale jeśli zawodnikom KP udało się już opuścić własną połowę, to ich ataki były bardzo niebezpieczne, a co najważniejsze – skuteczne. Szybko zdobytego prowadzenia gospodarze nie oddali do końcowego gwizdka arbitra, a na głównego bohatera pojedynku wyrósł Jakub Kołodziejczyk, który pomiędzy słupkami dolnobrzeskiej bramki dokonywał futbolowych cudów i ostatecznie zakończył sobotnie derby z czystym kontem. Niespodzianki natomiast nie było w Orzeszkowie, gdzie goście z Solnej przyjechali jak po swoje i zdecydowanie zwyciężyli konfrontację z Victorią. Honor gospodarzy w ostatniej minucie gry uratował niezawodny Michał Piechuta, ale słabe to pocieszenie dla zawodników i kibiców zespołu, który zanotował kolejne niepowodzenie z rzędu. Do porażek tej jesieni zdążyli się natomiast przyzwyczaić sympatycy Komety Krzelów, choć ich pupile w starciu z pęgowską Zorzą nawiązali już rywalizację, ale to ciągle okazuje się zbyt mało, aby sięgnąć po pierwsze punkty na poziomie klasy A.

Niedzielny hit klasy B zakończył się podziałem punktów w Miłczu, gdzie dzięki trafieniu w doliczonym czasie gry Daniela Stróżyńskiego Spartanie odparli atak rywali z Borzęcina. Po krótkiej serii niepowodzeń rytm odzyskał beniaminek z Brzegu Dolnego, o czym boleśnie przekonali się gracze mojęcickiego Orkana. Do pewnej niespodzianki doszło w Głębowicach, gdzie zawodnicy tamtejszego Zrywu urwali punkty faworyzowanym Olimpijczykom.

KLASA A – grupa 1.

KP BRZEG DOLNY

– ODRA LUBIĄŻ 2-0 (2-0)

Bramki: K. Karbowski (10’), A. Kołodziej (19’);

Żółte kartki: M. Kowalski, J. Iskra oraz P. Wanias;

KP: J. Kołodziejczyk – M. Kowalski, T. Woś (85’ M. Ordonowski), M. Racki, A. Kołodziej, M. Żebrowski, R. Konieczny, J. Mazur, K. Karbowski (55’ J. Iskra), M. Pomiećko (20’ D. Ciochoń), P. Bobkiewicz;

ODRA: D. Posacki – J. Szuszfalak, K. Rutowicz, K. Kupiec, M. Rewak, K. Sawko, S. Ostapyshen, P. Wanias (60’ P. Główka), K. Sołowski (70’ G. Gryzan), D. Szczerba, A. Główka (80’ M. Główka).

VICTORIA ORZESZKÓW

– Galakticos Solna 1-4 (0-3)

Bramka: M. Piechuta (90’);

Żółte kartki: M. Piechuta, A. Buzdygan;

VICTORIA: J. Nowaczyk – Ł. Bagiński, K. Strzemski, A. Ulmaniec, A. Buzdygan, Ł. Chachlowski, B. Niedzielski, K. Szcześniak (70’ M. Rzepka), K. Podgórski, M. Piechuta, K. Niedzielski.

Pozostałe mecze: Spartan – Puma 4-1; Ambrozja – Mechanik II 2-1; Zjednoczeni – Pogoń 2-1; Sokół – Muchobór 3-0; Porcelana – Osiek 3-5.

KLASA A – Wrocław – 1.grupa 1. Sokół Smolec 6 18 26-1 2. Galakticos Solna 6 16 22-1 3. ODRA LUBIĄŻ 6 12 23-12 4. Zjednoczeni Szczepanów 6 11 14-8 5. KP BRZEG DOLNY 6 10 12-13 6. VICTORIA ORZESZKÓW 6 10 14-22 7. LZS Osiek 6 9 15-12 8. Spartan Marszowice 6 9 15-13 9. Ambrozja Bogdaszowice 6 8 10-11 10. Mechanik II Brzezina 6 7 24-17 11. Porcelana Ciechów 6 7 14-28 12. Muchobór Wrocław 6 3 9-19 13. Pogoń Miękinia 6 0 6-25 14. Puma Pietrzykowice 6 0 5-27

7.kolejka (5-6 października): Galakticos Solna – KP (sobota, 15.00); ODRA – Spartan Marszowice (sobota, 15.00); Mechanik II Brzezina – VICTORIA (niedziela, 13.00); Puma – Porcelana; Ambrozja – Muchobór; Pogoń – Sokół; Osiek – Zjednoczeni.

KLASA A – grupa 2.

Zorza Pęgów

– KOMETA KRZELÓW 3-1 (2-1)

Bramka: D. Chylak (41’);

Żółte kartki: M. Białek (2), M. Maślejak;

Czerwona kartka: M. Białek (74’);

KOMETA: M. Łukowicz – D. Przyszlak, P. Szymański, P. Białek (46’ R. Sawa), B. Nykiel (80’ K. Kołb), G. Szewczyk, A. Marcinkowski, M. Maślejak, M. Głaz, D. Chylak (46’ A. Chylak), M. Białek.

Pozostałe mecze: Błysk – Brzeźno 8-0; Sparta – Sokół II 4-2; Burza – Łozina 3-1; Bór – Plon 6-3; Dolpasz – Orla 1-2; Barycz – Iskra 4-1.

KLASA A – Wrocław – 2.grupa 1. Burza Godzieszowa 6 18 40-4 2. Błysk Kuźniczysko 6 16 30-7 3. Bór Oborniki Śl. 6 16 28-6 4. Orla Korzeńsko 6 15 21-11 5. KS Łozina 6 13 17-12 6. Plon Gądkowice 6 7 25-16 7. Barycz Milicz 6 7 15-15 8. Dolpasz Skokowa 6 7 14-16 9. Sparta Skarszyn 6 6 12-28 10. Sokół II Wielka Lipa 6 6 8-17 11. Iskra Pasikurowice 6 4 6-16 12. Zorza Pęgów 6 4 6-24 13. LZS Brzeźno 6 3 6-23 14. KOMETA KRZELÓW 6 0 8-43

7.kolejka (5-6 października): KOMETA – Bór Oborniki Śl. (niedziela, 15.00); Orla – Burza; Plon – Spartan; Sokół II – Barycz; Iskra – Dolpasz; Brzeźno – Zorza; Łozina – Błysk.

KLASA B – grupa 1.

SPARTA MIŁCZ

– Orkan Borzęcin 3-3 (1-2)

Bramki: K. Jelec (33’, 51’), D. Stróżyński (+90’);

Żółte kartki: M. Malinowski, A. Korcz, D. Stróżyński;

SPARTA: W. Pelikan – K. Heluszka, M. Hańczyk (85’ P. Cieśliński), R. Pietras, S. Pęcherski (90’ Z. Grablewski), P. Matusiewicz (75’ A. Korcz), M. Malinowski (60’ D. Uść), P. Hryszkiewicz, K. Jelec, D. Stróżyński, P. Kozak (75’ D. Grablewski).

ZRYW GŁĘBOWICE

– OLIMPIA GODZIĘCIN 2-2 (2-0)

Bramki: M. Krajka (35’), M. Faron (36’-samobójcza) oraz Daniel Kasprzak (58’), K. Lipa (64’);

Żółte kartki: K. Łańczak, A. Czuchajewski;

ZRYW: K. Zawidzki – J. Kowal, M. Krajka (55’ M. Gajewski), K. Oczek (82’ M. Graczyk), Ł. Grynienko, M. Kuczyński (70’ P. Łoziński), J. Juzwa, G. Bronik, A. Czuchajewski, K. Łańczak (85’ Dariusz Maciela), J. Książkiewicz;

OLIMPIA: K. Mazur (46’ K. Dmytrów) – M. Igierski (55’ Piotr Smoliński), M. Faron, D. Koreń, K. Praczyk, T. Borowski, N. Narmatov (50’ P. Waigner), D. Lipa (60’ M. Kopacz), Daniel Kasprzyk (75’ P. Hawrylczak), K. Lipa, K. Kopczyński (46’ A. Drabik).

KS BRZEG DOLNY

– ORKAN MOJĘCICE 7-1 (4-1)

Bramki: D. Skoczeń (16’, 49’), G. Socha (20’, 34’), D. Serwatka (39’), K. Ziółkowski (78’), R. Budzyński (86’) oraz S. Przydatek (36’);

KS: B. Malewicz – R. Gierczyk, D. Jóźwik (75’ K. Ziółkowski), A. Gregoraszczuk (78’ W. Kasina), D. Serwatka (55’ M. Sierota), D. Skoczeń (65’ A. Juwa), M. Maćkowiak, O. Samborski (78’ Ł. Radzijewski), G. Socha (46’ D. Stawiski), R. Budzyński, S. Radziejewski;

ORKAN: S. Raczak – E. Halczuk, P. Punda, M. Wróbel, A. Franczukowski, S. Przydatek, P. Wielowski, K. Lickiewicz, K. Punda (58’ D. Przybylski), K. Sadowski, J. Ziółkowski.

RUCH WARZĘGOWO

– Lech Barkowo 2-3 (1-1)

Bramki: R. Sobotka (12’), K. Szczerba (89’);

Żółta kartka: A. Gwiazdowski;

RUCH: A. Gwiazdowski – P. Miłuch (60’ P. Nelec), K. Romanowicz, M. Grzywacz, K. Borosowski, Ł. Domin (46’ D. Morawski), M. Dłużniewski (80’ R. Radyk), J. Kozak, M. Pawłowicz, R. Sobotka, K. Szczerba.

HEROSI STARY WOŁÓW

– LKS Paniowice 3-3 (1-2)

Bramki: R. Żarczyński (13’, 47’, 58’);

Żółta kartka: K. Krakowiak;

HEROSI: M. Jaguś – J. Czekański (34’ K. Krakowiak), K. Dziubiński, M. Dziubiński, K. Ignasiak, B. Goch, H. Bała, H. Walichnowski, M. Dudek, A. Smolarek (71’ D. Gajewski), R. Żarczyński.

Pozostałe mecze: Avia – Piotrkowice 1-2; Dąb – Odra 2-3.

KLASA A – Wrocław – 2.grupa 1. SPARTA MIŁCZ 6 16 24-8 2. KS Piotrkowice 6 14 18-9 3. Orkan Borzęcin 6 13 30-12 4. KS BRZEG DOLNY 6 12 30-10 5. OLIMPIA GODZIĘCIN 6 12 14-8 6. Lech Barkowo 6 10 14-10 7. Avia Ozorowice 6 9 22-14 8. Odra Uraz 6 8 10-10 9. LKS Paniowice 6 5 10-17 10. Dąb Kuraszków 6 4 16-17 11. RUCH WARZĘGOWO 6 4 10-18 12. ZRYW GŁĘBOWICE 6 4 9-25 13. HEROSI STARY WOŁÓW 6 4 7-32 14. ORKAN MOJĘCICE 6 3 6-30

7.kolejka (6 października): OLIMPIA – SPARTA (11.00); Orkan Borzęcin – BRZEG DOLNY (11.00); Lech Barkowo – HEROSI (11.00); KS Piotrkowice – RUCH (11.00); Odra Uraz – ZRYW (12.00); MOJĘCICE – Avia Ozorowice (15.00), Paniowice – Dąb.

1. LIGA OLDBOY’S

OLIMPIA GODZIĘCIN

– Polar Wrocław 2-0

1.LIGA OLDBOY’S – Wrocław 1. Oldboy Brożec 6 15 12-8 2. OLIMPIA GODZIĘCIN 6 13 15-8 3. Moto-Jelcz Oława 6 12 25-9 4. Śląsk Wrocław 5 11 13-5 5. PKS Łany 5 11 11-5 6. Polonia Jaszowice 6 10 19-12 7. Pogoń Oleśnica 6 8 5-8 8. LOTOS Gaj Oławski 6 6 10-19 9. Sycowski KS Pogoń 6 5 6-8 10. Orla Wąsosz 6 2 2-15 11. Polar Wrocław 5 1 2-10 12. Muchobór Wrocław 5 1 3-16

7.kolejka (7 października, g.18.00): Oldboy Brożec – OLIMPIA.

Po dotychczasowych rezultatach w sobotnich derby w Brzegu Dolnym gospodarze nie byli raczej faworytem, ale jeszcze raz pokazali, że są drużyną nieobliczalną, choć w konfrontacji z Odrą Lubiąż piłkarzom KP z całą pewnością sprzyjało szczęście. Najpierw dość szybo zdobyli dwie bramki, a później ciężar walki o korzystny rezultat wziął na swoje barki Jakub Kołodziejczyk. Golkiper dolnobrzeżan wyciągał nieprawdopodobne strzały i w pełni zasłużenie schodził z murawy z czystym kontem, a jego drużyna z kompletem punktów.