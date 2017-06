FINISZ UNPLUGGET

Energetyk Siechnice

– KP BRZEG DOLNY 3-1 (1-1)

Bramka: M. Malinowski (16′);

Żółta kartka: R. Konieczny;

KP: J. Kołodziejczyk – M. Kowalski, M. Zawisza, S. Mazur, M. Malinowski, K. Drałus, D. Bąkowicz (78′ O. Samborski), R. Konieczny, J. Mazur, P. Bobkiewicz, K. Stawiski (55′ Ł. Derda).

Gracze z Siechnic prezentują się w tym sezonie dość solidnie, a jednym z ich atutów jest sztuczna murawa, na której punktują dość regularnie. W ostatnią sobotę jej test przeszli dolnobrzeżanie i choć nasi gracze niespodzianki nie sprawili, to jednak w konfrontacji z Energetykiem zaprezentowali się przynajmniej poprawnie.

Od samego początku to goście sprawiali lepsze wrażenie i już w nieco ponad kwadrans zdołali wysunąć się na prowadzenie. Rezultat spotkania precyzyjnym uderzeniem z rzutu wolnego otworzył Marcin Malinowski, a potem zawodnicy KP mogli jeszcze kilkakrotnie podwyższyć prowadzenie. Przez ponad pół godziny rywalizacji nasz zespół nadawał ton wydarzeniom na murawie, ale mimo kilku doskonałych okazji nasi piłkarze nie potrafili po raz kolejny umieścić futbolówki w siatce bramki siechniczan, co zemściło się w końcówce tej części gry i obie ekipy schodziły na przerwę mając na koncie po jednym trafieniu.

Kwadrans odpoczynku pozwolił dolnobrzeżanom na tyle podładować akumulatory, iż również po wznowieniu gry to oni byli stroną, która dyktowała warunki rywalizacji. Nasi piłkarze zdobyli optyczną przewagę w środku pola, co zaowocowało co najmniej kilkoma dobrymi sytuacjami strzeleckimi. Niestety, ponownie brakowało skuteczności, a niewykorzystane sytuacje zemściły się w końcówce. Po uderzeniu z dystansu jednego z zawodników gospodarzy piłkę odbił wprawdzie Jakub Kołodziejczyk, ale ta wylądowała pod nogami napastnika rywali, który pewnie skierował ją do siatki. Arbiter wskazał na środek boiska, choć wydaje się, że grę wznowić rzutem wolnym pośrednim powinni futboliści KP, gdyż piłkarz Energetyka w momencie uderzenia znajdował się na pozycji spalonej. Swojej decyzji sędzia jednak nie zmienił, a potem, już w doliczonym czasie gry, miejscowi zadali rozstrzygający cios i komplet punktów pozostał w Siechnicach.

– Szkoda tej porażki, gdyż przez większą część meczu to my byliśmy stroną dyktującą warunki gry – powiedział po spotkaniu szkoleniowiec dolnobrzeżan Grzegorz Szewczyk. – O naszej porażce zadecydowały brak skuteczności i fakt, iż w ostatnich chwilach obu części gry oddawaliśmy inicjatywę gospodarzom. Warunki tego meczu były jednak bardzo specyficzne, gdyż przy takiej temperaturze gra na sztucznej murawie jest naprawdę dużym wyzwaniem. Choć tym razem nie dane nam było sięgnąć po zwycięstwo, to jednak była to dobra lekcja futbolu i mam nadzieję, że zaprocentuje ona w przyszłości. Cały czas walczymy o utrzymanie, a potrzebnych do niego punktów poszukamy w ostatnich trzech spotkaniach. Z całą pewnością ten zespół, będący przecież wciąż na futbolowym dorobku, stać na korzystne rezultaty.

Pozostałe wyniki: Polonia T. – Czarni 4-0; Polonia Śr.Śl. – Zachód 4-5; Strzelinianka – Piast 0-1; Brożec – Olimpia 3-3; Wratislavia – Żórawina 1-0; Widawa – Dolpasz 1-0.

TABELA Kl. OKRĘGOWEJ 1. Polonia Trzebnica 27 77 91-11 2. Piast Żerniki 27 70 75-26 3. Zachód Sobótka 27 54 74-48 4. Energetyk Siechnice 27 54 65-43 5. Polonia Środa Śl. 27 48 54-36 6. Strzelinianka Strzelin 27 43 42-40 7. Wratislavia Wrocław 27 38 40-38 8. Czarni Jelcz-Lask. 27 37 35-40 9. Widawa Bierutów 27 36 41-49 10. KP BRZEG DOLNY 27 35 45-46 11. KS Żórawina 27 31 35-46 12. Olimpia Oleśnica 27 25 40-68 13. Zjednoczeni Łowęcice 27 25 39-63 14. Dolpasz Skokowa 27 23 42-62 15. LKS Brożec 27 19 30-71 16. Czarni Kondratowice 27 6 14-75

28.kolejka (3/4 czerwca): KP BRZEG DOLNY – Widawa Bierutów, Czarni – Energetyk, Dolpasz – Wratislavia, Żórawina – Brożec, Olimpia – Strzelinianka, Piast – Polonia Śr.Śl., Zachód – Zjednoczeni.