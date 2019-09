Futbolowe zmagania drużyn w klasie A i B

Jako pierwsi na piłkarską murawę wybiegli w miniony weekend zawodnicy Odry Lubiąż, którzy na własnej murawie mierzyli się z liderującą zmaganiom ekipie z Solnej. Ponieważ znakomicie w rozgrywki weszli również podopieczni trenera Mirosława Jabłońskiego, była to konfrontacja o przewodnictwo w rankingu. Mimo atutu własnego boiska od samego początku nieco lepsze wrażenie sprawiali goście, których gra była nieco płynniejsza, a akcje stwarzały dużo większe zagrożenie pod bramką rywala, o czym mogliśmy przekonać się po nieco ponad kwadransie gry, kiedy futboliści Galakticos objęli prowadzenie. W kolejnych minutach miejscowi zaprezentowali dużo ambitnej futbolowej walki, ale mimo zaangażowania nie zdołali przejąć kontroli nad meczem, którego losy przyjezdni rozstrzygnęli w 75.min. po raz drugi zmuszając do kapitulacji Zenona Paciorka.

Apetyt na pozycję lidera na starcie rozgrywek mogli mieć także orzeszkowianie, którzy na swój kolejny ligowy pojedynek pojechali do Osieka. Zawodnicy tamtejszego LZS do tej pory nie zachwycili, ale że stać ich na skuteczną grę pokazali już w 3.min., kiedy to miejscowi kibice mogli cieszyć się z prowadzenia. Prowadzenie gospodarzy nie trwało jednak długo, gdyż w chwilę później na listę strzelców wpisał się Michał Piechuta, który po przerwie zapisał na swoim koncie jeszcze jedno trafienie. Niestety, i w późniejszym przypadku była to bramka wyrównująca, gdyż w pierwszej odsłonie gracze LZS zdobyli dwa gole. Po udanym starcie zespołu Victorii remis w Osieku może trochę rozczarował, ale nasz zespół ciągle trzyma się mocno blisko rankingowego TOP’u.

Trudne chwile w trwających zmaganiach przeżywają drużyny z Miękini i Brzegu Dolnego, a w minioną niedzielę obie stanęły w szranki futbolowej rywalizacji naprzeciwko siebie. Pierwsza odsłona potwierdziła ich nie najlepszą dyspozycję, gdyż choć oba defensywne bloki nie stanowiły monolitu, to i tak na otwierające trafienie czekaliśmy blisko godzinę. Drużynę Pogoni napoczął Maciej Pomiećko, a potem już poszło i naszej drużynie udało się nie tylko przełamać strzelecką niemoc, ale i zainkasować zasłużony komplet punktów.

Wciąż natomiast rozczarowują piłkarze z Krzelowa, którzy po efektownym awansie ciągle nie potrafią potwierdzić swoich umiejętności na wyższym poziomie. Szkoda, ponieważ w minioną niedzielę boisko Komety odwiedził bardzo przeciętny rywal ze Skokowej. Kibice gospodarzy mogli więc nie tylko po cichu, ale i całkiem głośno liczyć na komplet punktów, lecz czekał ich bardzo zimny prysznic. W pierwszej odsłonie piłkarze Dolpaszu wykorzystali każdy słaby punkt gospodarzy i na przerwę schodzili ze znaczącą zaliczką. Po zmianie stron miejscowi kibice doczekali się trafienia Przemysława Szymańskiego, ale jego gol był zaledwie tym ratującym honor, gdyż losy meczu były praktycznie rozstrzygnięte.

Bez nominalnego bramkarza do pojedynku w Godzięcinie przystąpili zawodnicy warzęgowskiego Ruchu i na efekty goście nie musieli długo czekać. Tuż przed przerwą wprawdzie zdobyli oni bramkę kontaktową, a później miejscowym ubyło z drużyny dwóch zawodników ukaranych czerwonymi kartkami, ale i tak ostatnie słowo należało do piłkarzy Olimpii, którzy nie rezygnują z walki o najwyższe rankingowe lokaty. Mocno na pozycji wicelidera trzymają się natomiast miłczańscy Spartanie, którzy kolejny komplet punktów zainkasowali w starciu z wymagającym rywalem z Ozorowic. Długo z konkurencją z Głębowic męczyli się piłkarze dolnobrzeskiego KS, ale tuż przed przerwą zawodnikom Ledera udało się wreszcie przełamać defensywę Zrywy, a potem już poszło i beniaminek mógł zainkasować kolejny komplet punktów. Bez rankingowych oczek pozostają starowołowscy Herosi, którzy kolejnej bolesnej porażki doznali w Borzęcinie. Minionej niedzieli wielu szczęśliwych momentów nie dane było przeżyć również kibicom z Mojęcic, których pupili doznali znaczącej porażki w starciu z ku raszkowskim Dębem.

KLASA A – grupa 1.

ODRA LUBIĄŻ

– Galakticos Solna 0-2 (0-1)

Żółte kartki: K. Sawko, S. Ostapyshen;

ODRA: Z. Paciorek – J. Szuszfalak, K. Rutowicz, M. Rewak, K. Kupiec, K. Sawko, P. Wanias (75’ K. Sołowski), P. Główka (70’ G. Gryzan), S. Ostapyshen (82’ M. Główka), D. Szczerba (87’ B. Kozłowski), A. Główka (65’ P. Ryba).

LZS Osiek

– VICTORIA ORZESZKÓW 2-2 (2-1)

Bramki: M. Piechuta (16’, 57’);

Żółte kartki: K. Podbucki (2);

Czerwona kartka: K. Podbucki (77’);

VICTORIA: M. Matkowski – Ł. Bagiński, K. Strzemski, A. Ulmaniec, K. Koroś, A. Buzdygan, W. Beraś (30’ M. Rzepka), K. Podbucki, K. Orniacki (+90’ J. Nowaczyk), K. Podgórski, M. Piechuta.

Pogoń Miękinia

– KP BRZEG DOLNY 1-4 (0-0)

Bramki: M. Pomiećko (53’), A. Kołodziej (61’, 85’), P. Bobkiewicz (70’);

Żółta kartka: M. Racki;

KP: D. Szumilas – M. Kowalski, P. Biernacki, A. Mordarski (46’ P. Bobkiewicz), T. Woś, J. Iskra (80’ K. Baran), M. Cygan, A. Kołodziej, M. Racki, J. Mazur, M. Pomiećko.

Pozostałe mecze: Zjednoczeni – Ambrozja 1-1; Spartan – Muchobór 4-1; Puma – Mechanik II 0-7; Sokół – Porcelana 11-0.

KLASA A – Wrocław – 1.grupa 1. Sokół Smolec 3 9 18-0 2. Galakticos Solna 3 9 10-0 3. Mechanik II Brzezina 3 7 19-2 4. VICTORIA ORZESZKÓW 3 7 9-5 5. ODRA LUBIĄŻ 3 6 6-5 6. Zjednoczeni Szczepanów 3 5 8-6 7. Ambrozja Bogdaszowice 3 4 7-6 8. Spartan Marszowice 3 3 6-6 9. Muchobór Wrocław 3 3 7-9 10. KP BRZEG DOLNY 3 3 4-11 11. LZS Osiek 3 2 3-6 12. Porcelana Ciechów 3 1 5-19 13. Puma Pietrzykowice 3 0 2-15 14. Pogoń Miękinia 3 0 3-17

4.kolejka (14-15 września): VICTORIA – Puma Pietrzykowice (sobota, 16.00); KP – LZS Osiek (sobota, 17.00); Mechanik II Brzezina – ODRA (niedziela, 13.00); Porcelana – Muchobór; Spartan – Pogoń; Ambrozja – Galakticos; Zjednoczeni – Sokół.

KLASA A – grupa 2.

KOMETA KRZELÓW

– Dolpasz Skokowa 1-4 (0-3)

Bramka: P. Szymański (69’);

Żółta kartka: A. Bekacz;

KOMETA: M. Łukowicz – B. Przyszlak, A. Bekacz (30’ M. Przyszlak), P. Białek (46’ P. Szymański), M. Zioła (25’ A. Marcinkowski), T. Daniel (10’ A. Chylak), G. Szewczyk, R. Sawa (46’ D. Bekacz), M. Maślejak, D. Chylak, M. Białek.

Pozostałe mecze: Plon – Burza 2-3; Sokół II – Błysk 0-1; Bór – Barycz 4-1; Łozina – Orla 4-1; Sparta – Zorza 3-0; Brzeźno – Iskra 2-0.

KLASA A – Wrocław – 2.grupa 1. Burza Godzieszowa 3 9 16-3 2. KS Łozina 3 9 9-4 3. Bór Oborniki Śl. 3 7 9-2 4. Błysk Kuźniczysko 3 7 8-2 5. Orla Korzeńsko 3 6 12-8 6. Plon Gądkowice 3 4 10-6 7. Iskra Pasikurowice 3 4 3-4 8. Sokół II Wielka Lipa 3 3 3-9 9. LZS Brzeźno 3 3 6-9 10. Sparta Skarszyn 3 3 5-13 11. Dolpasz Skokowa 3 3 8-11 12. Barycz Milicz 3 1 5-9 13. Zorza Pęgów 3 1 3-10 14. KOMETA KRZELÓW 3 0 4-11

4.kolejka (14-15 września): Burza Godzieszowa – KOMETA (sobota, 16.00); Błysk – Plon; Barycz – Orla; Dolpasz – Brzeźno; Iskra – Łozina; Bór – Sparta; Zorza – Sokół II.

KLASA B – grupa 1.

OLIMPIA GODZIĘCIN

– RUCH WARZĘGOWO 3-1 (2-1)

Bramki: S. Skrzek (21’), Paweł Smoliński (33’), D. Lipa (85’) oraz D. Morawski (43’);

Żółte kartki: A. Drabik (2) oraz M. Michułka, R. Sobotka, M. Grzywacz;

Czerwone kartki: A. Drabik (66’), M. Faron (72’);

OLIMPIA: P. Szumiał – M. Igierski (85’ P. Hawrylczak), T. Borowski, A. Drabik, P. Waigner (78’ A. Lewocki), D. Kasprzyk, K. Praczyk (24’ M. Wyrwich, 70’ D. Lipa), S. Skrzek, Paweł Smoliński, K. Lipa, K. Kopczyński;

RUCH: K. Romanowicz, D. Morawski, M. Pawłowicz, G. Mikołajczyk, M. Grzywacz, M. Michułka (85’ R. Radyk), M. Dłużniewski, K. Borosowski, D. Małecki, R. Sobotka (46’ P. Miłuch), J. Kozak (46’ T. Pogwid).

SPARTA MIŁCZ

– Avia Ozorowice 4-2 (3-1)

Bramki: M. Malinowski (3’), P. Kozak (8’, 37’), P. Cieśliński (88’);

Żółte kartki: K. Stefanowski, K. Heluszka;

SPARTA: W. Pelikan – K. Heluszka, R. Pietras, K. Stefanowski (46’ S. Pęcherski), D. Stróżyński, D. Grablewski (65’ A. Korcz), M. Hańczyk (72’ P. Cieśliński), M. Malinowski, P. Matusiewicz (58’D. Uść), P. Zarzycki, P. Kozak (90’ Z. Grablewski).

Orkan Borzęcin

– HEROSI STARY WOŁÓW 12-1 (6-1)

Bramka: R. Żarczyński (14’);

HEROSI: M. Jaguś – K. Ignasiak, K. Dziubiński, K. Dembowski, J. Czekański (46’ H. Bała), D. Idczak (37’ A. Smolarek, 80’ R. Szymczyszyn), B. Goch, M. Idczak, I. Pawłowski (61’ M. Dudek), R. Żarczyński, H. Walichnowski.

KS BRZEG DOLNY

– ZRYW GŁĘBOWICE 5-0 (2-0)

Bramki: M. Kowal (44’, 53’-karny), R. Gierczyk (+45’), S. Radziejewski (49’), A. Gregoraszczuk (83’);

Żółte kartki: M. Maćkowiak, A. Gregoraszczuk;

KS: S. Siwek – R. Gierczyk, D. Jóźwik (62’ M. Sierota), M. Kowal (87’ W. Kasina), M. Maćkowiak, A. Gregoraszczuk, S. Radziejewski, D. Skoczeń (72’ D. Serwatka), R. Budzyński (39’ A. Juwa), Ł. Radzijewski (46’ O. Samborski), M. Burdyński;

ZRYW: M. Krajka – K. Zawidzki, M. Gajewski, K. Oczek (46’ T. Szadej), J. Łata, M. Kuczyński (72’ D. Maciela), J. Kowal, G. Bronik, A. Czuchajewski (55’ Ł. Grynienko), K. Łańczak, J. Książkiewicz.

ORKAN MOJĘCICE

– Dąb Kuraszków 1-8 (1-7)

Bramka: S. Raczak (28’);

ORKAN: M. Gazduła (46’ A. Mirecki) – E. Halczuk (46’ F. Hanecki), M. Wróbel, P. Punda, A. Franczukowski, K. Lickiewicz, P. Gołecki (65’ B. Romaniuk), P. Wielowski, S. Raczak (70’ D. Przybylski), S. Przydatek (50’ K. Sadowski), J. Ziółkowski (70’ K. Punda).

Pozostałe mecze: Odra – Piotrkowice 1-2; Paniowice – Lech 0-4.

KLASA A – Wrocław – 2.grupa 1. KS BRZEG DOLNY 3 9 21-1 2. SPARTA MIŁCZ 3 9 12-4 3. KS Piotrkowice 3 7 10-5 4. OLIMPIA GODZIĘCIN 3 7 7-4 5. Orkan Borzęcin 3 6 21-7 6. Avia Ozorowice 3 6 15-9 7. Odra Uraz 3 4 5-5 8. Dąb Kuraszków 3 3 10-8 9. RUCH WARZĘGOWO 3 3 5-10 10. Lech Barkowo 3 3 7-5 11. ORKAN MOJĘCICE 3 3 4-14 12. LKS Paniowice 3 1 3-9 13. ZRYW GŁĘBOWICE 3 0 4-20 14. HEROSI STARY WOŁÓW 3 0 3-26

4.kolejka (8 września): RUCH – Odra Uraz (11.00); SPARTA – BRZEG DOLNY (14.00); ZRYW – MOJĘCICE (15.00); HEROSI – OLIMPIA (16.00); Avia – Lech; Dąb – Borzęcin; Piotrkowice – Paniowice.

1. LIGA OLDBOY’S

Orla Wąsosz

– OLIMPIA GODZIĘCIN 0-1 (0-0)

Bramka: D. Kokoszka (54’);

OLIMPIA: K. Tyszkowski – A. Łubkowski, P. Biernacki, A. Mordarski K. Dmytrów, B. Wlaźlak, R. Szmyd, M. Kudryński, T. Woś, D. Kokoszka, D. Wielichowski – M. Olszewski, G. Szewczyk, P. Tkaczyk.

1.LIGA OLDBOY’S – Wrocław 1. Oldboy Brożec 3 9 6-3 2. OLIMPIA GODZIĘCIN 3 7 9-4 3. Moto-Jelcz Oława 3 6 12-6 4. Śląsk Wrocław 2 6 7-1 5. PKS Łany 2 4 3-2 6. Polonia Jaszowice 3 4 8-9 7. LOTOS Gaj Oławski 3 3 5-10 8. Pogoń Oleśnica 3 2 2-3 9. Polar Wrocław 2 1 1-2 10. Muchobór Wrocław 2 1 1-3 11. Orla Wąsosz 3 1 1-7 12. Sycowski KS Pogoń 3 0 2-7

4.kolejka (16 września, g.17.30): OLIMPIA – Muchobór Wrocław.