Futbolowy przegląd: klasa A i B, MKP Wołów, rozgrywki młodzieżowe

Klasa A i B

W miniony weekend wielu kibiców ostrzyło sobie zęby na powiatowe derby w Orzeszkowie, gdzie tamtejsza Victoria mierzyła się z ekipą z Lubiąża. Gospodarze od pierwszego wiosennego gwizdka szukają formy, zaś futboliści Odry tydzień wcześniej zaskoczyli swoich sympatyków w Obornikach Śl., gdzie urwali punkty liderowi. Trudno więc było wskazać zdecydowanego faworyta tego meczu, tym bardziej, że przecież takie pojedynki rządzą się własnymi prawami. – Według mnie był to mecz niewykorzystanych okazji, i to z obu stron – powiedział po końcowym gwizdku szkoleniowiec lubiążan Mirosław Jabłoński. – W przekroju całego spotkania muszę raczej przyznać, że po tym remisie mój zespół bardziej „stracił” 2 punkty. Rywale mieli wprawdzie również swoje okazje, ale więcej ich było po naszej stronie, ale tym razem zagraliśmy dużo mniej skutecznie niż w pojedynku z Borem. Wynik niedzielnych derby otworzył Dawid Adamczak, a już w chwilę później przed doskonałą szansą na wyrównanie stanął Dawid Szczerba, ale z pojedynku futbolowej młodości z doświadczeniem tym razem zwycięską ręką wyszło to drugie – czyli Zenon Paciorek, którego jesienią z wapna nie pokonał także Krystian Sawko. Zawodnik gości wpisał się jednak na listę strzelców, popisując się precyzyjnym uderzeniem z rzutu wolnego, które ustaliło rezultat meczu.

Swoich kibiców tym razem nie zawiedli dolnobrzeżanie, którzy pewnie ograli konkurentów z Miękini. Inny obraz niż orzeszkowiskie derby miał pojedynek lokalnych rywali w serie B, w którym liderujący rozgrywkom krzelowianie bez trudu poradzili sobie z powoli odradzającymi się Herosami. Znacznie więcej nerwów niedzielna rywalizacja kosztowała debiutantów z Głębowic i Krzydliny Mł., w którego rezultacie jednak komplet punktów pojechał ze Zrywem. Trwa dobra seria futbolistów Ruchu, którzy wiosną nie tylko mają na koncie komplet zwycięstw, ale również jeszcze nie stracili gola.

KLASA A

VICTORIA ORZESZKÓW

– ODRA LUBIĄŻ 1-1 (1-1)

Bramki: D. Adamczak (13’) oraz K. Sawko (33’);

VICTORIA: Z. Paciorek – A. Buzdygan (85’ D. Sareło), A. Ulmaniec, K. Partyka, M. Walkowiak, M. Czochara, D. Adamczak, K. Strzemski, M. Kaniecki (66’ K. Orniacki), K. Miłkowski (90’ K. Podbucki), K. Kuliński (87’ R. Pawlik);

ODRA: D. Posacki – J. Szuszfalak, M. Rewak, K. Jaworski, P. Wanias, K. Sawko, K. Kupiec, Ł. Piskorski, K. Sołowski, D. Szczerba, G. Gryzan (76’ B. Kozłowski).

KP BRZEG DOLNY

– Pogoń Miękinia 3-0 (0-0)

Bramki: P. Włodarczewski (56’), P. Bobkiewicz (66’), R. Konieczny (69’);

Żółta kartka: K. Karbowski;

KP: J. Kołodziejczyk – M. Kowalski (60’ T. Woś), P. Biernacki, M. Racki, K. Karbowski (46’ P. Włodarczewski), D. Bąkowicz (85’ P. Wielowski), J. Mazur, R. Konieczny, R. Kalisz (80’ M. Posłuszny), M. Pomiećko (80’ D. Kresa), P. Bobkiewicz (82’ J. Iskra).

Pozostałe wyniki: Czarni – Zorza 0-0; Zjednoczeni – Malczyce 2-3; Orzeł – Mechanik II 1-1; Bór – Brzeźno 3-1; Dolpasz – Orla 2-2.

Klasa A – WROCŁAW – gr. 1 1. Bór Oborniki Śl. 16 42 64-17 2. Odra Malczyce 16 35 41-22 3. KP BRZEG DOLNY 16 33 39-20 4. ODRA LUBIĄŻ 16 28 25-19 5. Pogoń Miękinia 16 27 32-35 6. VICTORIA ORZESZKÓW 16 27 43-34 7. Orla Korzeńsko 16 26 45-37 8. Zjednoczeni Szczepanów 16 23 38-29 9. Zorza Pęgów 16 20 19-29 10. Czarni Białków 16 13 24-45 11. LZS Brzeźno 16 13 14-37 12. Orzeł Bukówek 16 11 23-47 13. Mechanik II Brzezina 16 11 21-29 14. Dolpasz Skokowa 16 11 21-49

17.kolejka (13-14 kwietnia): ODRA – Zjednoczeni Szczepanów (sobota, g.15.00); VICTORIA – Bór Oborniki Śl. (niedziela, g.12.00); Zorza Pęgów – KP (niedziela, g.16.00); Orla – Czarni; Malczyce – Dolpasz; Mechanik II – Brzeźno; Pogoń – Orzeł.

KLASA B

KOMETA KRZELÓW

– HEROSI STARY WOŁÓW 7-1 (6-1)

Bramki: G. Szewczyk (25’), D. Chylak (28’, 30’, 32’, 45’), M. Maślejak (36’), A. Chylak (79’) oraz M. Dudek (37’);

KOMETA: M. Łukowicz (70’ N. Golec) – P. Szymański, P. Ryśkiewicz, L. Jończyk, M. Głaz, G. Szewczyk (46’ K. Kołb, 70’ A. Chylak), A. Marcinkowski (82’ M. Nowak), M. Maślejak, Ł. Derda, D. Chylak (60’ P. Białek), M. Białek;

HEROSI: M. Jaguś – K. Dziubiński, M. Dziubiński, K. Praczyk, Daniel Kasprzyk, Paweł Ignasiak, J. Kornaj, D. Krakowiak, M. Dudek (60’ M. Idczak), I. Pawłowski, E. Uść.

OLIMPIA GODZIĘCIN

– Orkan Borzęcin 0-2 (0-1)

Żółte kartki: S. Skrzek, R. Żak;

OLIMPIA: P. Szumiał – T. Borowski (66’ A. Lewocki), A. Drabik (50’ K. Dmytrów), M. Igierski, R. Żak, S. Skrzek, K. Mazur (87’ P. Hawrylczak), D. Koreń, N. Narmatov (80’ J. Drężek), P. Jurków (60’ Piotr Smoliński), K. Lipa.

Lech Barkowo

– SPARTA MIŁCZ 3-1 (1-1)

Bramka: M. Urbaniak (35’);

Żółte kartki: P. Kozak, P. Pasek;

SPARTA: D. Ziemlicki – S. Pęcherski, M. Hańczyk, D. Stróżyński, M. Socha (80’ Z. Grablewski), K. Stefanowski (75’ P. Pasek), P. Zarzycki, P. Matusiewicz, M. Urbaniak (65’ G. Socha), P. Kozak, P. Pisula.

KS Piotrkowice

– RUCH WARZĘGOWO 0-3 (0-2)

Bramki: D. Małecki (11’), J. Kozak (33’, 64’);

RUCH: A. Gwiazdowski – P. Michułka, D. Krynicki, M. Czochara, M. Grzywacz, G. Mikołajczyk (38’ T. Kuc), M. Dłużniewski (63’ D. Pawłowicz), J. Kozak, P. Miłuch (75’ S. Ziółkowski), D. Małecki, R. Sobotka.

OSP KRZYDLINA MŁ.

– ZRYW GŁĘBOWICE 0-1 (0-0)

Bramka: K. Łańczak (67’);

OSP: M. Gazduła – P. Podgórny, K. Romanowicz, K. Wałęski, P. Szewc, I. Zadarnowski (60’ M. Kutny), D. Sieradzki (65’ H. Walichnowski), T. Czernek, G. Kozak, K. Krakowiak (50’ M. Prażuch), M. Andronyk (75’ M. Konieczny);

ZRYW: M. Krajka – J. Kowal, K. Hukiewicz, Ł. Grynienko, T. Szadej, G. Bronik, M. Gajewski, M. Dudek (46’ P. Łoziński), Ł. Chachlowski (46’ Ł. Maślejak), K. Łańczak (87’ K. Oczek), D. Uść (89’ D. Gajewski).

Odra Uraz

– ORKAN MOJĘCICE 4-5 (0-2)

Bramki: H. Sieradzki (41’), K. Kopczyński (44’), M. Wróbel (47’), K. Winiarczyk (75’). J. Ziółkowski (83’);

Żółta kartka: H. Sieradzki;

ORKAN: S. Raczak – P. Punda (53’ K. Punda), M. Wróbel, A. Sadowski, W. Malanowski (46’ K. Madej), K. Winiarczyk, K. Lickiewicz (86’ Ł. Madej), K. Sadowski (89’ D. Przybylski), H. Sieradzki, K. Kopczyński, J. Ziółkowski.

Pozostałe wyniki: Dąb – Sokół II 2-7.

Klasa B – WROCŁAW – gr. 1 1. KOMETA KRZELÓW 16 43 66-20 2. Sokół II Wielka Lipa 16 35 52-23 3. Orkan Borzęcin 16 32 55-32 4. Lech Barkowo 16 27 48-32 5. OLIMPIA GODZIĘCIN 16 27 43-30 6. SPARTA MIŁCZ 16 24 52-37 7. Dąb Kuraszków 16 23 48-34 8. Odra Uraz 16 23 28-38 9. RUCH WARZĘGOWO 16 22 38-51 10. KS Piotrkowice 16 20 40-27 11. ZRYW GŁĘBOWICE 16 16 36-55 12. ORKAN MOJĘCICE 16 14 25-65 13. HEROSI STARY WOŁÓW 16 7 33-67 14. OSP KRZYDLINA MŁ. 16 6 19-72

17.kolejka (14 kwietnia): KOMETA – RUCH (g.14.00); OLIMPIA – Dąb (g.11.00); SPARTA – Piotrkowice (g.17.00); ZRYW – Sokół II (g.14.00); MOJĘCICE – Lech (g.11.00); HEROSI – OSP (g.11.00); Borzęcin – Odra.

KLASA C

Piast Przedmoście

KS BRZEG DOLNY 0-5 (0-2)

Bramki: M. Czyżowicz (18’, 56’), S. Radzijewski (41’), D. Stawiski (60’), A. Gregoraszczuk (68’);

KS: B. Malewicz – A. Juwa (74’ K. Ziółkowski), S. Węglarz, W. Kasina, M. Sierota, M. Kowal (78’ M. Taurogiński), D. Skoczeń, A. Gregoraszczuk, D. Stawiski, M. Czyżowicz, S. Radzijewski.

Klasa C – Środa Śląska 1. KS BRZEG DOLNY 8 22 42-7 2. Pogoń Dębice 8 17 28-11 3. Błyskawica II Lenartowice 8 14 30-17 4. Czarni Kulin 8 13 27-34 5. Piast Przedmoście 8 12 18-33 6. Iskra Proszków 8 7 18-27 7. Solen Zabłoto 8 4 13-25 8. FC Budziszów 8 2 12-34

9.kolejka (14 kwietnia, g.15.00): KS – Czarni Kulin.

1.LIGA OLDBOY’S

OLIMPIA GODZIĘCIN

– Lotos Gaj Oławski 1-1 (0-0)

Bramka: P. Tkaczyk (62’);

OLIMPIA: Z. Paciorek – A. Łubkowski, K. Dmytrów, P. Biernacki, R. Żak, J. Drężek, B. Wlaźlak, P. Bolkowski, M. Kudryński, G. Zalewski, P. Tkaczyk – M. Olszewski, Z. Baran.

1.LIGA – WROCŁAW 1. PKS Łany 12 29 32-6 2. Śląsk Wrocław 12 28 44-17 3. Włókniarz Wrocław 12 23 38-26 4. Moto-Jelcz Oława 12 23 30-29 5. Polonia Jaszowice 12 22 18-17 6. OLIMPIA GODZIĘCIN 12 17 20-23 7. Lotos Gaj Oławski 12 15 17-23 8. Polonia Trzebnica 12 12 17-26 9. Polar Wrocław 12 11 20-25 10. Pogoń Syców 12 9 16-27 11. Oldboy’s Brochów 12 8 13-23 12. Pogoń Oleśnica 12 8 17-40

13.kolejka (15 kwietnia, g.17.30): OLIMPIA – Pogoń Oleśnica.

MKP WOŁÓW

Trwa fatalna passa futbolistów wołowskiego MKP. Nasz 4.ligowiec tym razem zszedł pokonany z płyty własnego boiska, na którym po końcowym gwizdku arbitra z kompletu punktów cieszyli się gracze Sokoła Marcinkowice. Wiosną podopieczni trenera Piotra Bolkowskiego nie mają więc na koncie nawet „oczka”, w czego rezultacie ich sytuacja w ligowym rankingu robi się coraz mniej ciekawa.

WIDMO SPADKU

PIŁKA NOŻNA – 4.LIGA

MKP WOŁÓW

– Sokół Marcinkowice 1-3 (1-0)

Bramka: K. Włodarczyk (45’);

Żółte kartki: D. Adamczak, S. Czyżowicz;

MKP: P. Harwat – D. Adamczak, M. Sikorski, S. Czyżowicz, A. Judziński, D. Kamiński (58’ S. Kościuk), K. Tabak, K. Włodarczyk (74’ K. Moskwa), K. Jasiński (66’ P. Hryszkiewicz), K. Żbik (66’ J. Kazanecki), P. Janus.

Wołowscy kibice w minioną sobotę mieli po raz pierwszy okazję zobaczyć w akcji swoich pupili, którzy na własnym boisku podejmowali rywali z Marcinkowic. Rezultaty dotychczasowych spotkań rewanżowych nie nastrajają optymistycznie, więc mimo atutu trybun wołowianie nie byli zdecydowanymi faworytami tego meczu. Z całą pewnością jednak zarówno oni, jak i kibice liczyli na udany występ, a co za tym idzie – tak potrzebną punktową zdobycz. Niestety, i tym razem przyszło wszystkim zasmakować goryczy sportowego niepowodzenia, choć pewne momenty meczu mogły dawać nadzieję.

Futbolową rywalizację obie strony rozpoczęły raczej ze spokojem i respektem dla konkurencji, starając się przede wszystkim zabezpieczyć własne przedpole i unikać nieporozumień w linii defensywnej. Z każdą kolejną minutą coraz śmielej poczynać sobie zaczynali jednak marcinkowiczanie, korzystając z wycofania się naszej drużyny. W tym okresie gospodarze skupili się na zaciśnięciu defensywnych zasieków, tylko z rzadka starając się spróbować szczęścia w ofensywie. Mimo tego, graczom Sokoła udało się parę razy przedrzeć przez obronne szańce wołowian i przy odrobinie lepszej skuteczności i większej dozie szczęścia przyjezdni powinni wyjść na prowadzenie, gdyż w pierwszej odsłonie od starty gola Przemysław Harwata uratowały słupek i poprzeczka oraz oczywiście udane interwencje golkipera MKP. Nieliczne kontry miejscowych ani nie sprawiały większych kłopotów defensorom rywali, ani nie budziły większych emocji na trybunach, które miały jednak powód do radości tuż przed przerwą. Na prawej flance dość niespodziewanie zawiązała się jedna z nielicznych kontr wołowian, do prostopadłego podania znakomicie wyszedł Krystian Włodarczyk i precyzyjnym uderzeniem w długi róg bramki otworzył rezultat meczu. Na przerwę w lepszych humorach schodzili więc gospodarze, ale do pełni szczęścia brakowało naprawdę dużo, gdyż przewaga konkurentów nie podlegała dyskusji i trudno stwierdzić, aby wynik pierwszej odsłoni w pełni oddawał obraz gry.

Po zmianie stron nasz zespół nie miał już tyle sportowego szczęścia i tuż po wznowieniu walki marcinkowiczanie doprowadzili do wyrównania. Do dośrodkowania z rzutu rożnego najwyżej wyskoczył zawodnik Sokoła i precyzyjnym uderzeniem głową doprowadził do wyrównania, a to był dopiero początek. Nasi piłkarze nie zdołali jeszcze przełknąć goryczy po straconym prowadzeniu, kiedy golkiper MKP po raz drugi musiał wyciągnąć piłkę z siatki. Tym razem przyjezdni sforsowali defensywne linie wołowian na prawej flance i aby powstrzymać szarżującego napastnika rywali na ryzykowne zagranie w polu karnym zdecydował się Daniel Adamczak. Niestety, nie wszystko poszło po jego myśli i po chwili goście na prowadzenie zamienili rzut karny. Po tym wydarzeniu podopieczni trenera Piotra Bolkowskiego ruszyli nieco śmielej do przodu, ale wciąż brakowało armat i tak naprawdę do futbolowych spięć w bezpośrednim sąsiedztwie bramki Sokoła nie doszło, choć dało się zauważyć ambitną próbę zmiany rezultatu. Mając korzystny rezultat goście także spuścili nieco z tonu i zza podwójnej gardy starali się z bezpiecznej odległości kontrolować przebieg rywalizacji, której losy zamknęli w 90.min. kolejnym trafieniem.

Porażka z Sokołem z całą pewnością nie jest sensacją, a nawet niespodzianką. Nasz zespół czeka trudna walka o każdy ligowy punkt, których z każdym kolejnym tygodniem zaczyna coraz bardziej brakować. Teraz przed zespołem wyjazd do Wałbrzycha, gdzie o jakąkolwiek zdobycz z całą pewnością nie będzie łatwo, ale może tym razem sportowe szczęście uśmiechnie się do naszej drużyny. Do skutecznej walki o utrzymanie piłkarze MKP potrzebować go będą bardzo wiele.

Pozostałe wyniki: Sokół W.L. – Piast Ż. 4-2; Orzeł Z. – Piast N.R. 2-1; Śląsk II – Górnik 3-1; Bielawianka – Polonia 5-2; Mirków/Długołęka – Orzeł P. 5-1; Zjednoczeni – Nysa 2-1; Unia – Polonia-Stal 0-2.

4. LIGA – gr. 1 1. Śląsk II Wrocław 20 57 73-10 2. Górnik Wałbrzych 20 47 47-18 3. Polonia-Stal Świdnica 20 40 37-20 4. Orzeł Prusice 20 38 45-31 5. Sokół Wielka Lipa 20 32 47-31 6. Bielawianka Bielawa 20 31 36-34 7. Sokół Marcinkowice 20 30 45-32 8. Polonia Trzebnica 20 30 35-38 9. Piast Żerniki 20 28 36-32 10. Orzeł Ząbkowice Śl. 20 24 32-39 11. GKS Mirków/Długołęka 20 22 37-64 12. MKP WOŁÓW 20 19 30-44 13. Unia Bardo 20 19 27-46 14. Piast Nowa Ruda 20 18 25-44 15. Nysa Kłodzko 20 13 33-54 16. Zjednoczeni Żarów 20 13 21-69

21.kolejka (13-14 marca): Górnik Wałbrzych – MKP (sobota, g.16.00); Piast N.R. – Sokół W.L.; Sokół M. – Mirków/Długołęka; Polonia-Stal -Śląsk II; Piast Ż. – Bielawianka; Orzeł Z. – Nysa; Unia – Polonia; Zjednoczeni – Orzeł P.

W ostatnich pojedynkach strzeleckim talentem błysnął Krystian Włodarczyk, ale jego trafienia nie przyniosły drużynie żadnego rankingowego oczka.

Rozgrywki młodzieżowe

Niemal do samego zmroku o ligowe oczka rywalizowali w miniony wtorek juniorzy wołowskiego MKP, którzy ostatecznie podzielili się punktami z rywalami z Sułowa. Mecz miał dość dramatyczny przebieg, gdyż pod koniec pierwszej odsłony kontuzji doznał Hubert Bała i nie obyło się bez interwencji służb medycznych. Zawodnikowi życzymy dużo zdrowia, a jego kolegom nieco lepszej formy w kolejnych spotkaniach, gdyż w konfrontacji z Baryczą nie zachwycili. Podobnie zresztą, jak ich rówieśnicy z Brzegu Dolnego, którzy w sobotę wrócili na tarczy z Twardogóry.

Dotychczasowego lidera zmagań w 2.lidze wojewódzkiej trampkarzy natomiast widowiskowo pokonali dolnobrzescy Akademicy, którzy w starciu z Forzą Wrocław w pełni wykorzystali atut własnego boiska…

JUNIORZY 1.LIGA OKRĘGOWA

Lotnik Twardogóra

– KP BRZEG DOLNY 4-0 (3-0)

Żółte kartki: R. Gierczyk, G. Rajter, J. Lewański (2), K. Zaguła, M. Posłuszny;

Czerwona kartka: J. Lewański (75’);

KP: W. Lesiewicz (46’ M. Woźniak) – P. Górniak (38’ P. Krawczuk), R. Gierczyk (38’ D. Ciochoń), S. Goles, G. Rajter (55’ M. Posłuszny), M. Wapiński, K. Kubacki, J. Lewański, K. Zaguła, M. Cygan, A. Kołodziej (75’ K. Lodziński).

MKP WOŁÓW

– Barycz Sułów 2-2 (1-1)

Bramki: A. Judziński (40’-karny, 81’-karny);

Żółte kartki: S. Nowak, K. Bąk;

MKP: K. Golinowski – J. Ferenc, D. Morawski, S. Nowak, M. Leśniewski, M. Kasper, B. Kociołek, S. Przydatek (70’ F. Szczepański), K. Majewski (60’ G. Zagrodny), A. Judziński, H. Bała (46’ K. Bąk).

TABELA 1. Piast Żmigród 9 27 50-6 2. Śląsk Wrocław 9 22 25-9 3. MKP WOŁÓW 10 15 19-21 4. Wiwa Goszcz 10 13 27-20 5. Polonia Trzebnica 9 13 27-25 6. Lotnik Twardogóra 9 12 12-22 7. KP BRZEG DOLNY 10 9 11-22 8. Barycz Sułów 10 7 16-54 9. KS Łozina 8 2 6-14

14.kolejka (13 kwietnia, g.11.00): KP – KS Łozina.

TRAMPKARZE 2.LIGA WOJEWÓDZKA – gr. 1

AP BRZEG DOLNY

– Forza Wrocław 5-2 (1-1)

Bramki: E. Toda (24’), B. Jabłonka (43’), M. Zalewski (66’), D. Nowak (70’), G. Mikołajczyk (79’);

Żółta kartka: M. Zalewski;

AP: W. Paszek – B. Pajęcki, D. Nowak, G. Mikołajczyk, Ł. Tkaczyk, O. Jakubczyk, B. Ciejek, E. Toda, M. Grocholski, B. Jabłonka, M. Zalewski – F. Urbanek, B. Sadowski, P. Łoziński, I. Kordzikowski, J. Pawlak, M. Świątek.

TABELA 1. Parasol Wrocław 4 9 11-2 2. Forza Wrocław 4 9 18-5 3. Polonia-Stal Świdnica 4 9 9-6 4. AP BRZEG DOLNY 4 7 12-9 5. Piast Nowa Ruda 4 4 5-8 6. AP Oleśnica 4 2 8-14 7. Górnik NM Wałbrzych 4 2 5-14 8. Górnik Wałbrzych 4 2 7-17

5.kolejka (13 kwietnia, g.15.00): Parasol Wrocław – AP.

3.LIGA OKRĘGOWA

MKP WOŁÓW

– Pogoń Oleśnica 1-3 (0-2)

Bramka: J. Jaguś (62’);

MKP: D. Maciaszek – J. Kuczyński, K. Sarnecki, P. Stróżyński, A. Kopeć, K. Rodak, J. Rzeźnik, M. Dziubiński, M. Jackowski, F. Poprawski, J. Jaguś – J. Łoziński, M. Wiąckiewicz, W. Bilski, M. Kowaluk, M. Oleszkiewicz, M. Szalewicz, M. Warpas.

TABELA 1. Pogoń Oleśnica 3 9 11-2 2. Śląsk III Wrocław 3 9 10-3 3. MKP WOŁÓW 2 3 3-3 4. Lider Borów 3 3 3-8 5. Olympic II Wrocław 3 3 8-12 6. Quick Mix Strzelin 4 3 7-12 7. Sokół Smolec 2 0 3-5

5.kolejka (13 kwietnia, g.11.00): Olympic II Wrocław – MKP.

LIGA TERENOWA – gr. 2

AP „11” Kąty Wr.

– KOMETA KRZELÓW 2-10 (1-3)

Bramki: K. Łukowicz (27’, 65’), P. Piekarski (32’), F. Stuchły (39’, 45’, 69’), D. Wilk (47’, 62’, 70’), K. Marciniak (60’);

KOMETA: I. Miszczyszyn – K. Marciniak, P. Piekarski, J. Wróbel, M. Bury, K. Januszczyk, K. Łukowicz, M. Maćków, F. Stuchły, D. Wilk, P. Krasowski – M. Głowacki.

TABELA 1. Forza Wrocław 4 12 36-4 2. KOMETA KRZELÓW 3 9 31-3 3. Olympic I Wrocław 4 9 43-7 4. Parasol Wrocław 3 6 19-4 5. MKS Kostomłoty 4 6 8-34 6. ODRA LUBIĄŻ 3 0 4-17 7. Odra Wrocław 3 0 1-29 8. AP „11” Kąty Wr. 4 0 3-47

5.kolejka (13-14 kwietnia): KOMETA – Forza Wrocław (sobota, g.11.00); Olympic I Wrocław – ODRA (niedziela,g.15.30).

MŁODZIKI 1.LIGA OKRĘGOWA

AP BRZEG DOLNY

– Academy II Wrocław 0-1 (0-1)

AP: B. Chyziński – B. Pawłowski, A. Paszek, O. Kaczmarek, S. Kosiński, A. Gruchała, A. Wyrzykowski, D. Kaczmarek, M. Kidoń – M. Simlat, M. Kucharzów, J. Sworniowski, J. Kutzmann.

TABELA 1. AP Oleśnica 4 12 11-2 2. Olympic II Wrocław 4 9 13-6 3. Śląsk II Wrocław 3 6 12-8 4. Academy II Wrocław 3 4 2-2 5. Moto-Jelcz Oława 4 4 6-8 6. Parasol II Wrocław 2 3 4-6 7. Polonia Trzebnica 4 3 10-13 8. AP BRZEG DOLNY 4 0 2-15

5.kolejka (13 kwietnia, g.13.00): Parasol II Wrocław – AP.

4.LIGA OKRĘGOWA

MKP WOŁÓW

– Sokół Marcinkowice 0-1 (0-1)

MKP: O. Bednarz – M. Dziubiński, M. Płonka, R. Storbuczyński, A. Barciński, M. Kowaluk, J. Łoziński, M. Wiąckiewicz, M. Warpas – K. Agieńczuk, B. Kudyba, H. Łukaszewski, D. Maciaszek, I. Partyka, S. Sieklicki, M. Szerszeń.

TABELA 1. AP III Oleśnica 4 12 15-3 2. MKP WOŁÓW 4 7 14-2 3. Academy Kiełczów 4 7 12-4 4. Sokół Smolec 4 6 12-7 5. Parasol III Wrocław 4 6 17-4 6. Sokół Marcinkowice 4 6 4-14 7. SP Milicz 4 3 5-32 8. Śląsk III Wrocław 4 0 7-20

5.kolejka (13 kwietnia, g.11.00): Parasol III Wrocław – MKP.

LIGA TERENOWA – gr. 1

KP BRZEG DOLNY

– Bór Oborniki Śl. 0-4 (0-1)

KP: I. Szumiał – A. Truśniewski, J. Kobylarz, J. Cepok, B. Szkolnicki, F. Szał, A. Gierczyk, Ł. Polek, W. Nawrot – A. Wielochowski, K. Simlat, K. Hawrylczak, P. Grabski, O. Pogorzelski, D. Hawrylczak, S. Dziadosz, J. Nestorowski.

MKP WOŁÓW

– Błyskawica Szewce 2-4 (0-1)

Bramki: K. Ratuszyński (31’, 60’);

MKP: T. Sołowski – S. Bilski, S. Filiński, J. Kuczma, S. Mirecki, J. Paluch, K. Ratuszyński, J. Rutkiewicz, F. Szerszeń – K. Agieńczuk, A. Barciński, O. Bednarz, M. Jaroszewski, I. Partyka, J. Piotrowski, S. Sieklicki.

TABELA 1. Talent Trzebnica 1 3 16-2 2. Błysk Kuźniczysko 1 3 11-1 3. Widawa Psary 1 3 8-0 4. Bór Oborniki Śl. 1 3 4-0 5. Błyskawica Szewce 1 3 4-2 6. MKP WOŁÓW 1 0 2-4 7. KP BRZEG DOLNY 1 0 0-4 8. AZS Wrocław 1 0 0-8 9. Plon Gądkowice 1 0 1-11 10. Barycz Milicz 1 0 2-16 11. AP II BRZEG DOLNY – – – 12. Zorza Pęgów – – –

2.kolejka (12-15 kwietnia): Błyskawica Szewca – KP. (piątek, g.17.00); Błysk Kuźniczysko – MKP (sobota, g.11.00); AP II – Bór Oborniki Śl. (sobota, g.13.00).