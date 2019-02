Halowe zmagania w Brzegu Dolnym: Sparta 1906 wciąż bezbłędna

ZA PÓŁMETKIEM

W dolnobrzeskich rozgrywkach poznaliśmy odpowiedzi na kolejne pytania, choć do ostatecznych rozstrzygnięć pozostało jeszcze sporo czasu i piłkarskich pojedynków, więc zdarzyć się może wiele, choć już nie wszystko. Od samego startu tempo rywalizacji wyznaczają wciąż bezbłędna ekipa Sparty 1906, ale mimo kolejnych zwycięstw jej zawodnicy muszą czuć na plecach oddech pościgowej grupy, która jednak po niedzielnych rozstrzygnięciach nieco się skurczyła. Niezmiennie z walki o najwyższe miejsce na rozgrywkowym podium wydają się nie rezygnować starowołowscy Herosi, którzy jednak w bezpośrednim pojedynku zmuszeni byli uznać wyższość Spartan, więc skuteczność ich futbolowego pościgu nie jest tylko kwestią ich doskonałej gry i wyników – muszą liczyć także na niespodzianki w innych spotkaniach, a że te nie są wykluczone – pokazują nawet rezultaty z ostatniej niedzieli.

W skuteczną pogoń za liderem nie ruszą już chyba piłkarze Air Products, którzy dość niespodziewanie ulegli rywalom z dolnobrzeskiego KP. Schowani trochę za podwójną gardą niżej notowani konkurenci okazali się zabójczo skuteczni w kontratakach, a to w ostatnią niedzielę okazało się prostą drogą do futbolowego sukcesu. Z wiodącego na rankingowy szczyt na końcu sezonu ani na chwilę nie zamierzają zejść Spartanie, którzy w 7.serii pojedynków bez najmniejszych problemów uporali się z Orłami, choć te jednak tej piłkarskiej zimy nie latają zbyt wysoko. Do zakończenia zmagań coraz mniej odsłon, a ponieważ lider ciągle nie zwalnia tempa, to z każdym kolejnym sukcesem zawodnicy Sparty wydają się być coraz bliżej bezbłędnego sezonu. Swoich nadziei nie pogrzebali jednak ich najgroźniejsi konkurenci, a o tym, że starowołowscy Herosi ciągle myślą o końcowym zwycięstwie w ostatnią niedzielę przekonały się Bratanki, team których tylko chwilę przeciwstawiał się groźnej konkurencji. W przekroju całego piłkarskiego spektaklu zdecydowanie lepsza była ekipa wicelidera, która chyba do końca rozgrywek siedzieć będzie Spartanom na przysłowiowym kole.

Ze ścisłej grupy pościgowej po 7.kolejce rywalizacji nieco odpadły natomiast ekipy dolnobrzeskiego KS oraz Young Rebels. Obie drużyny zgubiły punkty w starciach z niżej notowanymi przeciwnikami, a ponieważ ligowa walka wchodzi już zdecydowanie w swoją decydującą fazę, to żadna z ekip nie może pozwolić już sobie na tego typu wpadki.

W zasadzie żadnego ładunku emocjonalnego nie miała konfrontacja ekipy FC GZPW z zamykającymi ligowy ranking zawodnikami z AA. Oba zespoły zagrały w niedzielnym spotkaniu na pełnym luzie, co zaowocowało nieprzeciętną zdobyczą bramkową, gdyż w meczu tym obejrzeliśmy aż 17 goli, co znacznie przebija ligową średnią.

KP BRZEG DOLNY 4 AIR PRODUCTS 2

Bramki: K. Krakowiak (2), G. Gryzan, D. Krakowiak oraz T. Woś, A. Serwatka.

ORŁY 1 SPARTA 1906 6

Bramki: D. Baranowski oraz D. Gonek (3), S. Saweczko (2), M. Kiszczyński.

AA 5 FC GZPW 12

Bramki: M. Hańczyk (3), B. Goch, M. Dudek oraz T. Klewek (5), R. Kalisz (4), K. Lipa (3).

KS BRZEG DOLNY 3 AC PAJACE 3

Bramki: P. Galicki (3) oraz M. Racki (2), P. Leszkiewicz.

BAKO-BUD 3 YOUNG REBELS 2

Bramki: D. Smoliński (2), Ł. Leja oraz A. Kuzaj (2).

HEROSI 4 BRATANKI 1

Bramki: E. Uść (2), D. Uść, Przemysław Ignasiak oraz D. Wróbel.