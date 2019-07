I po rozgrywkach w klasie A i B. Tabele z wynikami drużyn piłkarskich

I po rozgrywkach. W minioną po raz ostatni tej wiosny na piłkarskie murawy wybiegły ekipy, które o rankingowe punkty walczyły na futbolowych frontach klas A i B. Emocje trwały niemal do ostatniego gwizdka, choć na większość pytań poznaliśmy odpowiedzi już wcześniej.

KLASA A

Przed tygodniem na dolnobrzeskim boisku zawodnicy KP po raz drugi w rozgrywkach upokorzyli zespół obornickiego Boru, tym samym wysadzając podopiecznych trenera Krystiana Januszewskiego z fotela lidera. Wydawało się więc, że do Bukówka na starcie z zamykającym tabelę Orłem pojadą jak po swoje, zaliczając efektowny finisz nie do końca udanych rozgrywek. Nasz zespół bowiem był jednym z faworytów zmagań, a o tym, że nie były to bezzasadne przypuszczenia świadczy fakt, że w starciach z dolnobrzeżanami punkty zgubili nie tylko oborniczanie, lecz także ich konkurenci z Malczyc. Na dystansie futbolowego wyścigu do klasy okręgowej nasza ekipy zgubiła jednak zbyt wiele punktów, w czego rezultacie niedzielne starcie z outsiderem zmagań nie miało praktycznie żadnego znaczenia – ani dla gospodarzy, ani dla przyjezdnych. O ile do prestiżowego starcia z drużyną Boru zawodnicy KP podeszli na maksymalnej koncentracji, o tyle na płycie bukowskiego boiska nie wyglądali już na zespół tak bardzo zdeterminowany w walce o pełną pulę. Obie ekipy od początku grały tak, jakby chciały przypomnieć swoim kibicom o rozpoczętych właśnie wakacjach i chociaż były momenty ciekawszych spięć podbramkowych, to jednak na pierwsze trafienie czekaliśmy blisko godzinę. Na listę strzelców wpisał się wówczas Jakub Mazur, ale radość dolnobrzeżan z prowadzenia trwała zaledwie chwilę, gdyż po kilkudziesięciu sekundach miejscowi wyrównali, a potem poszli za ciosem i tym razem to oni wpisali się w rolę sprawców sporej niespodzianki.

Już w czwartek ostatni piłkarski bój sezonu 2018/2019 stoczyli gracze z Orzeszkowa, którzy futbolową procesję odbyli do Pęgowa. Starcie z tamtejszą Zorzą nie było wielkim spektaklem, szczególnie w swojej pierwszej odsłonie. Po zmianie stron długie okresy mozolnej gry zostały jednak kibicom wynagrodzone golami, ale niestety – w większości trafień w głównych rolach wystąpili pęgowianie, którzy na prowadzenie wyszli jeszcze przed przerwą. Tuż po wznowieniu gry wyrównał wprawdzie Dawid Adamczak, a chwilę później gości na prowadzenie wyprowadził Maciej Kaniecki, ale potem do głosu doszli miejscowi pokazując, że orzeszkowianie ciągle są bardzo daleko od jesiennej formy.

Wakacyjną dekoncentrację dolnobrzeżan i ich porażkę w Bukówku w pełni wykorzystali zawodnicy Odry Lubiąż, którzy na finiszu zmagań wskoczyli na ligowe podium. Oczywiście poza burtą rozgrywki podopieczni trenera Mirosława Jabłońskiego znaleźli się jakiś czas temu, ale ich gra i wyniki wiosną mogły naprawdę imponować. Jedna z młodszych drużyn w lidze – jeśli nie najmłodsza, charakter i piłkarską dojrzałość pokazała tym razem w Korzeńsku, gdzie zawodnicy solidnej Orli już na przerwę schodzili z dwubramkowym deficytem, a w tej części gry w roli głównej wystąpił Dawid Szczerba. Wprawdzie w ostatnim kwadransie nadzieje gospodarzy na chwilę odżyły, ale mecz na dobre zamknął Łukasz Piskorski i zasłużony komplet punktów pojechał do Lubiąża.

Orzeł Bukówek

– KP BRZEG DOLNY 3-1 (0-0)

Bramka: J. Mazur (53’);

Żółta kartka: T. Woś;

KP: J. Kołodziejczyk – M. Cygan, P. Biernacki, M. Racki, D. Wielichowski, J. Iskra (46’ T. Woś), A. Kołodziej, H. Skrzek (46’ J. Mazur), J. Rosa (70’ M. Posłuszny), K. Zaguła, P. Bobkiewicz.

Orla Korzeńsko

– ODRA LUBIĄŻ 1-3 (0-2)

Bramki: D. Szczerba (21’, 44’), Ł. Piskorski (85’);

ODRA: D. Posacki – J. Szuszfalak, M. Rewak, P. Płaszczyński, P. Wanias, Ł. Piskorski, P. Główka (60’ B. Kozłowski), P. Ryba (54’ G. Gryzan), A. Główka, M. Główka, D. Szczerba (75’ K. Jaworski).

Zorza Pęgów

– VICTORIA ORZESZKÓW 6-3 (1-0)

Bramki: D. Adamczak (47’), M. Kaniecki (55’), K. Kuliński (87’);

VICTORIA: Z. Paciorek – K. Strzemski, A. Ulmaniec, M. Czochara, A. Buzdygan (60’ K. Niedzielski), M. Kaniecki, R. Pawlik (68’ K. Orniacki), D. Adamczak, K. Miłkowski, D. Sareło (82’ K. Podbucki), K. Kuliński.

Rzadko się zdarza, że bezpośredni rywale w walce o awans spotykają się w pojedynku zamykającym ligowy sezon. Częściej mamy do czynienia z korespondencyjną rywalizacją, która zazwyczaj budzi szereg pytań i podejrzeń. Tymczasem odpowiedz na najważniejsze pytanie rozgrywek ad. 2018/2019 poznaliśmy w niedzielę na płycie obornickiego stadionu, na której tamtejszy Bór podjął próbę powrotu na fotel lidera, w którym przesiedział niemal całe zmagania. Najwyższej lokaty i awansu bronili natomiast goście z Malczyc, którym czyste konto udało się zachować jedynie przez 5.min., gdyż tyle czasu wystarczyło ex-wołowianinowi z obornickiego ataku, czyli Kamilowi Ramiączkowi, aby otworzyć rezultat meczu. Chwilę później, kiedy gospodarze podwyższyli prowadzenie wydawało się, że mimo zbyt wielu wiosennych porażek zawodnicy Boru odnaleźli jednak drogę do klasy okręgowej. Tymczasem z walki o nią nie zamierzali rezygnować goście, do których należały kolejne minuty, w których Odra ruszyła tak wielką falą, że już na przerwę malczyczanie schodzili z prowadzeniem (2-3). W drugiej odsłonie gospodarzom udało się wprawdzie wyrównać, ale im do awansu potrzebne było zwycięstwo, więc w samej końcówce podopieczni K. Januszewskiego postawili wszystko na jedną kartę, ale ponieważ w tym spotkaniu mieli ją zbyt słabą, to zespół Odry dwukrotnie skutecznie skontrował i jego zawodnicy po końcowym gwizdku arbitra mogli cieszyć się z awansu.

Pozostałe wyniki: Pogoń – Zjednoczeni 3-6; Bór – Malczyce 3-5; Brzeźno – Czarni 2-1; Mechanik II – Dolpasz 8-0.

Klasa A – WROCŁAW – gr. 1 1. Odra Malczyce 26 63 81-35 2. Bór Oborniki Śl. 26 58 91-33 3. ODRA LUBIĄŻ 26 50 53-31 4. KP BRZEG DOLNY 26 50 56-37 5. Zjednoczeni Szczepanów 26 44 69-44 6. Pogoń Miękinia 26 43 57-63 7. Orla Korzeńsko 26 36 69-69 8. VICTORIA ORZESZKÓW 26 34 60-71 9. Mechanik II Brzezina 26 29 58-52 10. Zorza Pęgów 26 28 37-53 11. Dolpasz Skokowa 26 25 34-76 12. LZS Brzeźno 26 22 37-68 13. Czarni Białków 26 21 42-73 14. Orzeł Bukówek 26 17 32-77

Na niższym poziomie sprawa w kwestii awansu wyjaśniła się już przed paroma tygodniami, gdyż pewnie i w efektownym stylu na wyższy szczebel futbolowych zmagań wracają krzelowianie, którzy smak ligowej porażki poczuli w październiku minionego roku w Borzęcinie (0-3), ale już do tamtej konfrontacji przystępowali w roli lidera, a w następnych kolejkach podopieczni Grzegorza Szewczyka zanotowali 19 zwycięstw i 2 remisy, bezpiecznie utrzymując pozycję lidera.

KLASA B

W niedzielę na płycie krzydlińskiego boiska spotkały się więc drużyny, których pozycje w ligowym rankingu są biegunowo odmienne. Gospodarze z całą pewnością nie tak wyobrażali sobie debiutancki sezon na poziomie klasy B i o tym, że przed nimi jeszcze spory kawałek sportowej drogi przekonali się także w starciu z Kometą. W głównej roli w tym piłkarskim spektaklu wystąpił Dominik Chylak, który mimo młodego wieku i mocnej konkurencji w zespole szybko wyrósł na lidera krzelowskiej ofensywy, co potwierdził siedmioma trafieniami w niedzielnym starciu.

W pojedynku z ligowymi dominatorami krzydlinianie sprawiali wrażenie, jakby chcieli już odpocząć od ligowych zmagań. Zresztą, w niedzielę była to przypadłość nie tylko Strażaków. Na długo przed ostatnim gwizdkiem arbitra futbolowe wakacje postanowiło sobie bowiem chyba zrobić większość naszych ekip, które solidarnie przegrały swoje konfrontacje i to czasem w dość kompromitujących rozmiarach. Jedyną drużyną, która wybiła się z tej tendencji jest Olimpia Godzięcin, gdyż jej gracze wrócili z Warzęgowa nie tylko z kompletem punktów, ale i z dużą liczbą zdobytych goli.

OSP KRZYDLINA MŁ.

– KOMETA KRZELÓW 1-12 (0-4)

Bramki: K. Wałęski (76’) oraz D. Chylak (17’, 21’, 38’, 50’, 58, 60, 82’), K. Kołb (40’, 81’), P. Białek (78’), D. Wilk (80’, 89’);

OSP: M. Gazduła – K. Wałęski, K. Latoch, R. Dąbrowicz, P. Podgórny, T. Grudkowski, P. Rewak, H. Walichnowski, T. Czernek, M. Konieczny (70’ M. Czernek), M. Prażuch;

KOMETA: N. Golec – M. Nowak, B. Nykiel, A. Bekacz, K. Kołb, P. Białek, D. Wilk, A. Chylak, R. Sawa, D. Chylak, M. Białek.

SPARTA MIŁCZ

– Orkan Borzęcin 2-4 (0-1)

Bramki: G. Socha (55’), K. Jelec (73’);

SPARTA: D. Ziemlicki – S. Pęcherski (60’ A. Korcz), K. Heluszka, R. Pietras (85’ M. Boryczka), K. Stefanowski, D. Stróżyński, M. Hańczyk (70’ D. Grablewski), K. Jelec, M. Urbaniak (46’ G. Socha), P. Kozak (80’ G. Kozak), P. Pisula (88’ P. Matusiewicz).

RUCH WARZĘGOWO

– OLIMPIA GODZIĘCIN 0-13 (0-4)

Bramki: P. Jurków (2’, 51’), P. Waigner (36’, 71’, 80’), K. Borosowski (41’-samobójcza), K. Lipa (44’, 61’), J. Drężek (62’, 69’, 90’), T. Borowski (66’), Piotr Smoliński (74’);

RUCH: P. Nelec – A. Mordarski, M. Michułka, P. Miłuch, M. Grzywach, J. Kozak, M. Dłużniewski, K. Borosowski, T. Pogwizd, S. Ziółkowski, M. Żuchora;

OLIMPIA: P. Szumiał – P. Waigner, T. Borowski, K. Dmytrów (60’ Paweł Smoliński), P. Hawrylczak (50’ Piotr Smoliński), D. Koreń, A. Lewocki (52’ D. Lipa), R. Żak, S. Skrzek, P. Jurków (57’ J. Drężek), K. Lipa (65’ J. Lisowski).

Odra Uraz

– HEROSI STARY WOŁOW 8-1 (3-0)

Bramka: M. Berestecki (68′);

HEROSI: M. Jaguś – K. Dziubiński, K. Praczyk, Daniel Kasprzyk, P. Ignasiak, M. Idczak, K. Ignasiak, I. Pawłowski (57’ M. Dziubiński), M. Berestecki, M. Dudek, R. Żarczyński.

ZRYW GŁĘBOWICE

– Lech Barkowo 1-6 (0-3)

Bramka: K. Oczek (63’);

ZRYW: M. Krajka – Ł. Grynienko (70’ D. Maciela), J. Kowal, K. Hukiewicz, K. Oczek (75’ D. Gajewski), M. Kuczyński (55’ K. Koleśnik), K. Jarosz (50’ P. Łoziński), G. Bronik, A. Czuchajewski, K. Teślak (46’ M. Gajewski), D. Uść.

Dąb Kuraszków

– ORKAN MOJĘCICE 7-1 (2-0)

Bramka: K. Kopczyński (79’);

ORKAN: S. Raczak – P. Punda, M. Wróbel, A. Franczukowski, K. Madej, K. Lickiewicz (46’ J. Ziółkowski), K. Winiarczyk, W. Malanowski (60’ A. Sadowski), H. Sieradzki, K .Sadowski (53’ P. Gołecki), K. Kopczyński.

Pozostałe wyniki: Sokół II – Piotrkowice 3-1.

Klasa B – WROCŁAW – gr. 1 1. KOMETA KRZELÓW 26 71 126-32 2. Sokół II Wielka Lipa 26 65 86-32 3. Orkan Borzęcin 26 54 111-57 4. Lech Barkowo 26 44 85-49 5. OLIMPIA GODZIĘCIN 26 44 80-46 6. SPARTA MIŁCZ 26 43 90-54 7. Odra Uraz 26 41 54-64 8. Dąb Kuraszków 26 35 77-66 9. RUCH WARZĘGOWO 26 34 69-93 10. KS Piotrkowice 26 30 65-57 11. HEROSI STARY WOŁÓW 26 20 61-99 12. ZRYW GŁĘBOWICE 26 20 50-91 13. ORKAN MOJĘCICE 26 17 37-120 14. OSP KRZYDLINA MŁ. 26 6 30-150

Teraz przed piłkarzami naszych zespołów niemal 2 miesiące rozbratu z ligowym futbolem. Miejmy nadzieję, że wszystkie kluby wykorzystają ten czas znakomicie i na początku sezonu 2019/2020 zobaczymy ekipy, które decydować będą o wysokim poziomie rywalizacji na każdym z frontów.