Dnia 19 października 2019 na wołowskiej hali sportowej odbyły się III Ogólnopolskie Mistrzostwa Karate Kyokushin i WKF „ Karate Kid” pod Patronatem Burmistrza Miasta Wołów. Zawody były przygotowane dla najmłodszych adeptów sztuki karate od 4 do 15 roku życia. W turnieju uczestniczyło 14 klubów kyokushin z ośrodków: Kanku Nowy Tomyśl, Sieradz, Nysa, Brzeg Dolny, Lądek Zdrój, Ząbkowice Śląskie, Nowa Sól, Lubin, Legnica, Siechnice, Tensho Czerwionka–Leszczyny Stanowice, Radomsko, Zielona Góra oraz Wołów.

Do zawodów zgłoszono 178 uczestników. Halę odwiedziło 500 widzów. Pierwszą konkurencją był tak zwany „Pierwszy krok”, w którym najmłodsi zawodnicy mogli zaprezentować pięć ulubionych technik ocenianych przez pięciu sędziów.

Ciekawym współzawodnictwem było kumite bez kontaktu dla trzech grup wiekowych 6-7 lat, 8-9 lat oraz 10-11 lat. W określonym czasie dwoje dzieci stojących naprzeciw siebie wykonuje techniki, które mają pokazać ich umiejętności oraz zastraszyć przeciwnika. Zaangażowanie i fantazja małych „wojowników” wywoływała uśmiechy na twarzach publiczności oraz rodziców oglądających występy dzieci.

Mistrzostwa przebiegały w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Z pewnością na taki przebieg miały wpływ wspaniałe wypieki Kochanych Mam, Babć i innych członków rodzin zawodników z Wołowskiego i Dolnobrzeskiego Klubu Karate Kyokushikai.

Wszystkim tym osobom serdecznie dziękujemy.

Zawodnicy którzy zdobyli dla Wołowa medale to: Maja Skruszeniec III miejsce w kategorii kata dzieci pierwszy krok dziewczynki i chłopcy do lat 7 ; Julita Rutkiewicz III miejsce w kategorii kata juniorek młodszych 14-15 lat oraz II miejsce w kategorii kumie semi kontakt juniorek młodszych 14-15 lat. Nikola Bochenek III miejsce w kategorii kumie bez kontaktu dziewcząt 10-11 lat, Wojciech Szyndler II miejsce w kategorii kumie bez kontaktu chłopców 10-11 lat do 35 kg., Maksymilian Kocur III miejsce w kategorii kumie bez kontaktu chłopców 10-11 lat do 35 kg., Jakub Tyza III miejsce w kategorii kumite semi kontakt młodzików 12-13 lat – 50 kg. Wołowski Klub Karate Kyokushinkai również reprezentowali: Kornel Chyrowski, Jakub Mikołajczyk, Tymoteusz Janicki, Wiktoria Hucaluk, Amelia Oleś, Klaudia Bartosiewicz, Antoni Czapluk, Maja Słupska, Witold Wojtunik, Lena Kowal, Lena Sołowska, Magdalena Handke, Julia Wanias, Michalina Bogucka, Patryk Bartosiewicz, Klaudia Bartosiewicz, Aleksander Kochmański, Emilia Stupak, Błażej Olejniczak, Laura Olejniczak, Jakub Skruszeniec, Nina Węglarowicz, Laura Kwaczyńska.

Dolnobrzeski Klubu Karate Kyokushin reprezentowali: Mieszko Słodowy, który zajął I miejsce w kumite bez kontakt chłopców 10-11 lat – 35 kg oraz III miejsce w kata chłopców 10-11 lat. Kacper Krząstek, który zajął III miejsce w kategorii kumie semi kontakt juniorów młodszych 14-15 lat oraz III miejsce w kategorii kata juniorów młodszych 14-15 lat. Maciej Nowacki, Franciszek Fojud, Wiktoria Marecka-Szaciło, Adela Pokora, Iga Lepkowska, Borys Żuczkowski oraz Mikołaj Zazzeo.

Karatecy otrzymali okolicznościowe koszulki ufundowane przez partnera zawodów Interferie i Urząd Miasta Wołów oraz upominki Powiatu Wołowskiego ufundowane przez Starostwo.

Główne trofea: medale i puchary ufundował Urząd Miasta Wołów. Współorganizatorom dziękujemy za zaangażowanie.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do firm i ich właścicieli, którzy wsparli nasze działania: Biurex, Gaja, Sady Trzebnickie oraz Staropolanka, która zapewniła wodę dla wszystkich uczestników zawodów.

Wołowski Klub Karate Kyokushinkai