Jak spisują się nasi piłkarze? Wyniki klasy A, B, C i Oldboy’s

Po jesiennej rundzie zmagań można było niejako w ciemno przyznać już awans drużynie z Obornik Śl., której zawodnicy zdecydowanie zdominowali tę część sezonu. Tymczasem po zimowej przerwie ekipa Boru mocno spuściła z tonu i w ostatnią niedzielę nie zdołała nawet pokonać na własnym boizku rezerw brzezińskiego Mechanika. Potknięcia podopiecznych trenera Krystiana Januszewskiego na nowo otwarły sprawę awansu, do którego aspiracje zgłaszają jeszcze drużyny z Malczyc i Brzegu Dolnego. Zawodnikom KP zdarzyły się jesienią niespodziewane porażki, a ich kibice przykrości nie uniknęli także wiosną, gdyż punkty ich pupilom wyrwała także ekipa Mechanika. Dolnobrzeżanie pomylili się jednak tylko raz, a w starciu z korzeńską Orlą po raz trzeci z rzędu pewnie sięgnęli po komplet punktów, a Jakub Kołodziejczyk i tym razem nie dał się zaskoczyć, pozostając niepokonanym od 271 minut.

Po bezbramkowym remisie z obornickim Borem wydawało się, że na właściwy tor powrócili piłkarze Victorii Orzeszków, ale przykre rozczarowanie spotkało ich w Szczepanowie, gdzie tamtejsi Zjednoczeni spuścili im solidne manto. W niedzielę jeszcze większe rozczarowanie spotkało kibiców z Lubiąża, gdyż wydawało się, że rozpędzona Odra jedzie do Skokowej jak po swoje. Tymczasem gospodarze wcale nie zamierzali prosić o najniższy wymiar kary, tylko od samego początku ruszyli na rywali z dużym impetem i już po 20 minutach mogli cieszyć się z prowadzenia, które później jeszcze podwyższyli, notując na swoim koncie dość zaskakujące zwycięstwo.

Część spotkań 19.serii rozegrano już i właśnie w środę lubiążanie gościli na własnej murawie outsiderów z Białkowa, ale skokowa obniżka poziomu Odry sprawia, że tym razem trudno wskazać zdecydowanego faworyta tego spotkania. Jeszcze trudniej wskazać go w hicie kolejki, którym może okazać się futbolowy spektakl w Malczycach, gdyż kolejnych ligowych oczek na boisku wiceliderującej rozgrywkom Odry poszukają będący w gazie dolnobrzeżanie.

KLASA A

KP BRZEG DOLNY

– Orla Korzeńsko 3-0 (2-0)

Bramki: P. Włodarczewski (4’), T. Woś (45’), J. Rosa (49’);

Żółte kartki: T. Woś, M. Racki;

KP: J. Kołodziejczyk – M. Kowalski, P. Biernacki, M. Racki, T. Woś (85’ M. Pomiećko), D. Bąkowicz (78’ M. Posłuszny), R. Konieczny, P. Włodarczewski, K. Zaguła (60’ M. Cygan), R. Kalisz, J. Rosa.

Zjednoczeni Szczepanów

– VICTORIA ORZESZKÓW 8-0 (4-0)

VICTORIA: Z. Paciorek – D. Sareło, K. Strzemski, K. Partyka, A. Ulmaniec, A. Buzdygan (68’ Ł. Bagiński), M. Kaniecki, D. Adamczak, K. Miłkowski, M. Rzepka, K. Orniacki.

Dolpasz Skokowa

– ODRA LUBIĄŻ 2-0 (1-0)

Żółta kartka: G. Gryzan;

ODRA: D. Posacki – J. Szuszfalak, M. Rewak, K. Sawko, P. Wanias (78’ P. Rewak), K. Kupiec, Ł. Piskorski, K. Sołowski, A. Główka (70’ P. Płaszczyński), D. Szczerba (78’ B. Kozłowski), G. Gryzan (70’ P. Ryba).

Pozostałe wyniki: Czarni – Malczyce 2-7; Brzeźno – Pogoń 2-3; Bór – Mechanik II 0-3; Orzeł – Zorza 1-4.

Klasa A – WROCŁAW – gr. 1 1. Bór Oborniki Śl. 18 43 64-20 2. Odra Malczyce 18 41 52-24 3. KP BRZEG DOLNY 18 39 44-20 4. ODRA LUBIĄŻ 18 31 28-21 5. Pogoń Miękinia 18 30 37-41 6. Orla Korzeńsko 18 29 49-41 7. VICTORIA ORZESZKÓW 18 28 43-42 8. Zjednoczeni Szczepanów 18 26 46-32 9. Zorza Pęgów 18 23 23-31 10. Mechanik II Brzezina 18 15 26-31 11. Orzeł Bukówek 18 14 28-53 12. Dolpasz Skokowa 18 14 23-53 13. LZS Brzeźno 18 14 18-42 14. Czarni Białków 18 13 27-56

19.kolejka (1-5 kwietnia): Odra Malczyce – KP (sobota, g.15.00); VICTORIA – Dolpasz Skokowa (niedziela, g.12.00); Zorza – Brzeźno; Pogoń – Mechanik II.

W przeciwieństwie do oborniczan impetu z poprzedniej rundy nie wyhamowali zawodnicy krzelowskiej Komety, którzy wiosną regularnie punktują, pewnie zmierzając do powrotu do klasy A. W ostatnią niedzielę w zwycięskim marszu nie powstrzymali ich miłczańscy Spartanie, starcie z którymi gospodarze rozstrzygnęli w zasadzie już w pierwszej odsłonie konfrontacji. Najgroźniejszym konkurentem lidera do miana rycerzy wiosny wydają się być piłkarze z Warzęgowa, którzy wprawdzie przegrali bezpośrednią konfrontację z Kometą, ale w pozostałych pojedynkach nie pozostawiali rywalom wątpliwości, a swój kolejny wiosenny skalp zdobyli na boisku w Krzydlinie Mł. Po świątecznej przerwie kolejną obniżkę formy zanotowali godzięciczanie, którzy tym razem utonęli w Odrze na wysokości Urazu. Znakomicie pojedynek w Piotrkowicach rozpoczęli piłkarze mojęcickiego Orkana, ale impetu nie wystarczyło im na całe spotkanie, w trakcie którego potrafili roztrwonić 3-bramkową zaliczkę.

KLASA B

KOMETA KRZELÓW

– SPARTA MIŁCZ 3-0 (3-0)

Bramki: G. Szewczyk (4’), M. Maślejak (25’), Ł. Derda (43’);

Żółte kartki: M. Socha, K. Stefanowski;

KOMETA: M. Łukowicz (73’ N. Golec) – P. Szymański, P. Ryśkiewicz, L. Jończyk, M. Głaz, G. Szewczyk (70’ R. Sawa), A. Marcinkowski (40’ P. Białek), M. Maślejak, D. Chylak (80’ K. Borowski), Ł. Derda, M. Białek;

SPARTA: D. Ziemlicki – M. Socha (46’ K. Jelec), M. Hańczyk (80’ P. Cieśliński), K. Heluszka, S. Pęcherski, A. Korcz, K. Stefanowski (73’ M. Boryczka), P. Zarzycki (85’ Z. Grablewski), M. Urbaniak (60’ D. Grablewski), P. Kozak, P. Pisula.

Odra Uraz

– OLIMPIA GODZIĘCIN 3-0 (1-0)

OLIMPIA: P. Szumiał – T. Borowski, A. Drabik, M. Faron, M. Wyrwich, R. Żak, P. Hawrylczak (60’ K. Smoliński), M. Kopacz (46’ J. Drężek), D. Koreń, D. Minorczyk (4’ J. Lisowski), Piotr Smoliński (60’ Paweł Smoliński).

OSP KRZYDLINA MŁ.

– RUCH WARZĘGOWO 1-8 (0-5)

Bramki: G. Kozak (68’) oraz R. Sobotka (19’), J. Kozak (21’, 73’), S. Ziółkowski (28’, 37’, 81’), A. Mordarski (33’), D. Małecki (87’);

Żółta kartka: K. Wałęski;

OSP: A. Mickiewicz – K. Latoch, K. Wałęski, K. Romanowicz (57’ M. Czernek), T. Grudkowski, T. Czernek, H. Walichnowski, D. Żołądziejewski, M. Prażuch, G. Kozak, D. Romanowicz;

RUCH: A. Gwiazdowski – A. Mordarski (76’ P. Nelec), K. Borosowski, M. Grzywacz, P. Michułka, M. Kubiak, R. Sobotka (70’ M. Dłużniewski), T. Pogwizd, D. Małecki, S. Ziółkowski, J. Kozak.

Dąb Kuraszków

– ZRYW GŁĘBOWICE 5-0 (2-0)

Żółte kartki: K. Łańczak (2);

Czerwona kartka: K. Łańczak (71’);

ZRYW: M. Krajka – Ł. Grynienko, K. Hukiewicz, R. Kołodziński, M. Gajewski, A. Czuchajewski, K. Łańczak, D. Gajewski, G. Bronik, P. Łoziński, D. Uść.

KS Piotrkowice

– ORKAN MOJĘCICE 5-3 (2-3)

Bramki: J. Ziółkowski (5’, 18’), W. Malanowski (12’);

Żółte kartki: K. Lickiewicz, J. Ziółkowski;

ORKAN: S. Raczak – E. Halczuk, M. Wróbel (75’ D. Wróbel), P. Punda, A. Franczukowski (71’ D. Przybylski), A. Sadowski (78’ P. Gołecki), J. Ziółkowski, W. Malanowski (46’ K. Lickiewicz), K. Sadowski (71’ K. Punda), H. Sieradzki, K. Kopczyński.

Sokół II Wielka Lipa

– HEROSI STARY WOŁÓW 1-0 (0-0)

HEROSI: M. Jaguś – K. Dziubiński, K. Praczyk, B. Goch (60’ Dawid Kasprzyk), M. Idczak, M. Malinowski, P. Ignasiak, Daniel Kasprzyk, I. Pawłowski (75’ M. Dudek), R. Żarczyński, E. Uść.

Pozostałe wyniki: Lech – Borzęcin 2-3.

Klasa B – WROCŁAW – gr. 1 1. KOMETA KRZELÓW 18 49 73-21 2. Sokół II Wielka Lipa 18 41 58-25 3. Orkan Borzęcin 18 38 61-36 4. Lech Barkowo 18 30 60-35 5. OLIMPIA GODZIĘCIN 18 30 48-33 6. SPARTA MIŁCZ 18 27 55-41 7. Dąb Kuraszków 18 26 53-39 8. Odra Uraz 18 26 33-41 9. RUCH WARZĘGOWO 18 25 47-56 10. KS Piotrkowice 18 23 46-33 11. ZRYW GŁĘBOWICE 18 16 38-65 12. ORKAN MOJĘCICE 18 14 28-80 13. HEROSI STARY WOŁÓW 18 10 40-69 14. OSP KRZYDLINA MŁ. 18 6 21-87

19.kolejka (5 maja): MOJĘCICE – KOMETA (g.11.00); Lech – OLIMPIA (g.11.00); SPARTA – OSP (g.14.00); HEROSI – ZRYW (g.14.00); RUCH – Sokół II (g.14.00); Borzęcin – Piotrkowice; Odra – Dąb.

KLASA C

KS BRZEG DOLNY

– Błyskawica II Lenartowice 12-2 (8-0)

Bramki: M. Tomela (2’, 18’, 22’, 44’ 56’), M. Czyżowicz (20’), Ł. Radzijewski (16’), A. Gregoraszczuk (37’), D. Stawiski (40’), S. Węglarz (74’), D. Skoczeń (86’-karny), samobójcza;

KS: B. Malewicz – A. Juwa (80’ K. Ziółkowski), W. Kasina, D. Jóźwik (60’ S. Węglarz), Ł. Radzijewski, S. Radziejewski (75’ K. Wojtyła), D. Stawiski, A. Gregoraszczuk, D. Skoczeń, M. Tomela, M. Czyżowicz (31’ M. Taurogiński).

Klasa C – Środa Śląska 1. KS BRZEG DOLNY 10 28 57-11 2. Pogoń Dębice 10 23 41-13 3. Błyskawica II Lenartowice 10 15 35-32 4. Czarni Kulin 10 16 32-38 5. Piast Przedmoście 10 12 19-41 6. Iskra Proszków 10 10 22-30 7. Solen Zabłoto 9 5 16-28 8. FC Budziszów 9 2 13-42

11.kolejka (5 maja, g.15.00): KS – Solen Zabłoto.

1.LIGA OLDBOY’S

Polonia Trzebnica

– OLIMPIA GODZIĘCIN 2-4 (1-3)

Bramki: G. Niciński (21’, 33’), G. Zalewski (29’), P. Tkaczyk (65’);

OLIMPIA: Z. Paciorek – A. Łubkowski, P. Biernacki, Z. Baran, R. Żak, K. Dmytrów, P. Tkaczyk, K. Kubasiak, B. Wlaźlak, J. Manuszewski, G. Niciński – G. Zalewski, J. Drężek, R. Szmyd.

1.LIGA – WROCŁAW 1. Śląsk Wrocław 13 31 47-17 2. PKS Łany 13 30 34-8 3. Moto-Jelcz Oława 13 26 34-31 4. Włókniarz Wrocław 13 24 40-28 5. OLIMPIA GODZIĘCIN 14 23 29-26 6. Polonia Jaszowice 13 22 20-21 7. Lotos Gaj Oławski 13 15 19-27 8. Polar Wrocław 13 14 21-25 9. Polonia Trzebnica 14 12 19-31 10. Pogoń Syców 13 12 20-29 11. Oldboy’s Brochów 13 8 13-26 12. Pogoń Oleśnica 13 8 18-45

15.kolejka (6 maja, g.18.00): OLIMPIA – Moto-Jelcz Oława.