Jakie Polska rozegra mecze podczas MŚ 2018 w Rosji ?

Bez wątpienia mecze Polski 2018 to przede wszystkim udział w Mistrzostwach Świata, jakie zostaną rozegrane w Rosji. Turniej, najważniejszy jaki istnieje w świecie piłki nożnej, rozpocznie się w połowie czerwca i potrwa praktycznie cały miesiąc. Choć nie jesteśmy faworytem do sięgnięcia po medal, to kto wie czy w stylu Grecji z Mistrzostw Europy nie zaskoczymy stawki i dzięki zgraniu, dużemu doświadczeniu, a także co by nie mówić wcale nie małym, piłkarskim umiejętnościom, nie okażemy się czarnym koniem Mistrzostw?

Polska – Senegal: pierwszy, jakże ważny mecz

Najważniejsze mecze Polski podczas to starcia w ramach Mistrzostw Świata. Jak na razie możemy być pewni w co najmniej trzech meczach fazy grupowej. Jeśli uda nam się awansować dalej, tych meczy będzie od czterech do siedmiu – w zależności, do której fazy turnieju uda nam się dotrzeć.

Pierwszym meczem Polski na Mistrzostwach Świata 2018 będzie starcie z Senegalem. Bardzo nierozsądnie byłoby lekceważyć tych przeciwników, gdyż Senegal nie jest taki słaby jak wydaje się większości przeciętnych kibiców. W drużynie z Afryki występuje wielu piłkarzy, którzy na co dzień grają w liczących się klubach Premier League, a największą gwiazdą reprezentacji, jest podstawowy zawodnik Liverpoolu, Sadio Mane.

Polska – Kolumbia: najtrudniejsze zadanie Polaków?

Zdaniem bukmacherów to w meczu z Kolumbią (jako jedynym) nie będziemy faworytem. Naszpikowana gwiazdami światowego formatu (jak James Rodriguez, Radamel Falcao czy Carlos Bacca) reprezentacja, musi budzić nasz strach, tym bardziej, że przeciwko tak świetnie grającym technicznie piłkarzom zawsze gra nam się trudno.

Polska – Japonia: jesteśmy faworytem, ale nie będzie łatwo

Równie egzotycznym rywalem będzie Japonia. Jak na razie Polska na Mistrzostwach Świata tylko raz mierzyła się z azjatyckim przeciwnikiem. W meczu z ówczesnym gospodarzem MŚ 2002, Koreą Południową, przegraliśmy 0:2.

