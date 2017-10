Kadetka najlepszą juniorką

W poprzednią sobotę nasze eksportowe ping-pongowe ekipy wyjeżdżały bez punktów z Wrocławia, ale przy-najmniej część z zawodniczek i zawodników niepowodzenia w ligowych konfrontacjach z akademickimi konkurentami mogła powetować sobie następnego dnia, gdyż na parkiecie dolnobrzeskiej hali rozegrano 1.Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny w kategorii juniorów. Powiatowi kibice tenisa stołowego szczególnie liczyli na dobre występy młodych zawodniczek dolnobrzeskiego Rokity, które i tym razem nie zawiodły.

Zanim jeszcze rozegrano pierwsze piłki niedzielnego turnieju, z grona 36 juniorek jako jedną z głównych kan-dydatek do końcowego zwycięstwa typowano kadetkę – Elżbietę Kwiatkowską. Uzdolniona Diablica nie za-wiodła pokładanych w niej nadziei i niczym błyskawica pokonywała kolejne rywalki w drodze do zwycięstwa, a pierwszy set straciła dopiero w meczu półfinałowym, co oczywiście nie przeszkodziło jej w odniesieniu pewne-go zwycięstwa nad wrocławianką Zuzanną Gaworską. W meczu finałowym po przeciwnej stronie ping-pongowej barykady naprzeciwko dolnobrzeżanki stanęła Natalia Matwiszyn, ale i ona – mimo dobrej gry, zdo-łała urwać tenisistce Rokity zaledwie seta i nasza zawodniczka pewnie sięgnęła po turniejowe zwycięstwo, tym samym kwalifikując się bezpośrednio do 1.Grand Prix Polski juniorek, którego areną w październiku będzie ponownie dolnobrzeska hala.

Na podium wrześniowej rywalizacji stanęła również Milena Chrabąszcz, która szansę na zwycięstwo w turnieju głównym straciła po dramatycznym pojedynku z Z. Gaworską (2-3). W turnieju o 2.lokatę tenisistka Rokity zre-wanżowała się tej rywalce (3-0), ale po ostatnim pojedynku ponownie odeszła od stołu pokonana po bardzo emocjonującym starciu (2-3), tym razem uznając wyższość N. Matwiszyn.

W niedzielnym turnieju z bardzo dobrej strony pokazały się również inne zawodniczki z Brzegu Dolnego, gdyż w czołowej ósemce uplasowała się ich aż czwórka. Kolejne sportowe szlify zdobyły także młode tenisistki wołowskiej Wolavii, które wprawdzie nie walczyły jeszcze o najwyższe laury, ale mocno zaznaczyły swoją obecność w juniorskim gronie naszego regionu.

1. Elżbieta Kwiatkowska ROKITA BRZEG D. 2. Natalia Matwiszyn AZS UE Wrocław 3. Milena Chrabąszcz ROKITA BRZEG D. 5-6. Nina Ossowska ROKITA BRZEG D. 7-8. Aleksandra Wiśniewska ROKITA BRZEG D. 13-16. Liliana Przybył WOLAVIA WOŁÓW Wiktoria Riwoń ROKITA BRZEG D. 17-24. Anżelika Sowa ROKITA BRZEG D. Julia Kolbusz ROKITA BRZEG D. Martyna Draczyńska ROKITA BRZEG D. 25-32. Paulina Hołodniuk WOLAVIA WOŁÓW 33-36. Magdalena Bojanowska ROKITA BRZEG D. Alicja Kaczan WOLAVIA WOŁÓW

Do zwycięstw dolnobrzeskich Diablic sympatycy tenisa stołowego zdążyli się już pewnie przyzwyczaić, ale cieszy również fakt, iż w męskiej rywalizacji zawodnicy naszych klubów odgrywają coraz większą rolę. We wrześniową niedzielę do juniorskiej czołówki regionu przebojem wbił się wołowianin Damian Źródło, który był o przysłowiowy włos od końcowego zwycięstwa. Jego droga do finałowej gry nie była wprawdzie tak spektakularna, jak E. Kwiatkowskiej, ale we wszystkich pojedynkach grał na tyle skutecznie, że odchodził od stołu ze zwycięstwem. W finałowym boju wspólnie z wrocławianinem Jakubem Matkowskim stworzył niezwykle zacięty sportowy spektakl, o którego rozstrzygnięciu zadecydował dopiero tie-break. Niestety, tym razem tenisista Wolavii musiał jeszcze uznać wyższość rywala, a na niższy stopień podium w meczu o 2.lokatę (1-3) zepchnął go jeszcze Norbert Wojtyła z Odry Głoska. Nie zmienia to jednak faktu, że we wrześniowym turnieju wołowianin zaprezentował się naprawdę dobrze.