Klasa A i B. Futbolowe “lanie” w meczach reprezentantów powiatu

Po efektownym zwycięstwie w derby z Victorią Orzeszków apetyty futbolowych kibiców w Lubiążu zostały bardzo mocno rozbudzone, ale szybko musieli obejść się smakiem, gdyż najpierw Odra popłynęła za miedzą, czyli w Brzegu Dolnym, a w ostatnią sobotę kolejną gorzką pigułkę porażki jej zawodnicy musieli przełknąć w domowej konfrontacji z marszowickim Spartanem. Rozpoczęło się zgodnie z planem, gdyż rezultat meczu otworzył Adrian Główka, ale jeszcze przed przerwą goście zdołali dwukrotnie odpowiedzieć, a po zmianie stron podwyższyli prowadzenie. Chociaż w końcówce na otarcie łez trafił jeszcze Patryk Główka, to jednak komplet punktów pojechał do Marszowic. Po zwycięstwie z lubiąską Odrą na kolejny mecz drużyna dolnobrzeskiego KP pojechała do Solnej ze sporą nadzieją na kolejną futbolową niespodziankę. Niepokonani do tej pory Galakticos już na początku mogli poczuć się nieco skonfundowani, gdyż po uderzeniu Marcina Żebrowskiego ich zespół od utraty gola uratował słupek. W kolejnych minutach gospodarze opanowali środek pola i jeszcze przed upływem kwadransa piłkarskiej walki wysunęli się na prowadzenie, które podwyższyli tuż po przerwie. Kolejne słowo należało jednak do gości, a konkretnie Tadeusza Wosia, który bezpośrednio z rzutu rożnego zdobył bramkę kontaktową. Na tym się jednak skończyło i mimo dość nerwowej końcówki, kolejny komplet punktów do swojego konta dopisała ekipa wicelidera. Długo o wyjeździe do Brzeziny nie będą chcieli wspominać piłkarze z Orzeszkowa, którzy w niedzielę ulegli tam ekipie rezerw Mechanika. To już 3. z rzędu porażka drużyny Victorii, która po udanym starcie znalazła się w dołku i mocno obniżyła swój rankingowy lot.

Kolejne futbolowe lanie stało się udziałem krzelowian, którzy fatalnie rozpoczęli sezon. Po radości z awansu nie pozostało już śladu, a ostatnimi sprawdzającymi ich dyspozycję byli zawodnicy obornickiego Boru. Choć trybuny sprzyjały Komecie, to jednak trudno było przypuszczać, aby fatalną serię przełamali oni w starciu z jednym z kandydatów do awansu, co szybko potwierdziła boiskowa rzeczywistość, gdyż goście objęli prowadzenie już w 6.minucie, a potem było… jak zwykle.

W fotelu lidera klasy B umocnili się piłkarze z Miłcza, którzy cenne i zasłużone punkty przywieźli z Godzięcina. W sukurs Spartanom przyszli również dolnobrzeżanie, którzy potrafili zwyciężyć na trudnym terenie w Borzęcinie. W pozostałych meczach obyło się bez niespodzianek i tak jak milczanie umocnili się na prowadzeniu, tak reszta reprezentantów naszego powiatu trzyma się na południowym biegunie ligowego rankingu.

KLASA A – grupa 1.

Galakticos Solna

– KP BRZEG DOLNY 2-1 (1-0)

Bramka: T. Woś (69’);

Żółta kartka: M. Żebrowski;

KP: J. Kołodziejczyk – M. Kowalski, M. Racki, T. Woś (70’ P. Górniak), M. Cygan, M. Żebrowski, J. Mazur, K. Karbowski (65’ K. Zimny), M. Pomiećko (85’ J. Iskra), K. Zaguła (55’ B. Kociołek), P. Bobkiewicz.

ODRA LUBIĄŻ

– Spartan Marszowice 2-4 (1-2)

Bramki: A. Główka (2’), P. Główka (81’);

Żółte kartki: M. Mostipan, A. Główka;

ODRA: Z. Paciorek – J. Szuszfalak, M. Rewak, K. Kupiec (87’ B. Kozłowski), P. Płaszczyński (53’ P. Wanias), P. Główka, M. Mostipan, S. Ostapyshen, K. Sawko (70’ K. Sołowski), D. Szczerba (20’ G. Gryzan), A. Główka (70’ P. Ryba).

Mechanik II Brzezina

– VICTORIA ORZESZKÓW 3-1 (2-0)

Bramka: K. Szcześniak (85’);

Żółta kartka: B. Niedzielski;

VICTORIA: J. Nowaczyk – Ł. Bagiński, K. Strzemski, A. Ulmaniec, B. Niedzielski (80’ A. Buzdygan), Ł. Chachlowski (80’ K. Niedzielski), D. Adamczak, K. Szcześniak, K. Mucha, K. Podgórski (80’ K. Orniacki), M. Piechuta.

Pozostałe mecze: Puma – Porcelana 2-3; Ambrozja – Muchobór 3-3; Pogoń – Sokół 2-9; Osiek – Zjednoczeni 4-3.

KLASA A – Wrocław – 1.grupa 1. Sokół Smolec 7 21 35-3 2. Galakticos Solna 7 19 24-2 3. LZS Osiek 7 12 19-15 4. Spartan Marszowice 7 12 19-15 5. ODRA LUBIĄŻ 7 12 25-16 6. Zjednoczeni Szczepanów 7 11 17-12 7. Mechanik II Brzezina 7 10 27-18 8. KP BRZEG DOLNY 7 10 13-15 9. Porcelana Ciechów 7 10 17-30 10. VICTORIA ORZESZKÓW 7 10 15-25 11. Ambrozja Bogdaszowice 7 9 13-14 12. Muchobór Wrocław 7 4 12-22 13. Puma Pietrzykowice 7 0 7-30 14. Pogoń Miękinia 7 0 8-34

8.kolejka (12-13 października): KP – Mechanik II Brzezina (sobota, 15.00); Porcelana Ciechów – ODRA (sobota, 15.00); Ambrozja Bogdaszowice – VICTORIA (niedziela, 15.00); Spartan – Galakticos; Zjednoczeni – Puma; Sokół – Osiek; Pogoń – Muchobór.

KLASA A – grupa 2.

KOMETA KRZELÓW

– Bór Oborniki Śl. 0-9 (0-4)

Żółta kartka: M. Przyszlak;

Czerwona kartka: M. Białek (82’);

KOMETA: M. Łukowicz – B. Przyszlak, M. Przyszlak, P. Szymański, M. Zioła (46’ D. Wilk), G. Szewczyk, M. Głaz (9’ K. Kołb), R. Sawa, P. Białek, M. Maślejak, M. Białek.

Pozostałe mecze: Orla – Burza 0-7; Plon – Sparta 5-2; Sokół II – Barycz 3-0; Iskra – Dolpasz 10-2; Brzeźno – Zorza 2-3; Łozina – Błysk 2-1.

KLASA A – Wrocław – 2.grupa 1. Burza Godzieszowa 7 21 47-4 2. Bór Oborniki Śl. 7 19 37-6 3. KS Łozina 7 16 19-13 4. Błysk Kuźniczysko 7 16 31-9 5. Orla Korzeńsko 7 15 21-18 6. Plon Gądkowice 7 10 30-18 7. Sokół II Wielka Lipa 7 9 11-17 8. Barycz Milicz 7 7 15-18 9. Iskra Pasikurowice 7 7 16-18 10. Zorza Pęgów 7 7 9-26 11. Dolpasz Skokowa 7 7 16-26 12. Sparta Skarszyn 7 6 14-33 13. LZS Brzeźno 7 3 8-26 14. KOMETA KRZELÓW 7 0 8-52

8.kolejka (12-13 października): Sparta Skarszyn – KOMETA (niedziela, 15.00); Błysk – Orla; Barycz – Dolpasz; Sokół II – Plon; Burza – Iskra; Zorza – Łozina; Bór – Brzeźno.

KLASA B – grupa 1.

OLIMPIA GODZIĘCIN

– SPARTA MIŁCZ 0-4 (0-2)

Bramki: P. Kozak (4’, +90’), M. Malinowski (31’), P. Zarzycki (90’);

Żółte kartki: K. Lipa, M. Igierski, D. Koreń, D. Lipa, O. Piekarski oraz M. Malinowski (2), S. Pęcherski, P. Hryszkiewicz;

Czerwona kartka: M. Malinowski (60’);

OLIMPIA: O. Piekarski – D. Kasprzyk, T. Borowski, K. Dmytrów, K. Praczyk, S. Skrzek, M. Faron, D. Koreń, K. Lipa, R. Żak, K. Kopczyński;

SPARTA: M. Boryczka – S. Pęcherski, M. Hańczyk, D. Uść, M. Malinowski, K. Stefanowski, P. Matusiewicz, P. Hryszkiewicz, D. Stróżyński, P. Kozak, P. Zarzycki.

Orkan Borzęcin

– KS BRZEG DOLNY 2-4 (0-3)

Bramki: M. Burdyński (25’), G. Socha (33’, 66’), D. Stawiski (45’);

KS: B. Malewicz – A. Kuzaj (78’ D. Jóźwik), M. Maćkowiak, R. Gierczyk, D. Skoczeń (80’ M. Tomela), O. Samborski, S. Radziejewski, D. Stawiski, M. Burdyński (86’ M. Sierota), G. Socha (83’ Ł. Radzijewski), R. Budzyński.

Lech Barkowo

– HEROSI STARZ WOŁÓW 6-0 (2-0)

HEROSI: M. Jaguś – J. Czekański (55’ K. Dziubiński), H. Bała, R. Pietralik, M. Dziubiński, M. Idczak (68’ D. Idczak), D. Gajewski, M. Dudek (68’ A. Smolarek), H. Walichnowski, B. Goch, R. Żarczyński (77’ R. Szymczyszyn).

Odra Uraz

– ZRYW GŁĘBOWICE 2-0 (1-0)

Żółte kartki: K. Jarosz, J. Łata, K. Łańczak, G. Bronik, M. Kuczyński;

ZRYW: K. Zawidzki – J. Kowal, M. Kuczyński, K. Oczek, J. Łata, G. Bronik, A. Czuchajewski, K. Jarosz (62’ P. Łoziński), J. Juzwa, M. Krajka, K. Łańczak.

KS Piotrkowice

– RUCH WARZĘGOWO 3-3 (2-1)

Bramki: D. Małecki (9’), M. Grzywacz (47’), M. Pawłowicz (70’);

Żółte kartki: D. Małecki (2), T. Kuc, M. Michułka, M. Pawłowicz;

Czerwona kartka: D. Małecki (83’);

RUCH: A. Gwiazdowski – P. Miłuch, P. Michułka, K. Romanowicz, M. Grzywacz, K. Borosowski (18’ M. Michułka, 49’ M. Dłużniewski)), M. Pawłowicz, D. Małecki, T. Kuc, R. Sobotka, K. Szczerba.

ORKAN MOJĘCICE

– Avia Ozorowice 1-7 (0-2)

Bramka: H. Sieradzki (87’);

Żółte kartki: K. Sadowski, D. Przybylski (2), J. Ziółkowski;

Czerwona kartka: D. Przybylski (+90’);

ORKAN: P. Rewak – E. Halczuk (70’ F. Hanecki), M. Wróbel, P. Punda, S. Przydatek (66’ D. Przybylski), K. Lickiewicz, W. Malanowski (46’ A. Franczukowski), K. Sadowski, J. Ziółkowski, H. Sieradzki, S. Raczak (71’ B. Romaniuk).

Pozostałe mecze: Paniowice – Dąb 3-4.

KLASA A – Wrocław – 2.grupa 1. SPARTA MIŁCZ 7 19 28-8 2. KS BRZEG DOLNY 7 15 34-12 3. KS Piotrkowice 7 15 21-12 4. Orkan Borzęcin 7 13 32-16 5. Lech Barkowo 7 13 20-10 6. Avia Ozorowice 7 12 29-15 7. OLIMPIA GODZIĘCIN 7 12 14-12 8. Odra Uraz 7 11 12-10 9. Dąb Kuraszków 7 7 20-20 10. LKS Paniowice 7 5 13-21 11. RUCH WARZĘGOWO 7 5 13-21 12. ZRYW GŁĘBOWICE 7 4 9-27 13. HEROSI STARY WOŁÓW 7 4 7-38 14. ORKAN MOJĘCICE 7 3 7-37

8.kolejka (13 października): Avia Ozorowice – RUCH (11.00); MOJĘCICE – Orkan Borzęcin (14.00); ZRYW – LKS Paniowice (15.00); BRZEG DOLNY – OLIMPIA (15.00); HEROSI – KS Piotrkowice (15.00); SPARTA – Odra Uraz (15.00), Dąb – Lech.

1. LIGA OLDBOY’S

Oldboy Brożec

– OLIMPIA GODZIĘCIN 1-1 (1-0)

Bramka: P. Bolkowski (48’-karny);

OLIMPIA: K. Tyszkowski – A. Łubkowski, D. Wielichowski, M. Olszewski, K. Dmytrów, B. Wlaźlak, P. Bolkowski, M. Kudryński, J. Drężek, D. Kokoszka, M. Wróbel – B. Ślączka.

1.LIGA OLDBOY’S – Wrocław 1. Oldboy Brożec 7 16 13-9 2. Śląsk Wrocław 6 14 17-5 3. OLIMPIA GODZIĘCIN 7 14 16-9 4. Moto-Jelcz Oława 7 13 27-11 5. Polonia Jaszowice 7 13 20-12 6. PKS Łany 6 12 13-7 7. LOTOS Gaj Oławski 7 9 13-20 8. Sycowski KS Pogoń 7 8 9-9 9. Pogoń Oleśnica 7 8 5-12 10. Orla Wąsosz 7 2 3-18 11. Polar Wrocław 6 1 3-13 12. Muchobór Wrocław 6 1 3-17

7.kolejka (7 października, g.18.00): Oldboy Brożec – OLIMPIA.

Po trafieniu Tadeusza Wosia na boisku w Solnej zrobiło się ciekawie, ale i tak komplet punktów pozostał przy gospodarzach.