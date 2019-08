Kometa Krzelów: Z klasy B do A

KRÓTKI ANTRAKT

KLASA B – KOMETA KRZELÓW

W poprzednich rozgrywkach piłkarscy kibice w Krzelowie musieli przełknąć gorzką pigułkę degradacji. Po raz ostatni w klasie B zespół Komety walczył o rankingowe punkty w sezonie 2011/2012 i wówczas w 22 spotkaniach jego gracze odnieśli 16 zwycięstw, 5 razy podzielili się punktami z konkurencją, 1 mecz przegrali i z sumą 53 oczek wygrali awans z pełczyńskim Promotorem. Kolejne 6 sezonów to rywalizacja krzelowian w klasie A, w których trakcie nasz zespół rozegrał 156 pojedynków, w których odniósł 61 zwycięstw (39%), 29 konfrontacji kończył remisem (19%), a po 66 spotkaniach drużyna Komety schodziła z murawy pokonana (42%). Ich najlepszym sezonem były rozgrywki 2013\2014, kiedy to w całych zmaganiach odnieśli 18 zwycięstw i z dorobkiem 57 punktów krzelowianie znaleźli się na najniższym stopniu rankingowego podium. Potem było jednak coraz gorzej i wreszcie w 2018 roku drużyna musiała pożegnać się z ligą. W tamtych rozgrywkach ekipa szczególnie słabą miała jesień (tylko 3 punkty), i chociaż w 2.rundzie udało się nieco poprawić rezultaty, to jednak z zaledwie 4 zwycięstwami na koncie i skromnym dorobkiem 13 oczek zespół spadł z ligi.

Mimo degradacji drużyna nie rozeszła się w szwach i większość zawodników postanowiła walczyć w barwach Komety o powrót na wyższy poziom zmagań. Kolejny sezon krzelowianie rozpoczęli więc od efektownego zwycięstwa w Wielkiej Lipie (5-1) i już po tym spotkaniu zaryzykować można było, że to właśnie piłkarze Komety zdominują kolejny sezon rozgrywek w klasie B. Wprawdzie na początku października drużynie przydarzyła się nieudana futbolowa eskapada do Borzęcina (0-3), ale na półmetku rozgrywek ekipa przewodziła zmaganiom i wydawało się, że wiosną jej zawodnicy potwierdzą swoją dominację.

KLASA B – gr. 1 – JESIEŃ 1. KOMETA KRZELÓW 13 34 54-16 2. Sokół II Wielka Lipa 13 29 40-19 3. Orkan Borzęcin 13 25 47-28 4. Odra Uraz 13 23 21-24 5. OLIMPIA GODZIĘCIN 13 23 41-27 6. Lech Barkowo 13 21 43-29 7. SPARTA MIŁCZ 13 21 44-29 8. Dąb Kuraszków 13 19 37-24 9. KS Piotrkowice 13 16 33-22 10. ZRYW GŁĘBOWICE 13 13 33-47 11. RUCH WARZĘGOWO 13 13 30-51 12. ORKAN MOJĘCICE 13 10 18-57 13. OSP KRZYDLINA MŁ. 13 6 18-60 14. HEROSI ST. WOŁÓW 13 6 30-56

Już na starcie rundy rewanżowej doszło do pojedynku na szczycie ligowego rankingu, w którym zawodnicy Komety po raz drugi w sezonie ograli zawodników Sokoła (2-1), dzięki czemu udało im się powiększyć przewagę nad resztą stawki i mocno przybliżyć do awansu. Wyjazd do Głębowic miał być tylko formalnością, ale gościom po zwycięstwo udało się sięgnąć dopiero w samej końcówce (3-2), kiedy to szalę zwycięstwa na stronę przyjezdnych przechylił Dominik Chylak. Ten sam zawodnik był głównym aktorem kolejnego starcia Komety, w którym przed własną publicznością zdecydowanie ograli oni starowołowskich Herosów (7-1). Napastnik wpisał się wówczas na listę strzelców aż 4 razy, a skompletowanie hat-trick’a zajęło mu zaledwie 4 minuty. Ze zwycięskiej drogi krzelowianie nie zeszli także w Warzęgowie, gdzie pewnie ograli tamtejszy Ruch (4-1). Atut własnego boiska bezbłędnie wykorzystali w starciu z miłczańskimi Spartanami (3-0), a wynik tej konfrontacji już w 3.minucie otworzył Grzegorz Szewczyk, a do przerwy było właściwie po zawodach. W Mojęcicach niespodzianki również nie było (6-1), a tydzień później piłkarze Komety zrewanżowali się za jesienną porażkę z rywalami z Borzęcina, oddając im ze sporą nawiązką (7-1). Przez 20 minut starcia w Godzięcinie przyjezdni musieli gonić Olimpijczyków, którzy w 30.minucie wysunęli się na prowadzenie, ale po zmianie stron gole zdobywali już tylko przyjezdni i przekonywująco odwrócili losy meczu (4-1), choć walka w tym spotkaniu była naprawdę ostra, a arbiter pokazał zawodnikom obu ekip aż 12 kartek, w tym 2 czerwone. Bardzo niegościnni krzelowianie okazali się dla piłkarzy z Urazy, a Odra odpłynęła ze sporym ładunkiem straconych goli (9-1). Jedyne potknięcie przydarzyło się naszej drużynie w Barkowie i chociaż do 85.minuty pojedynku z Lechem nasz zespół prowadził (2-0), to za brak koncentracji do ostatniego gwizdka sędziego goście zapłacili stratą dwóch bramek i punktów. Domowy pojedynek z piotrowickim KS nie miał właściwie historii, gdyż od samego początku na murawie zdecydowanie panowali zawodnicy z Krzelowa, którzy po zakończeniu meczu mogli cieszyć się z kolejnego kompletu oczek (7-1). Na tym etapie rozgrywek jasnym już było, że drużyna Komety wraca do klasy A, ale jej piłkarze nie zwalniali tempa i w starciu z zespołem z Kuraszkowa (6-3) najskuteczniejszy zawodnik Komety – D. Chylak, wyrównał swój indywidualny snajperski rekord (4 gole) i nie było to jego ostatnie słowo, gdyż w meczu zamykającym sezon w Krzydlinie (12-1) krzelowianin do siatki bramki rywali trafiał 7 razy. Wiosną piłkarze Komety potwierdzili więc swoją dominację i nie ponosząc żadnej porażki pewnie zwyciężyli w rozgrywkach, choć mocno po piętach deptali im futboliści z Wielkiej Lipy.

KLASA B – gr. 1 – WIOSNA 1. KOMETA KRZELÓW 13 37 72-16 2. Sokół II Wielka Lipa 13 36 46-13 3. Orkan Borzęcin 13 29 64-29 4. Lech Barkowo 13 23 42-20 5. SPARTA MIŁCZ 13 22 46-25 6. OLIMPIA GODZIĘCIN 13 21 39-19 7. RUCH WARZĘGOWO 13 21 39-42 8. Odra Uraz 13 18 33-40 9. Dąb Kuraszków 13 16 40-43 10. KS Piotrkowice 13 14 32-35 11. HEROSI ST. WOŁÓW 13 14 31-43 12. ZRYW GŁĘBOWICE 13 7 17-44 13. ORKAN MOJĘCICE 13 7 19-63 14. OSP KRZYDLINA MŁ. 13 0 12-100

Rewanżową rundę pojedynków krzelowianie rozpoczęli więc serią 9 zwycięstw, ale pod tym względem lepsi od nich byli zawodnicy Sokoła, którzy wprawdzie rozpoczęli od porażki, ale następne 12 pojedynków kończyli z kompletami punktów. Gracze tej drużyny mogą również pochwalić się najlepszą defensywą, ale obrońcy Komety w tym względzie ustąpili im tylko nieznacznie, gdyż we wszystkich wiosennych pojedynkach nasza drużyna straciła zaledwie 16 goli, czyli średnio 1,23 trafienia w meczu. Skutecznego sposobu na sforsowanie krzelowskich obronnych zasieków i pokonanie Marka Łukowicza nie znaleźli jedynie zawodnicy z Miłcza i kwietniowe zwycięstwo nad Spartą było jedynym, w którym golkiperowi Komety udało się zachować czyste konto. Być może wynikało to trochę z rozluźnienia, gdyż w większości pojedynków nasz zespół zdecydowanie dominował nad rywalami, co jego gracze potrafili przełożyć na wynik, ale w okresie, kiedy losy meczów nie były jeszcze rozstrzygnięte, czyli w pierwszym kwadransie, nawet obrona Komety spisywała się bez zarzutu, gdyż w tym fragmencie meczu konkurenci ani razu skutecznie nie przedarli się przez defensywę. Potem było już nieco gorzej, a w ostatnim kwadransie meczu krzelowianie stracili aż 5 goli.

O ile w defensywie zwycięzcy B-klasowej rywalizacji mają sporo do poprawienia, to ich gra ofensywna była zdecydowanie najlepsza w lidze. Piłkarze Komety 72 razy trafiali do siatki bramki konkurentów (średnio 5,53 trafienia w meczu), a prym w tym wiódł wspomniany wyżej D. Chylak, który zapisał na swoim koncie aż 24 gole. Oprócz niego przynajmniej raz na listę strzelców wpisało się jeszcze 14 piłkarzy Komety, a na tak duży bramkowy dorobek zapracowali jeszcze piłkarze z Warzęgowa, Mojęcic i Borzęcina, gdyż po stronie bramkowej zdobyczy znalazły się także 3 trafienia samobójcze.

W wiosennych spotkaniach w barwach krzelowskiego zespołu zobaczyliśmy 23 piłkarzy, których średnia wieku wyniosła 27,2. Najstarszym w tym gronie był doświadczony stoper Lesław Jończyk (47), najmłodszym zaś 15-letni Dawid Wilk, który pojawił się na boisku w 3 pojedynkach, ale nieco ponad 100 minut spędzonych na murawie wystarczyło mu, aby dwukrotnie wpisać się na listę strzelców.

BRAMKARZE Marek ŁUKOWICZ 10 833’ – 1 – Norbert GOLEC 5 247’ – – – OBROŃCY Przemysław SZYMAŃSKI 10 660’ 1 – – Andrzej BEKACZ 7 630’ – 1 – Lesław JOŃCZYK 8 605’ 2 – – Przemysław RYŚKIEWICZ 6 470’ – – – Tomasz DANIEL 5 400’ – 1 – Marek NAPORA 2 120’ – – – Maciej NOWAK 4 116’ – – – Bartłomiej NYKIEL 1 90’ – – – POMOCNICY Grzegorz SZEWCZYK 10 763’ 11 4 1 Marcin GŁAZ 8 678’ 1 1 – Adam MARCINKOWSKI 7 572’ 2 1 – Rafał SAWA 11 555’ 1 – – Adrian CHYLAK 8 397’ 2 – – Paweł BIAŁEK 10 380’ 1 – – Kacper KOŁB 7 350’ 3 1 – Krzysztof BOROWSKI 4 75’ 1 – – NAPASTNICY Dominik CHYLAK 12 1.085’ 24 – – Mateusz BIAŁEK 12 1.027’ 1 – – Mateusz MAŚLEJAK 10 795’ 9 1 – Łukasz DERDA 9 765’ 8 – – Dawid WILK 3 105’ 2 – – w tabeli: imię i nazwisko, ilość występów, minuty na boisku, gole, żółte i czerwone kartki.

Po krótkim antrakcie w klasie B drużyna Komety Krzelów powróciła więc do klasy A i choć na tym szczeblu futbolowych zmagań będzie jednym z czterech reprezentantów naszego powiatu, to w derby żadnych punktów nie zdobędzie. Beniaminek trafi bowiem do 2.grupy i będzie w niej naszym rodzynkiem. Pierwszym rywalem krzelowian po powrocie na ten poziom rozgrywek będą zawodnicy Orli Korzeńsko, którzy poprzednie rozgrywki zakończyli na 7.pozycji. Obie drużyny rywalizowały również ze sobą w fatalnym dla Komety sezonie 2017/2018, a do ich konfrontacji w Krzelowie doszło 17 czerwca 2018r. Wówczas lepsi okazali się goście (3-5), a bramki dla gospodarzy tamtego meczu strzelali Łukasz Derda (2) oraz Przemysław Szymański. Miejmy nadzieję, że pod koniec sierpnia miejscowi zaprezentują się znacznie lepiej i kolejną serię zwycięstw – zapoczątkowaną na boiskach klasy B, kontynuować będą także na wyższym poziomie.