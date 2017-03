Koniec laby

Po ponad dwumiesięcznej przerwie na zapaśnicze maty powrócili młodzi entuzjaści tej dyscypliny sportu. Pierwsza okazja do wzajemnego spotkania okazała się być zarazem dużym wyzwaniem, gdyż do rywalizacji w 3.Międzynarodowym Turnieju o Puchar Burmistrza Bielawy stanęło ponad 300 młodych zapaśników reprezentujących barwy 27 klubów nie tylko z Polski, ale także z Litwy, Czech oraz Ukrainy. W tych bardzo mocno obsadzonych zawodach rywalizacja toczyła się w 4 grupach wiekowych, a w kilku kategoriach o najwyższe laury imprezy walkę podjęli reprezentanci naszego powiatu z klubów z Wołowa i Brzegu Dolnego.

Swoich sympatyków nie zawiodły dwie Magdy z Wiatru, gdyż w swoich grupach bezkonkurencyjne okazały się Magdalena Siedy i Magdalena Stec, która na bielawskich matach wystartowała w nowej dla siebie kategorii wagowej. Fakt, iż rywalizowała z nieco cięższymi konkurentkami nie stanowił jednak dla niej problemu, gdyż z każdą rywalką radziła sobie tak samo znakomicie. Po raz kolejny zachwyciło nie tylko samo zwycięstwo, ale i styl, w jakim po nie sięgnęła M. Siedy, zdecydowanie dominując nad przeciwniczkami w każdej ze swoich walk i każdą z nich kończąc przed czasem. W rywalizacji młodzików z bardzo dobrej strony w pojedynkach z bardzo wymagającymi konkurentami pokazał się Mateusz Oberg, który być może nie był tak efektowny, jak jego klubowe koleżanki, ale na zapaśniczej macie działał z równą im skutecznością i do końca zawodów zachował miano niepokonanego, sięgając po ostateczne zwycięstwo.

DZIECI (dziewczęta) 28kg Aleksandra Gaj 2. 33kg Nikola Bronowicka 2. 44kg Magdalena Siedy 1. 58kg Weronika Zalewska 2. DZIECI (chłopcy) 31kg Jakub Piotrowski 2. 34kg Jan Bochenek 3. 54kg Piotr Wichman 3. MŁODZICZKI 62kg Magdalena Stec 1. MŁODZIKI 38kg Michał Gałka 3. 59kg Szymon Wijatyk 5. 85kg Mateusz Oberg 1. W tabeli: kat. wagowa, imię i nazwisko, miejsce.

W znacząco większej sile do Bielawy udali się zapaśnicy dolnobrzeskiego Rokity, co znalazło odzwierciedlenie w ponad dziesięciogodzinnej rywalizacji, gdyż co jakiś czas speaker zawodów zapraszał któregoś z „Diabłów” do walki o medalowe pozycje. Spore osiągnięcie wywalczyła w kategorii juniorek, które na bielawskich matach walczyły jednocześnie o tytuły regionalnych mistrzyń, Aleksandra Erbert (63kg), plasując się na 3.pozycji w bardzo mocnej grupie konkurentek. Swój spory talent i duże już umiejętności potwierdził również Mateusz Kobylarz, bezapelacyjnie sięgając po końcowe zwycięstwo wśród juniorów młodszych. Rywalizacja dzieciaków pokazała natomiast, że dolnobrzeski klub już w najbliższych latach może dysponować bardzo dużą siłą zapaśniczego rażenia.

DZIECI (dziewczęta) 22kg Emilia Wierzchowska 1. Amelia Rogalewicz 3. Oliwia Kobylarz 3. 35kg Sara Czech 1. DZIECI (chłopcy) 21kg Mateusz Ryłowski 3. 22kg Oleksy Gurak 1. 24kg Oskar Urbański 1. 27kg Jurij Gurak 1. Wiktor Jurków 2. Adrian Półchłopek 3. 28kg Dawid Wierzchowski 2. 29kg Michał Urbanowicz 1. Filip Stępień 2. 41kg Oskar Wróblewski 3. Adrian Orliński 3. 45kg Alan Truściński 3. 58kg Filip Broniewicz 1. MŁODZICZKI 61kg Dominika Półchłopek 3. JUNIORZY MŁODSI 53kg Arkadiusz Daniel 3. Kamil Leszczuk 5. 66kg Mateusz Kobylarz 1. Wojciech Hawrylczak 3. 73kg Hubert Panek 3. Antoni Magoń 3.

Po podliczeniu wyników rywalizacji we wszystkich kategoriach okazało się, że najlepszą ekipą w trakcie marcowych zmagań byli zapaśnicy Śląska Milicz, ale tuż za ich plecami miejsce zajęli dolnobrzeżanie. Zresztą, za występ w tych zawodach należą się słowa uznania wszystkim naszym reprezentantom, a ich waleczna postawa znakomicie wróży na najbliższe tygodnie, a kolejny ważny sprawdzian dla naszych zapaśników już w najbliższy weekend, kiedy to we Włodawie rozegrany zostanie Puchar Polski juniorów młodszych, będący jednocześnie pierwszą eliminacją do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.