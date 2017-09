Kryzys komety

KLASA OKRĘGOWA

Kolektyw Radwanice- KP BRZEG DOLNY 2-0 (0-0)

Żółte kartki: K. Drałus, M. Malinowski;

KP: J. Kołodziejczyk – R. Konieczny, M. Kowalski, S. Mazur, T. Klewek, P. Bobkiewicz, K. Drałus, M. Malinowski, P. Włodarczewski, P. Bicz (46’ M. Kokociński), K. Stawiski (55’ Ł. Derda).

Wyjazd do Radwanic miał być znakomitą okazją do przełamania fatalnej passy zespołu, ale już na samym początku plan walki o komplet punktów mógł spalić na przysłowiowej panewce, gdyż już w 3.min. gracze Ko-lektywu mogli otworzyć wynik z rzutu karnego. Trudny egzamin z bramkarskiego rzemiosła zdał jednak Jakub Kołodziejczyk, a potem mógł już bezsilnie przyglądać się poczynaniom swoich kolegów, którzy mimo iż kon-trolowali przebieg meczu, to na przerwę oba zespoły schodziły z zerowym dorobkiem w ofensywie.

Niewykorzystane sytuacje z pierwszej połowy i początku drugiej zemściły się błyskawicznie i z podwójną mocą, gdyż pomiędzy 65. a 67.min. nasz zespół stracił dwie bramki, w czego rezultacie spotkanie kompletnie wy-mknęło się spod kontroli zawodników KP, którzy wprawdzie mieli jeszcze sporo okazji do odwrócenia losów meczu, ale wciąż grzeszyli nieskutecznością i ostatecznie wracali z Radwanic z pustymi rękoma.

– Trudno być zadowolonym z wyniku, ale zarówno w grze, jak i postawie zawodników widać progres – komen-tował po spotkaniu trener dolnobrzeżan Robert Misterski. – Mam nadzieję, że kłopoty ze skompletowaniem kadry na mecz są już za nami i choć teraz przed nami trudne spotkania, to czuć lekki powiew optymizmu.

Pozostałe wyniki: Kobierzyce – Wratislavia 6-1; Widawa – Zachód 2-4; Strzelinianka – Energetyk 4-1; Żórawina – Polonia 2-2; Mirków/Długołęka – Orzeł S. 4-1; Orzeł P. – Mechanik 4-1.

TABELA KLASY OKRĘGOWEJ 1. Orzeł Prusice 6 18 23-6 2. Polonia Środa Śl. 6 16 22-5 3. GKS Kobierzyce 6 13 16-11 4. GKS Mirków/Długołęka 6 12 16-9 5. Widawa Bierutów 6 12 14-7 6. Mechanik Brzezina 6 12 16-11 7. Zachód Sobótka 6 10 15-18 8. Strzelinianka Strzelin 6 9 13-9 9. KS Żórawina 6 8 15-14 10. Energetyk Siechnice 6 6 13-11 11. Czarni Jelcz-Lask. 5 6 10-12 12. Wratislavia Wrocław 6 6 10-18 13. Orzeł Sadowice 6 4 12-18 14. Kolektyw Radwanice 6 3 11-21 15. KP BRZEG DOLNY 6 0 4-18 16. Bystrzyca Kąty Wr. 5 0 3-31

7.kolejka (30 września): KP BRZEG DOLNY – Orzeł Prusice (sobota, godz. 16.00), Mechanik – Kobierzyce, Orzeł S. – Kolektyw, Polonia – Mirków/Długołęka, Wratislavia – Widawa, Energetyk – Żórawina, Czarni – Strzeli-nianka, Zachód – Bystrzyca.

KLASA A – Grupa 1.

ODRA LUBIĄŻ

– Zjednoczeni Łowęcice 0-0

ODRA: D. Posacki – J. Szuszfalak, M. Rewak, K. Rutowicz, G. Połetek, P. Główka, A. Główka (77’ P. Wanias), P. Ryba (60’ Ł. Piskorski), K. Sołowski (60’ G. Gryzan), K. Kupiec, G. Słonecki.

Obie drużyny nie wskoczyły jeszcze tej jesieni na futbolową falę, która poniosłaby je w wyższe rejony ligowego rankingu. Sytuacji tej nie zmieniła również niedzielna konfrontacja, bezbramkowy rezultat nie wydaje się za-dawalać żadnej ze stron. Przez większą część meczu pewną optyczną przewagę wydawali się mieć spadkowi-cze z Łowęcic, ale mimo iż Zjednoczeni nieco lepiej rozgrywali piłkę w środku pola, to gospodarze częściej dochodzili do dobrych sytuacji strzeleckich. Bardzo dobrą partię w lubiąskiej ofensywie rozegrał w niedzielę Adrian Główka, który kilka razy urwał się rywalom na lewej flance, ale w decydujących momentach temu 16.latkowi brakowało doświadczenia w podejmowaniu właściwych decyzji, dzięki czemu golkiper gości zacho-wywał czyste konto. Podział punktów nie wydaje się jakoś specjalnie krzywdzić żadnej ze stron, ale plany obu ekip przed pierwszym gwizdkiem arbitra z całą pewnością były większe, więc gracze obu stron schodzili do szatni z poczuciem pewnego rozczarowania.

Sportowe wyniki nie wydają się zresztą być największym zmartwieniem ludzi, którzy tworzą i działają w lubią-skiej piłce. Do zakończenia rundy pozostało jeszcze sporo czasu, a klubowa kasa – mimo wcześniejszej rezy-gnacji z występów dwóch zespołów w rozgrywkach młodzieżowych, już błysnęła dnem. Zanim więc na poważ-nie zawodnikom Odry zajrzy w oczy widmo degradacji, może okazać się, że klub zakończy zmagania jako bankrut. Miejmy jednak nadzieję, że ten czarny scenariusz się nie sprawdzi, a w kolejną niedzielę nasz zespół zainkasuje komplet punktów.

Pozostałe wyniki: Sokół – Ambrozja 0-3; Osiek – Pogoń 9-0; Parasol – Błękitni 5-0; Zjednoczeni S. – Bór 6-3; Odra M. – Czarni 2-11.

TABELA KLASY A – grupa 1. 1. Zjednoczeni Szczepanów 5 13 35-10 2. Parasol Wrocław 5 12 11-3 3. LZS Osiek 5 9 26-22 4. Pogoń Miękinia 5 9 7-14 5. Ambrozja Bogdaszowice 5 9 14-8 6. Czarni Białków 5 7 27-18 7. Sokół Smolec 5 7 13-11 8. Polonia Bielany Wr. 4 7 8-7 9. Błękitni Gniechowice 5 6 10-16 10. Odra Malczyce 5 6 13-33 11. ODRA LUBIĄŻ 5 5 4-7 12. Zjednoczeni Łowęcice 5 4 4-9 13. Bór Oborniki Śl. 5 4 14-20 14. MKS Kostomłoty 4 0 6-14

6.kolejka (1 października): ODRA LUBIĄŻ – Sokół Smolec (niedziela, g.11.00), Błękitni – Zjednoczeni S., Czarni – Polonia, Parasol – Pogoń, Zjednoczeni Ł. – Kostomłoty, Bór – Odra M., Ambrozja – Osiek.

KLASA A – Grupa 2.

Orla Korzeńsko- VICTORIA ORZESZKÓW 6-5 (3-1)

Bramki: D. Adamczak (32’, 56’), K. Sawko (51’), K. Kuliński (65’), K. Miłkowski (72’);

VICTORIA: A. Rabura – P. Pająk, K. Partyka (70’ M. Kaniecki), K. Strzemski (70’ Ł. Bagiński), A. Ulmaniec, K. Miłkowski, K. Sawko, D. Adamczak, K. Mucha, A. Jankowski, K. Kulinski (73’ K. Orniacki).

Wyjazd do Korzeńska nie poprawił humorów zawodnikom i kibicom Victorii, choć przy odrobinie szczęścia orzeszkowianie mogli wrócić z tej futbolowej eskapady co najmniej z punktem. Rozpoczęło się jednak niefor-tunnie, gdyż w pierwszych minutach za przypadkowe zagrania ręką arbiter pokarał nasz zespół dwoma jede-nastkami, które miejscowi pewnie zamienili na wyraźnie prowadzenie. Zresztą, w tej części gry to piłkarze Orli byli stroną dominującą, a swoją dobrą grę potwierdzili jeszcze jednym trafieniem. Odpowiedzią przyjezdnych był tylko gol Dawida Adamczaka i w znacznie lepszych nastrojach na przerwę schodzili gospodarze.

Drugą połowę skuteczniej zaczęli również miejscowi, ale w postawie zawodników Victorii widać było, że jednak zamierzają walczyć. Mimo znacznej przewagi rywali (2-6) orzeszkowianie jednak zaatakowali i robili to na tyle skutecznie, że na nieco ponad kwadrans przed końcowym gwizdkiem arbitra Kamil Miłkowski zdobył kontak-towego gola. Wynik meczu w jego ostatnich minutach mógł ustalić D. Adamczak, ale pomylił się przy wykona-niu rzutu karnego i z kompletu punktów mogli cieszyć się jednak gospodarze.

KOMETA KRZELÓW- Dolpasz Skokowa 0-6 (0-5)

Żółte kartki: M. Lewandowski, M. Przyszlak;

KOMETA: M. Łukowicz (65’ N. Golec) – M. Szyndlar, L. Jończyk (46’ M. Przyszlak), M. Napora, M. Białek, M. Lewandowski (65’ K. Bury), J. Kędzierski, P. Szymański, G. Szewczyk, W. Bigus, R. Sawa.

Bezskutecznie we wrześniu swojej formy szukali piłkarze krzelowskiej Komety. Niestety, również konfrontacja z Dolpaszem Skokowa nie odwróciła fatalnego trendu i nasz zespół zanotował na swoim koncie kolejną bolesną przegraną. Od samego początku tego pojedynku kontrolę nad nim zdobyli goście i już po niespełna 20.min. gry, w ciągu których Marek Łukowicz skapitulował trzykrotnie było jasne, że i tym razem gracze Komety oraz ich sympatycy będą musieli przełknąć gorzką pigułkę porażki.

Pozostałe wyniki: Barycz M. – Zorza 0-2; Barycz S. – Kometa K. 3-1; Orzeł – Lotnik 1-0; Łozina – Błysk 2-2; Plon – Iskra 5-3.

TABELA KLASY A – grupa 2. 1. Orzeł Pawłowice 5 15 15-4 2. Plon Gądkowice 5 10 18-13 3. Orla Korzeńsko 5 10 10-8 4. Barycz Sułów 5 10 11-11 5. Zorza Pęgów 5 8 12-9 6. Barycz Milicz 5 8 10-5 7. Iskra Pasikurowice 5 7 12-10 8. Dolpasz Skokowa 5 6 11-8 9. Lotnik Twardogóra 5 6 6-6 10. Błysk Kuźnieczysko 5 5 9-9 11. Kometa Kryniczno 5 5 9-15 12. KS Łozina 5 4 12-9 13. VICTORIA ORZESZKÓW 5 3 12-15 14. KOMETA KRZELÓW 5 0 3-28

6.kolejka (30 września/1 października): Błysk Kuźnieczysko – KOMETA KRZELÓW (sobota, g.15.00); VICTO-RIA ORZESZKÓW – Orzeł Pawłowice (niedziela, g.14.00), Zorza – Iskra; Dolpasz – Plon, Kometa K. – Orla, Ba-rycz M. – Barycz S., Lotnik – Łozina.

KLASA B – Grupa 1.

OLIMPIA GODZIĘCIN- HEROSI STARY WOŁÓW 5-7 (2-1)

Bramki: J. Okruszko (9’-samobójcza), S. Skrzek (31’, 73’), P. Jurków (59’), K. Lipa (84’) oraz P. Fałat (6’), M. Berestecki (49’, 52’, 69’, 81’), D. Uść (78’), J. Okruszko (89’);

Żółte kartki: P. Jurków, D. Lipa, Paweł Smoliński, K. Lipa oraz E. Uść – 2, K. Praczyk, Paweł Ignasiak, D. Kra-kowiak;

Czerwona kartka: E. Uść (25’);

OLIMPIA: Z. Paciorek – D. Minorczyk (80’ Piotr Smoliński), M. Kopacz, D. Lipa (70’ M. Igierski), P. Hawrylczak (65’ M. Wyrwich), M. Grochowiec (55’ A. Gregoraszczuk), N. Narmatov, Paweł Smoliński, S. Skrzek, P. Jurków, K. Lipa;

HEROSI: K. Praczyk – Przemysław Ignasiak, Paweł Ignasiak, D. Uść, J. Okruszko, I. Pawłowski (+90’ Daniel Kasprzyk), D. Krakowiak, M. Berestecki, E. Stańczyk (87’ A. Korzeniowski), E. Uść, P. Fałat.

Ostre strzelanie urządzili sobie w niedzielę zawodnicy z Godzięcina i Starego Wołowa, choć obie ekipy rozkrę-cały się dość wolno. Po pierwszej odsłonie więcej powodów do zadowolenia mieli gospodarze, ale po zmianie stron o swoich nieprzeciętnych umiejętnościach strzeleckich przypomniał pozostawiony na desancie Marcin Berestecki, którego trafienia przesądziły o zwycięstwie Herosów, choć goście przez ponad godzinę grali w osłabieniu.

Odra Uraz- RUCH WARZĘGOWO 0-5 (0-3)

Bramki: S. Ziółkowski (20’, 72’), P. Figiel (29’, 57’), M. Duda (39’);

RUCH: A. Gwiazdowski – Maciej Czochara, P. Michułka, K. Borosowski (75’ Przemysław Miłuch), S. Uść, R. Sobotka (75’ T. Pogwizd), D. Małecki, Marek Czochara, M. Duda (75’ K. Madej), P. Figiel (80’ W. Malanowski), S. Ziółkowski.

Początek niedzielnej konfrontacji należał wprawdzie do gospodarzy, ale ten kwadrans sporej niefrasobliwości nic warzęgowian nie kosztował, a potem było już tylko lepiej. Wynik spotkania otworzył w 20.min. Szymon Ziół-kowski, a po jego trafieniu przewaga przyjezdnych tylko wzrastała. Nasz zespół w pełni kontrolował przebieg spotkania, a ponieważ w ofensywie Ruch zagrał tego dnia bardzo skutecznie, to jego łupem padło okazałe i w pełni zasłużone zwycięstwo.

SPARTA MIŁCZ- Albatros Lubiel 1-3 (0-1)

Bramka: D. Stróżyński (63’);

Żółta kartka: P. Zarzycki;

SPARTA: D. Ziemlicki – S. Pęcherski (70’ R. Pietras), D. Stróżyński, D. Baranowski, K. Heluszka, B. Panas (46’ P. Janeczek), P. Pasek (65’ A. Korcz), Ł. Świtała (70’ M. Socha), P. Matusiewicz, P. Zarzycki, M. Urbaniak.

Po efektownym otwarciu mocno z tonu w kolejnych spotkaniach spuścili piłkarze beniaminka z Miłcza. Tym razem bogatsi o komplet punktów wyjechali po wizycie na boisku Sparty piłkarze z Lubiela. Piłkarski spektakl, który stworzyły obie ekipy, miał bardzo wyrównany przebieg, a decydujące okazały się detale. Znacznie w nich lepsi byli goście i zasłużenie mogli cieszyć się ze zwycięstwa.

ORKAN MOJĘCICE- Dąb Kuraszków 1-3 (0-2)

Bramka: M. Zbrzeski (83’);

Żółta kartka: D. Cyrankowski;

ORKAN: K. Karbowniczak – M. Czyżowicz, K. Sułek (46’ K. Rybski), M. Maćkowiak, K. Sadowski (46’ M. Zbrze-ski), D. Cyrankowski (86’ D. Sadowski), D. Skoczeń, S. Radziejewski (65’ K. Muzyczka), R. Budzyński, A. Czu-chajewski (76’ P. Wielowski), M. Sułek (89’ D. Giryń).

Remis z rywalem z Barkowa miał być dla mojęciczan zimnym prysznicem, gdyż główny kandydat do awansu nie powinien tracić punktów w spotkaniu, które przez większość czasu w pełni kontrolował. Tymczasem tamta strata nie tylko nie obudziła graczy Orkana, a wręcz wprowadziła ich w niczym nie wytłumaczalną futbolową niemoc, której kolejną odsłonę widzieliśmy w konfrontacji z ku raszkowskim Dębem. Przez całe spotkanie to gospodarze wyznaczali jego tempo, a mimo to już od 6.min. z prowadzenia cieszyli się przyjezdni. W kolejnych minutach nasz zespół seriami marnował stwarzane sytuacje, a kiedy wreszcie trafił Marcin Zbrzeski, był to tylko gol raczej słabo osładzający gorycz kolejnej niespodziewanej porażki.

ODRA STARY DWÓR- Lech Barkowo 4-4 (2-1)

Lider z Barkowa zanurkował w przebywającej w kryzysie Odrze po komplet punktów, ale w niedzielnym poje-dynku gospodarze postawili się bardzo mocno i tym razem zdołali skutecznie odpowiedzieć na ciosy konku-rencji, choć nie były one na tyle skuteczne, aby po raz pierwszy w nowym sezonie nasz zespół cieszył się peł-nym sukcesem. Biorą pod uwagę dotychczasowe rezultaty starodworzan, to niedzielny remis z Lechem można uznać za dobry wynik, a być może będzie on przysłowiową jaskółką, która tym razem jednak uczyni… futbolo-wą jesień.

Pozostałe wyniki: Rosa – Brzeźno 3-5.

TABELA KLASY B – grupa 1. 1. LZS Brzeźno 4 10 17-9 2. Lech Barkowo 5 9 20-10 3. RUCH WARZĘGOWO 5 9 21-12 4. Albatros Lubiel 4 9 14-13 5. KS Piotrkowice 4 8 9-6 6. OLIMPIA GODZIĘCIN 5 7 20-15 7. HEROSI ST. WOŁÓW 5 7 12-12 8. Dąb Kuraszków 4 7 9-9 9. SPARTA MIŁCZ 4 6 10-8 10. ORKAN MOJĘCICE 5 4 10-14 11. Rosa Rościsławice 5 4 9-13 12. Odra Uraz 5 3 7-23 13. ODRA ST. DWÓR 5 1 8-22

6.kolejka (1 października): Dąb – OLIMPIA (14.00); RUCH – ST. DWÓR (14.00); SPARTA – Piotrkowice (14.00); Brzeźno – ORKAN (14.00); HEROSI – Uraz (14.00); Albatros – Lech.