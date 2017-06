Kurs na czołówkę

W pierwszy weekend czerwca na wrocławskiej pływalni im. Marka Petrusewicza rozegrano 3.memoriał im. Andrzeja Wernera – Otwarte Letnie Mistrzostwa Dolnośląskiego OZP w pływaniu. Zawody okazała się bardzo wymagającym sportowym egzaminem dla ich uczestników, których do rywalizacji przystąpiło aż 269, reprezentujących barwy 38 klubów z całego kraju. W tym gronie do walki o najwyższe laury przystąpili także reprezentanci dolnobrzeskiego Rokity, których na starcie memoriałowej rywalizacji stanęła szóstka.

W grupie seniorek swoją przynależność do regionalnej czołówki potwierdziła Dominika Łyczko, która w każdym ze swoich startów uzyskiwała co najmniej przyzwoity wynik, plasując się w czołówce stawki. Swój popisowy występ dolnobrzeżanka zaliczyła w wyścigu na 200m stylem zmiennym, który z wynikiem 2:49,04s. zakończyła na 1.pozycji.Ogólnie w trakcie wrocławskich zawodów rozegrano 38 konkurencji, a swoich reprezentantów Rokita miał w rywalizacji juniorów młodszych i choć nasi zawodnicy nie odegrali kluczowych ról w rywalizacji o najwyższe laury, to jednak ich rezultaty potwierdzają stały progres, co przedstawia tabela poniżej.Zanim jednak przyjrzymy się wynikom naszych reprezentantów, należy wspomnieć jeszcze o memoriałowych występach adeptki dolnobrzeskiej sekcji, która od kilku miesięcy swój sportowy talent szlifuje pod banderą wrocławskiej Juvenii. Maja Macioła była jedną z mocniejszych pozycji swojej ekipy, co potwierdziła choćby płynąc w składzie sztafety 4x200m stylem dowolnym po mistrzowski tytuł. Do medalu w rywalizacji drużynowej dolnobrzeżanka dorzuciła jeszcze dwa krążki – srebro w wyścigu na 200m grzbietowym (2:34,30s.) oraz brąz w zmaganiach na 50m grzbietowym (33,08s.).