Marcinkowickie medale

Gdyby pokusić się o stworzenie pewnego rankingu popularności dyscyplin sportowych wśród młodych ludzi, to jeśli nie zaraz po futbolu, to na pewno na miejscu w czołówce byłyby szeroko pojęte sporty walki. Świadczyć może o tym fakt, jak szybko rozwijają się sekcje klubu karate Goju Ryu funkcjonujące w naszym powiecie. Rozpoczęło się w Wińsku, potem przyszedł czas na Wołów, by wreszcie od niedawna zaczęła funkcjonować filia w Orzeszkowie i wszystkie one cieszą się ze sporej frekwencji na szkoleniowych zajęciach.

Za zainteresowaniem i ambitną pracą na treningach idą również wyniki sportowe, gdyż nasi reprezentanci coraz częściej potrafią zabłysnąć swoimi umiejętnościami podczas zawodów, z których przywożą ważne laury. W czerwcu rywalizowali oni o medale i sportowe zaszczyty na matach w Marcinkowicach, gdzie rozegrano 4.Turniej Ligi Powiatowej Karate WKF. Impreza zgromadziła na swoim starcie 150 zawodników reprezentujących barwy 12 klubów, a w gronie tym z bardzo dobrej strony pokazali się adepci naszej szkoły karate Goju Ryu Shuseikan.

Na początku należy wyróżnić najmłodszych amatorów tej wschodniej sztuki walki (roczniki 2008-09), którzy swoje umiejętności prezentowali na torze przeszkód. Bezkonkurencyjna w swojej grupie okazała się Hanna Bochniak, zdobywając złoty medal. Na wyróżnienie zasługuje także Franciszek Łysuniec, który wprawdzie nie zdobył medalu (5.lokata), ale konkurenci lepsi byli ledwie o przysłowiowy włos.Nie po raz pierwszy na macie z bardzo dobrej strony pokazała się Julia Rycerz (2006-07), która w kategorii kumite indywidualne sięgnęła po srebrny medal. W tej samej grupie dziewcząt i konkurencji niemal do samego końca o najwyższe laury rywalizowała także Wiktoria Wasiłek, ale ta zawodniczka ostatecznie zakończyła swój marcinkowicki występ na 5.pozycji. Ze srebrnym krążkiem w fantomie z czerwcowej eskapady do domu wróciła Julia Gąsienica, a w tej samej konkurencji , lecz w grupie młodszych zawodniczek (2007 i młodsze) po brąz sięgnęła Róża Michalska. Medalowy dorobek naszych reprezentantów na zawodach w Marcinkowicach zamknął brązowym krążkiem Miłosz Pietryszyn (2002-03), który stanął na najniższym stopniu podium w kumtie indywidualnym.