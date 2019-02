Mieszkaniec Lubiąża o swojej pasji do bilardu

Bilard to jedna z najbardziej rozpoznawalnych gier barowych na świecie. Niektóre jego odmiany stały się pełnoprawnymi dyscyplinami sportu. Przeczytaj o zasadach gry w bilard i jego odmianach.- Założyliśmy grupę grających w bilard i nawet udało się zorganizować turniej- mówi Ryszard Góraj z grupy “8 bila” z Lubiąża.



Zasady gry w bilard, jak grać?

Bilard to gra, która rozgrywana jest na stole pokrytym suknem, czyli wełnianą tkaniną. Plac gry różni się rozmiarem w zależności od odmiany bilardu. Udział w pojedynku biorą zazwyczaj dwie osoby. Do gry w bilard niezbędne są bile, które wykonane są ze specjalnego materiału i mają określone parametry w zależności od wariantu rozgrywki.- Zasady gry w bilard są bardzo proste. Zadaniem graczy jest umieszczenie bil w specjalnych otworach, które nazywane są łuzami i znajdują się w sześciu punktach stołu. Bile uderzane są naprzemiennie przez obu graczy (nie we wszystkich odmianach bilardu wykorzystywane są stoły z łuzami). Wbijanie bil musi odbywać się za pomocą kija i bili rozgrywającej, która jest koloru białego. Oznacza to, że zawodnik musi uderzyć kijem w bilę białą i za jej pomocą skierować inne bile do wcześniej wspomnianych łuz. Tura gracza kończy się w momencie popełnienia błędu lub faulu, te są uzależnione od odmiany bilardu, których jest mnóstwo. Najpopularniejsze z nich to 9 bil i 8 bil. Obie są podstawowymi wersjami i bazami wyjściowymi do bardziej skomplikowanych ewolucji bilardu- wyjaśnia R. Góraj.