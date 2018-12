Mikołaj na macie

Początek grudnia to czas, w którym nasi najmłodsi bardzo często zajmują się polowaniem na swojego ulubionego Świętego. W minioną sobotę amatorzy biegania poszukiwali Mikołaja w Prusicach, a tymczasem zjawił się on w Wołowie, korzystając już po raz 22. z zaproszenia młodych zapaśników Wiatru. Wraz z nim do naszego miasta zjechała licząca blisko 150 osób grupa młodych sportowców z 16 uznanych klubów z całej Polski oraz Czech. Wszyscy oni oprócz spotkania ze Świętym Mikołajem mieli nadzieje na końcowy triumf w 22.Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Burmistrza Wołowa. Jak to w sporcie bywa – nie wszystkim sportowcom spełniło się każde marzenie, ale już na początku imprezy mogli oni przywitać najważniejszego gościa sobotniej imprezy, który tym razem do wołowskiego obiektu wjechał na skuterze pokazując, że potrafi radzić sobie z aurą, która jednoznacznie wyklucza użycie tradycyjnych sań. Po miłym przywitaniu przez wszystkich uczestników zawodów i obdarowaniu ich słodkimi drobiazgami rozpoczęła się poważna rywalizacja.

Na matach zobaczyliśmy wielu uzdolnionych młodych sportowców i choć każdy z kibiców mocno trzymał kciuki za wszystkich młodych ludzi pojawiających się na matach, to jednak za niektórych trzymaliśmy je nieco mocniej. Reprezentanci naszych zespołów i tym razem przystępowali do zawodów z dużymi apetytami i przyznać trzeba, że niektóre z nich zostały w pełni zaspokojone.

Jak co roku do grona faworytów do zwycięstwa w klasyfikacji drużynowej można było zaliczyć zapaśniczy team z Brzegu Dolnego, a zawodnicy Rokity nie zawiedli i tym razem. W kilku walkach zapaśnicze Diabły pokazały naprawdę wysoki poziom, nadając ton rywalizacji w poszczególnych kategoriach wagowych. W grupie mini zapasów z końcowego zwycięstwa mógł cieszyć się Alan Szymecki (kat. 36kg), ale oprócz niego na wołowskim podium stawali jeszcze:

28kg Emilia Wierzchowska 2m. Amelia Rogalewicz 3m. 34kg Nina Pawlak 2m. 39kg Oliwia Kobylarz 2m. 23kg Dawid Filimoniuk 3m. 24kg Igor Gryzan 2m. 29kg Oleksij Gurak 2m. 30kg Mateusz Rykowski 2m. Olaf Tyszkowski 3m. 32kg Oktawian Gołuch 3m. 38kg Arkadiusz Śpiewak 3m.

Udane występy dolnobrzeżanie zanotowali także w rywalizacji dzieci, choć żadnemu z nich nie udało się stanąć na najwyższym stopniu podium.

34kg Amelia Tlatlik 2m. Zuzanna Adamus 3m. Oliwia Gryzan 3m. 56kg Julia Śpiewak 3m. 28kg Oskar Urbański 3m. 35kg Filip Stępień 3m.

Bardzo wielką niespodziankę swoim szkoleniowcom i kibicom sprawili natomiast wołowianie, którzy z roli gospodarzy wywiązali się chyba nie najlepiej, gdyż w rywalizacji na macie nie grzeszyli uprzejmością wobec przyjezdnych, często odprawiając swoich rówieśników z przysłowiowym kwitkiem. Reprezentanci Wiatru zwyciężali swoje pojedynki prawdziwymi seriami i aż 7 razy stawali na najwyższym stopniu podium.

MINI ZAPASY 24kg Wiktoria Walaszczyk 1m. 32kg Magdalena Wijatyk 1m. 23kg Alan Nadolny 1m. 34kg Igor Kiełt 1m. DZIECI 38kg Aleksandra Gaj 1m. Izabela Kuriata 2m. 48kg Luiza Lechowicz 3m. 52kg Nikola Bronowicka 1m. 56kg Magdalena Siedy 1m. 61kg Alicja Szytko 2m.

Kiedy z maty zszedł ostatni zwycięzca w ostatniej kategorii, rozpoczęto przygotowania do ceremonii dekoracji triumfatorów oraz zsumowanie rezultatów punktacji drużynowej, w której – pomimo początkowych nieporozumień, najlepsi okazali się młodzi wołowianie, wyprzedzając konkurentów z łódzkiej SMS oraz Mazowsza Teresin.

Sportowy sukces był doskonałym zwieńczeniem udanej imprezy, gdyż choć z końcowych zwycięstw mogli cieszyć się tylko nieliczni, to jednak niemal cały dzień na świetnej zabawie spędzili wszyscy uczestnicy zawodów. Dzięki organizatorom mogli oni korzystać bowiem z wielu poza sportowych atrakcji, jak choćby dmuchaniec czy mata z akcesoriami, na których każdy chętny mógł poczuć się jak japoński sumita. Jeśli sportowa rywalizacja i szalona zabawa mocno nadwątliła siły młodych zawodników, mogli oni uzupełnić swoje akumulatory w bogatym w słodkie wypieki bufecie, który bardzo bogato i efektownie zaopatrzyli rodzice młodych sportowców Wiatru, za co należą im się wielkie słowa uznania oraz podziękowania.

W trakcie imprezy wyróżniono również zawodników, którzy w ostatnich miesiącach mocno przyczynili się do promocji naszego miasta i klubu na krajowych zapaśniczych arenach. Z rąk burmistrza Dariusza Chmury okazałe puchary za nieprzeciętne sportowe wyniki otrzymali Magdalena Stec, Magdalenia Siedy oraz Krzysztof Cieślak. Osobne wyróżnienia spotkały również najmłodszych uczestników sobotnich zawodów, a pamiątkowe puchary przytulili wołowianka Wiktoria Walaszczyk oraz Dawid Filimoniuk z Brzegu Dolnego.