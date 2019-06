Młodzi zapaśnicy reprezentowali Wołów na Mistrzostwach Powiatu Krotoszyńskiego

ODBUDOWA TRADYCJI

ZAPASY

Sulmierzyce to miejscowość w powiecie krotoszyńskim położona na granicy województw Dolnośląskiego i Wielkopolskiego. Na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku w mieście tym prężnie działał zapaśniczy klub Sulmierczyk, z którego wywodziło się wielu medalistów mistrzostw Polski we wszystkich grupach wiekowych. Po latach największej świetności przyszedł czas zapaśniczej posuchy. Obecni działacze klubu Olimpijczyk – kontynuatora dawnej tradycji, starają się przywrócić Sulmierzycom świetność sprzed lat, a jedną z okazji do odbudowania sulmierzyckich zapasów stał się turniej w randze Mistrzostw Powiatu Krotoszyńskiego, który rozegrany został w ostatni weekend w Miejscowym Domu Kultury. Do rywalizacji o jak najlepsze miejsce na podium i medale przystąpiły zarówno dziewczęta jak i chłopcy w liczbie 100 młodych sportowców z 9 klubów. Nasza gmina reprezentowana była przez 8 młodych adeptów tej dyscypliny z wołowskiego Wiatru. Plonem naszych zawodników stały się 3 medale złote, 3 srebrne i 2 brązowe. Pierwsze miejsca wywalczyli: Alicja Gaj (kat.42kg), Magdalena Siedy (62), która w pojedynku finałowym pokonała starszą o 4 lata juniorkę młodszą z Środy Wlkp. Miłą niespodziankę sprawił sobie i nie tylko Jakub Piotrowski (43), który w pojedynku o złoto pokonał wyżej notowanego i bardziej doświadczonego, klubowego kolegę Jana Bochenka.

Na drugich miejscach zapaśnicze zmagania zakończyli: Izabela Kuriata (42), Igor Kiełt (37), J. Bochenek. Z brązowymi medalami zaś do domu wrócili: Magdalena Wijatyk (37) i Maksymilian Rozpędek (40).

W trakcie uroczystego otwarcia zawodów odbył się pokaz sprawności z akrobatyki uczestników turnieju. Miło nam donieść, że w opinii jury pod przewodnictwem starosty krotoszyńskiego, najwyższe noty i uznanie publiczności otrzymał nasz zawodnik, 10-letni I. Kiełt.