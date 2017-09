Na zaproszenie prezesa

Dwudziestu trzech wołowskich wędkarzy skorzystało z zaproszenia prezesa koła i na początku września stawili się na Gliniankach, aby rozstrzygnąć pomiędzy sobą rywalizację, której stawką był Puchar Prezesa. Przed startem ta liczna grupa podzielona została na dwa sektory, a czterogodzinne zmagania rozpoczęły się punktualnie o 9.00 i choć ich uczestnicy mogli nieco narzekać na aurę, to jednak humory dopisywały. Szczególnie, że do dobrej atmosfery zawodów dostosowały się także ryby, które dość chętnie szły na współpracę z wędkarzami. Wprawdzie w ich sakach przeważała głównie drobnica, ale zdarzały się i większe okazy, będące przy podsumowaniu wyników dużymi atutami. Na brak połowów nie mógł jednak narzekać żaden z uczestników, gdyż co kilka chwil któryś ze spławików sygnalizował branie.Wędkarski sport to przede wszystkim miłe spędzenie czasu w grupie ludzi, którzy wspólnie podzielają tę samą pasję, ale w trakcie zawodów liczy się również rywalizacja. We wrześniowej imprezie najlepszym wynikiem mógł pochwalić się Ryszard Szymon, którego wynik pozwolił mu na dość pewne zwycięstwo i sięgnięcie po prestiżowy puchar. Choć z końcowego zwycięstwa cieszył się tylko jeden wędkarz, to jednak w trakcie towarzyskiej części tego sportowego spotkania jednakowe humory dopisywały wszystkim.

A oto końcowe wyniki wrześniowej rywalizacji.

1. Ryszard Szymon B 3404

2. Sebastian Bałut A 2736

3. Krzysztof Kloc B 2995

4. Robert Gruda A 2319

5. Dawid Burnat B 2593

6. Adam Cieniawski A 2269

7. Piotr Wróblewski A 2160

8. Zdzisław Mroczkowski B 2137

9. Miłosz Gruda A 2015

10. Andrzej Pietrzyk B 1828

11. Krzysztof Chomiak A 1897

12. Włodzimierz Dutkiewicz B 1753

13. Zygmunt Gruda A 1788

14. Zenon Bałut B 1271

15. Eugeniusz Pazdryjowski A 1514

16. Marian Janik B 1256

17. Tadeusz Gos B 1131

18. Wiesław Kowalczyk A 1105

19. Roman Łopuszański A 894

20. Paweł Grabowski B 835

21. Edward Pająk A 765

22. Stanisław Pazdryjowski B 624

23. Dariusz Szpakowski A 651