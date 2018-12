Nabierają tempa ligowe rozgrywki na parkietach naszych hal

W ostatnią niedzielę doszło do kilku niespodzianek, ale w większości pojedynków zwycięzca wyłonił się dość zdecydowanie, co potrafił udokumentować znaczną ilością trafień. W 2.serii pojedynków rekordzistami okazali się występujący na parkiecie hali w Wołowie dolnobrzeżanie, którzy swoim rywalom zaaplikowali aż 11 goli. Generalnie we wszystkich 10 niedzielnych spotkaniach padło 65 bramek, co daje średnią 6,5 trafienia na mecz. Choć najwyższy wynik padł w wołowskiej rywalizacji, to jednak nieco lepiej pod względem skuteczności radzili sobie halowi futboliści, walczący o rankingowe punkty w 24.edycji ligi Air Products, gdyż średnia ich skuteczności na pojedynek wyniosła 7,33 (5,25 w Wołowie).

WOŁÓW

W 2.kolejce tegorocznych futbolowych zmagań na parkiecie wołowskiej hali ich uczestnicy nadrobili wcześniejsze zaległości i zauważyć można, że choć z nazwy ekipa z Brzegu Dolnego nóg nie ma najsprawniejszych, to wszystko to okazało bluffem, o czym boleśnie przekonali się młodzi piłkarze z wołowskiej Juszki. Zawodnicy tej drugiej ekipy ponieśli kolejną tak wysoką porażkę i wydaje się, że ten sezon spędzą raczej na poznawaniu ligowej rzeczywistości. Zwycięzcy natomiast wyraźnie zaznaczyli swój akces do udziału w rozgrywce o najwyższą pulę, gdyż po inauguracyjnym laniu później uporali się także z ekipą Ramie w Ramie. Swoistym przerywnikiem pomiędzy dolnobrzeskimi triumfami było wyjście na drogę obrońców tytułu, czyli Pewniaczków, którzy tym razem potknęli się już na pierwszej przeszkodzie. Jak do tej pory futbolowi Pokerzyści okazują się drużyną niezwykle wyrachowaną i swoim rywalom aplikują tylko tyle bramek, ile jest potrzebnych do zwycięstwa. Nie jest to może gra z halowego TOP’u, ale na starcie rozgrywek gwarantuje pozycję wicelidera.

W niedzielę pad również pierwszy w zmaganiach remis, a punktami podzieliły się zespoły Mlekołaków i Everybody.

JUSZKA WOŁÓW 0 ZPOWYŁAMYWANYMI NOGAMI 11

Bramki: Patryk Bobkiewicz (5), D. Bąkowicz (2), K. Wojtyło (2), P. Włodarczewski, Przemysław Bobkiewicz.

PEWNIACZKI 1 PIŁKARSKI POKER 2

Bramki: M. Warpas oraz D. Stróżyński, A. Drozdowski.

ZPOWYŁAMYWANYMI NOGAMI 3 RAMIE W RAMIE 2

Bramki: K. Wojtyło, P. Rybski, J. Mazur oraz P. Zarzycki (2).

EVERYBODY 1 MLEKOŁAKI 1

Bramki: P. Janus oraz M. Bicz.

TABELA 1. Zpowyłamywanymi… 2 6 14-2 2. Piłkarski Poker 2 6 4-2 3. Mlekołaki 2 4 11-3 4. Everybody 2 1 2-3 5. Ramie w Ramie 1 0 2-3 6. Pewniaczki 1 0 1-2 7. Juszka Wołów 2 0 2-21

Następna kolejka piłkarskich zmagań już w najbliższą niedzielę (16 grudnia), a program spotkań przedstawia się następująco: Ramie w Ramie vs. Juszka Wołów; Zpowyłamywanymi nogami vs. Everybody; Mlekołaki vs. Pewniaczki.

BRZEG DOLNY

Dużo więcej działo się w niedzielę na parkiecie hali w Brzegu Dolnym, gdyż do 24.edycji rozgrywek ligi Air Products zgłosiło się 12 zespołów. Po 2.serii spotkań 25% z nich wciąż zachowuje status niepokonanych, a w ostatnią niedzielę żaden z triumfatorów konfrontacji nie musiał drżeć o ostateczny wynik do końcowej syreny. Niedzielne mecze rozpoczęły się jednak od remisu, a rankingową zdobyczą podzielili się drużyny, które przed tygodniem mocno dostały po kościach i dzięki temu AC Pajace oraz KP Brzeg Dolny opuścili najgłębszą czeluść ligowej tabeli, choć powodów do zadowolenia obie ekipy z całą pewnością nie mają zbyt wiele. Świętować mogą natomiast Herosi, którzy zapisali na swoim koncie kolejne bezdyskusyjne zwycięstwo, a Marcin Berestecki kolejny hat-trick, dzięki czemu już samodzielnie lideruje w klasyfikacji snajperów. Jednak to nie jego drużyna mocno trzyma się w fotelu lidera, gdyż bezwzględni dla zawodników z AA okazali się Spartanie, którzy na starcie mogą pochwalić się skutecznością 6,5 trafienia na spotkanie. Ich rywale natomiast nie mają jeszcze się czym pochwalić, gdyż na starcie doznali 2 bolesnych porażek i z okrągłym kontem zamykają ligową tabelę. Ranking powoli krystalizuje się więc na obu końcach, a sądząc po jego środku – do końca rywalizacji emocji z całą pewnością nie zabraknie.

AC PAJACE 4 KP BRZEG DOLNY 4

Bramki: M. Racki (2), D. Kasprzyk, P. Zgórzyński oraz G. Gryzan, D. Krakowiak, D. Bakuszka, K. Krakowiak.

BAKO BUD 1 HEROSI 5

Bramki: P. Wielowski oraz M. Berestecki (3), E. Uść (2).

ORŁY 1 KS BRZEG DOLNY 4

Bramki: D. Baranowski oraz P. Waigner, P. Galicki, D. Koreń, Ł. Radziejewski.

AA 1 SPARTA 1906 7

Bramki: M. Dziubiński oraz S. Saweczko (2), H. Miara, D. Gonek, R. Wojeński, K. Kępiński, T. Szczurek.

AIR PRODUCTS 4 YOUNG REBELS 4

Bramki: T. Woś (2), D. Kokoszka, K. Jaworski oraz M. Czyżowicz, A. Gregoraszczuk, S. Radziejewski, A. Kuzaj.

BRATANKI 2 FC GZPW 7

Bramki: M. Wróbel, A. Sadowski oraz K. Lipa (3), K. Rabiega (3), T. Klewek.