Nasi kolarze w Szklarskiej Porębie. Bike Maraton 2019

ULTRA PRÓBA

KOLARSTWO – Bike Maraton ‘2019

Po śląskim rozdziale tegorocznej edycji cyklu Bike Maraton kolarski peleton powrócił do naszego regionu, a konkretnie do Szkalrskiej Poręby, gdzie entuzjaści rowerowego ścigania się po górach spotkali się po raz 6. Na początku lipca afrykańskie upały mocno odpuściły, więc warunki do prowadzenia sportowej rywalizacji stały się dla kolarzy dużo znośniejsze, ale organizatorzy lipcowych zmagań podnieśli nieco poprzeczkę wymagań jeśli chodzi o dystansy, gdyż najkrótszy (FUN) liczył sobie 14km, zaś uczestnicy najdłuższego z lipcowych wyścigów (GIGA) mieli do pokonania 100km.

FUN

Do kolarskiej rywalizacji na najkrótszym z z dystansów przystąpiło 70 entuzjastów cyklingu, a my mocniej trzymaliśmy kciuki za naszych reprezentantów, którzy mimo tak wysoko postawianych sportowych wymagań zdecydowali się podjąć wyzwanie i wywiązali się z niego naprawdę znakomicie.

Jakub Krawiec Brzeg D. 59:00s. Katarzyna Galczuk Brzeg D. 59:21s. Bartłomiej Nieckarz Wołów 59:56s. Oskar Nieckarz Wołów 59:57s. Joanna Zarębska Brzeg D. 1:03:19s. Piotr Choina Wołów 1:09:04s.

Nie na tyle jednak, aby włączyć się w rywalizację o najwyższe pozycje. Wprawdzie nasi reprezentanci sklasyfikowani zostali na bardzo przyzwoitych miejscach, ale karty na lipcowej trasie rozdawali inni, a najlepiej z kolarskimi szlakami u podnóża Szrenicy poradził sobie polkowiczanin Piotr Jurasik, który na początku wiózł się trochę na kole najgroźniejszych konkurentów, ale w porównaniu z nimi zachował najwięcej sił na finiszowe metry i linię mety minął jako pierwszy z rezultatem 41:48s.

CLASSIC

Do sportowej rywalizacji na liczącej 32km z sumą przewyższeń na poziomie 900m trasie CLASSIC ruszył barwny peleton liczący blisko pół tysiąca kolarzy, wśród których znalazła się liczna grupa naszych reprezentantów.

Kamil Semenowicz Brzeg D 1:58:06s. Tomasz Golczyński Wołów 1:58:46s. Ireneusz Kubera Wołów 2:00:21s. Marek Balicki Brzeg D. 2:00:47s. M. Żardecki Brzeg D. 2:01:36s. Mariusz Muszyński Wołów 2:12:00s. Jarosław Zaręba Wołów 2:12:47s. Grzegorz Kopeć Wołów 2:15:43s. Tomasz Wiśniewski Brzeg D. 2:21:58s. Tomasz Waręda Brzeg D. 2:25:11s. Andrzej Choina Wołów 2:28:12s. Marek Kijek Wołów 2:35:07s. Dariusz Waręda Brzeg D. 2:39:02s. Paweł Nowak Brzeg D. 2:42:12s. Katarzyna Trościanko Brzeg D. 2:42:30s. Dariusz Zarębski Brzeg D. 2:50:09s. Julia Sadowska Wołów 3:14:11s. Anna Duda-Choina Wołów 4:05:44s Kinga Rycerz Brzeg D. 4:05:48s. Leszek Rycerz Brzeg D. 4:06:47s.

Wprawdzie rezultat dolnobrzeżanki Kingi Rycerz nie powala, ale tylko jej było dane stanąć na podium lipcowych zmagań, gdyż w grupie najmłodszych zawodniczek (grupa K0) 16.latka sklasyfikowana została na 3.pozycji. Blisko pudła w tej kolarskiej ultra próbie były także jej koleżanki Katarzyna Trościanko (K4 – 6.miejsce) oraz Julia Sadowska (K1 – 4.), ale obie zbyt słabo docisnęły pedałami na ostatnich metrach, choć ich wyniki i pozycje muszą budzić respekt.

Trudy rywalizacji w Szklarskiej Porębie najlepiej wytrzymał Paweł Wojczal z Piechowic, który na początku wyścigu nie forsował tempa, starając się rozpoznać dyspozycję najgroźniejszych konkurentów, ale kiedy losy wyścigu zaczęły się naprawdę ważyć, mocniej przycisnął i z bezpieczną przewagą minął linię mety z rezultatem 1:27:51s.

MEGA

Kiedy większość kolarzy, którzy w swoich sportowych wyborach okazali się ostrożniejsi, mogli już cieszyć się chwilami odpoczynku za linią mety, na trasie pod Szrenicą wciąż toczyła się kolarska rywalizacja. Dystans MEGA zgromadził na swoim starcie ponad 300 amatorów rowerowych zmagań, którzy mieli do pokonania trasę liczącą 61km, na której suma przewyższeń wyniosła 1.800m. Wyzwanie to podjęło także kilku entuzjastów cyklingu z naszego powiatu, którzy w lipcowej imprezie potwierdzili swój sportowy kunszt i bardzo przyzwoitą dyspozycję.

Krzysztof Lenartowski Wołów 3:58:29s. Maciej Walasek Brzeg D. 4:02:09s. Marek Gumienny Wołów 4:02:19s. Adrian Kobusiński Brzeg D. 4:15:25s. S. Storbuczyński Brzeg D. 4:31:23s. Zbyszko Rycerz Brzeg D. 4:51:13s.

Na tej niezwykle wymagającej trasie noga najlepiej podawała wrocławianinowi Marcinowi Kawalcowi, który ze zwycięstwa mógł cieszyć się po blisko 3 godzinach (2:52:52s.) walki z dystansem, rywalami i słabościami własnego organizmu i z wszystkich tych pojedynków wyszedł obronną… nogą.

GIGA

Przy okazji naszych relacji z zawodów cyklu BM ich uczestników określamy często amatorami kolarskiej rywalizacji. Termin ten z całą pewnością nie pasuje jednak do tych cyklistów, którzy stają do rywalizacji na dystansach GIGA. W Szklarskiej Porębie wyścig ten zgromadził na swoim starcie 86 zawodników, którzy mieli do pokonania okrągłe 100km trasy z sumą przewyższeń 3.050m. Z całą pewnością nie była więc to rowerowa zabawa, a raczej profesjonalne ściganie, w którym najlepszym okazał się Mariusz Kozak z Gliwic (4:57:47s.), wygrywając na ostatnich metrach ze swoim klubowym kolegą Wojciechem Halejakiem o zaledwie 6s.