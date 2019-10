Nasi pływacy na International Swim CUP ‘2019

NIEMIECKI SPRAWDZIAN

Na łamach gazety relacjonowaliśmy już występy naszych młodych pływaków na basenie w Lubaniu, ale parę dni przed swoimi młodszymi kolegami na pływalni w Berlinie pojawili się nieco starsi reprezentanci dolnobrzeskiego Rokity, którzy wzięli udział w zawodach International Swim CUP ‘2019. W imprezie tej swoje umiejętności zaprezentowała nasza eksportowa trójka, czyli Wiktoria Rak, Wiktoria Szerszeń oraz Szymon Sinkowski. W międzynarodowym i bardzo wymagającym gronie konkurentów nasi reprezentanci pokazali się z bardzo dobrej strony, choć do odegrania głównych ról nieco zabrakło.

Żeńska część dolnobrzeskiej ekipy potwierdziła dobre przygotowanie do sezonu, co znalazło odzwierciedlenie w poprawie życiowych rezultatów. Bardzo dobrze w wyścigu na 50m stylem grzbietowym popłynęła W. Szerszeń, ale chociaż wynikiem 39,28s. poprawiła swoją życiówkę, to jednak o medale walczyli inni. Podobnie było w rywalizacji na 100m stylem dowolnym, w której pływaczka pokonała swoje wcześniejsze ograniczenia (1:10,68s.), ale i tak nie wystarczyło to do walki o najwyższe laury berlińskiej imprezy. W pozostałych startach zawodniczka Rokity wyrównała swoje rezultaty z poprzedniego sezonu (50m stylem klasycznym – 43,21s., 50m stylem dowolnym – 32,60s. oraz 100m stylem zmiennym – 1:23,88s.). Mimo dobrej postawy to jednak bez medalu i nawet bez nowej życiówki z wrześniowych zawodów powróciła W. Rak. Uzdolniona pływaczka bardzo blisko poprawienia swojego najlepszego wyniku była w wyścigu na 50m stylem grzbietowym, ale tym razem troszeczkę zabrakło (33,42s.). W pozostałych występach nasza zawodniczka potwierdziła swoje wysokie umiejętności, ale mimo bardzo dobrych wyników w startach na 100m stylem motylkowym (1:16,43s.), 50m stylem dowolnym (29,99s.), 100m stylem zmiennym (1:15,43s.) oraz 50m stylem motylkowym (32,35s.) tym razem do większych splendorów trochę zabrakło.

Przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski najbardziej może cieszyć występ S. Sinkowskiego, który w wyścigu na 100m stylem grzbietowym (1:03,45s.) popłynął po srebrny krążek. Życiowy wynik zawodnik Rokity poprawił w starcie na 200m stylem grzbietowym (2:24,26s.) i na berlińskiej pływalni rezultat ten dał mu 7.pozycję w swojej kategorii wiekowej (rocznik 2004-2005), a w pozostałych swoich występach był blisko swoich rekordowych osiągnięć: 50m stylem grzbietowym (30,13s.), 50m stylem dowolnym (27,02s.), 100m stylem dowolnym (58,94s.).