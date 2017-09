Nasi we Wrocławiu

Niemal obowiązkiem władz każdego dużego miasta w ostatnim czasie stała się organizacja maratońskiego biegu. Przynajmniej raz w roku na ulicach polskich metropolii spotykają się amatorzy rywalizacji na tradycyjnym dystansie i choć ciężar ich końcowego wyniku nie jest tak wielki, jak historycznego Filippidesa, to jednak każdy z kończących maraton zasługuje na duże słowa uznania, gdyż oprócz pokonania wymagającej trasy wygrywają oni również ze słabościami własnego organizmu. We wrześniu ponad 4.500 amatorów biegania spotkało się na wrocławskich ulicach, aby podjąć sportowe wyzwanie 35.PKO Wrocław Maraton.

Liczna, kolorowa i pozytywnie nastawiona do czekającego ich wyzwania grupa wyruszyła spod Stadionu Olimpijskiego na tyleż długą, co atrakcyjną trasę, gdyż organizatorzy nie przygotowali dla zawodników zbyt wielu nadprogramowych atrakcji w postaci trudnych podbiegów. Na płaskiej wrocławskiej trasie od początku prym wiedli przedstawiciele afrykańskiej szkoły biegania, gdyż tempo wrześniowego biegu wyznaczała grupa Kenijczyków, którzy w komplecie stanęli na podium, a najszybszym z nich okazał się Kibet Abel Rop, kończąc wyzwanie z rezultatem 2:13:36s.

Pod tym względem przebieg maratońskiej rywalizacji był dość łatwy do przewidzenia, ale na trasę wrocławskiego biegu większość jego uczestników ruszała z własnymi, prywatnymi celami i tylko nieliczni marzyli po cichu o włączeniu się do rywalizacji o najwyższe pozycje oraz nagrody. W grupie uczestników, która maratońskie kilometry mijała dla własnego zdrowia i kondycji znaleźli się amatorzy biegania z naszego powiatu, a uzyskane przez nich rezultaty prezentujemy poniżej.

Rafał Woźniak Brzeg D. 3:27:06s. Witold Gidel Brzeg D. 3:29:38s. Łukasz Rakowski Brzeg D. 3:31:38s. Ewa Godlewska Wołów 3:32:32s. Wojciech Tomczuk Wołów 3:34:41s. Tadeusz Żygadło Wołów 3:37:50s. Piotr Serafin Wołów 3:47:05s. Marek Sobieraj Wołów 3:52:04s. Jacek Drozdowski Wołów 3:53:59s. Tomasz Zimny Brzeg D. 4:08:07s. Paweł Hruszowiec Wołów 4:10:52s. Krzysztof Smolara Wińsko 4:10:54s. K. Fesz-Chlebowska Wołów 4:14:10s. Sylwester Żuchora Brzeg D. 4:18:46s. Krzysztof Olszewski Wołów 4:24:04s. Paweł Kaczmarek Brzeg D. 4:24:18s. Sylwiusz Syguła Wołów 4:32:12s. Dariusz Baszniak Garwół 4:33:56s. Krzysztof Koleśnik Orzeszków 4:37:43s. Krzysztof Kusz Lubiąż 4:57:14s. Damian Pytowski Wołów 5:02:00s. Halina Gidel Brzeg D. 5:13:07s. Grzegorz Charuk Wołów 5:14:13s.

Wrześniowy start we wrocławskim maratonie dla wielu z wymienionych powyżej był kolejną przygodą z tym biegiem, i z całą pewnością wyruszą oni na ulice dolnośląskiej stolicy również za rok, kiedy to rozegrana zostanie kolejna edycja imprezy. Ze sprawdzianem własnych możliwości oraz formy nasi biegacze nie muszą jednak czekać tak długo, ponieważ na przysłowiowych dniach to nasza gmina gościć będzie amatorów zmagań z dystansem, gdyż 30 września rozegrany zostanie 3.Bieg w Naturze Nadleśnictwa Wołów. Tym razem jego trasa wieść będzie leśnymi drogami w okolicach Tarchalic, a uczestnicy zawodów będą mieli do pokonania 15km. Wszystkich entuzjastów biegania serdecznie w imieniu organizatorów zapraszazmy.