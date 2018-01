Nasze Boisko:Do boju Orliki :)

Grupa Orlików MKP Wołów prowadzona przez trenera Krzysztofa Tabaka rozegrała mecz sparingowy z przebywającą na obozie w Wołowie ekipą FA Opole.

Była to świetna okazja do sprawdzenia swoich umiejętności na tle rywala z innego województwa. Dominowała przede wszystkim dobra zabawa połączona z przyjemnym dla oka pokazem gry w piłkę nożną. Serdeczne podziękowania dla naszych gości z Opola. Dla naszego zespołu była to cenna lekcja, która z pewnością zaprocentuje w przyszłości

