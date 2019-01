Niby progres

Jedenastego sierpnia o godzinie 17.00 piłkarze MKP Wołów rozpoczęli swój 3.sezon w rozgrywkach 4.ligi. Debiutancki zakończyli na rankingowym pudle, zaś w kolejnym formalnie spadli z ligi, choć po późniejszych rozstrzygnięciach przy zielonym stoliku okazało się, że wołowianie pozostaną jednak na dotychczasowym szczeblu futbolowej walki. W trakcie letniej przerwy w drużynie zaszło kilka istotnych zmian kadrowych, a stery nad ekipą przejął doskonale znany kibicom trener Piotr Bolkowski, który do tej pory kojarzony był raczej z KP Brzeg Dolny i ostatnimi występami tej drużyny w 3.lidze. Jak nowy szkoleniowiec i jego podopieczni poradzili sobie w 1.etapie rozgrywkach sezonu 2018/2019 – oto podsumowanie jesiennej serii spotkań w dolnośląskiej 4.lidze.

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sporo było zamieszanie w kwestii ostatecznej obsady obu grup rozgrywkowych. Zespoły formalnie zdegradowane dostały od regionalnej centrali piłkarskiego związku okazję do rehabilitacji za nieudany poprzedni sezon, i z okazji tej skorzystała drużyna z Wołowa, zaś w późniejszym terminie podobną okazję odrzucili włodarze klubu z Goszcza. Ostatecznie więc do rozgrywek przystąpiło 31 klubów, podzielonych na dwie grupy. Nasz zespół znalazł się w tej liczniejszej, umownie nazwanej wschodnią.

Pierwszy jesienny gwizdek arbitra wybrzmiał 11 sierpnia o godzinie 11.00 w Ruszowie, a po niespełna dwóch godzinach piłkarskiej walki z kompletu punktów mogli cieszyć się piłkarze Chrobrego II Głogów, którzy pokonali tamtejszą Victorię (2-1). Jako pierwsi na wschodzie do zmagań o rankingowe punkty przystąpili zawodnicy noworudzkiego Piasta, którzy na własnym boisku pokonali Polonię-Stal Świdnica (2-0). W kolejnych tygodniach z zaplanowanych 225 pojedynków rozegrano 221, gdyż w 3 przypadkach o ostatecznym wyniku decydowały władze związku przyznając jednej ze stron walkower, zaś listopadowa konfrontacja Piasta Nowa Ruda z wałbrzyskim Górnikiem przeniesiona została na kolejną rundę. We wszystkich rozegranych pojedynkach padło w sumie 814 bramek, co dało średnią 3,68 trafienia na pojedynek. Rekordowym pod względem skuteczności spotkaniem była wrześniowa konfrontacja w Marcinkowicach, gdzie tamtejszy Sokół rozbił Zjednoczonych Żarów (12-1). Tak wielu powodów do radości nie mieli natomiast obserwatorzy 9 innych pojedynków, które kończyły się bezbramkowym futbolowym kompromisem. Remisowych rozstrzygnięć w obu grupach padło 24 (11%), po 116 meczach (53%) z kompletu rankingowych oczek mogli cieszyć się gospodarze, a 81 (36%) piłkarskich eskapad kończyło się triumfem zespołów przyjezdnych.

WSCHODNI TEATR

Ponieważ bliższa ciału koszula, możemy już zostawić zachodni teatr jesiennych futbolowych działań, skupiając się na tym, co w 1.rundzie wydarzyło się na wschodnich murawach. Jak już wyżej wspomniano, nie wszystkie z zaplanowanych spotkań doszło do skutku, a w dwóch przypadkach rozegranych pojedynków, później piłkarska centrala regionu weryfikowała ich rezultaty. W obu przypadkach gospodarską stroną był noworudzki Piast, któremu walkowerem przyznano punkty za mecz z Unią Bardo (w 88.min. goście zrezygnowali z gry), zaś niemal miesiąc później – po ekscesach w końcówce pojedynku ze Zjednoczonymi Żarów, zespół gospodarzy wystąpił w roli ukaranego.

Z atutu własnego boiska wschodnie drużyny skutecznie skorzystały w 67 przypadkach (58%), z futbolowych wycieczek z kompletu punktów goście mogli cieszyć się 39 razy (33%), a nierozstrzygniętymi rezultatami kończyło się 11 pojedynków (9%), z których tylko w 3 (27%) ich widzowie nie oglądali goli. Na brak trafień kibice nie mogli narzekać pod koniec września, kiedy to w 7.serii pojedynkach na wszystkich boiskach mogliśmy obejrzeć aż 50 goli, co dało średnią 6,25 bramki na konfrontację. Najlepsze chwile formacje defensywne przeżywały zaś pod koniec października, kiedy to w 11.kolejce padły tylko 22 gole, co dało średnią 2,75 trafienia na mecz. W całej rundzie zaś wskaźnik skuteczności wyniósł 3,95 bramki na spotkanie i porównując dokonania napastników z obu grup – lepiej z trafianiem do siatki bramki konkurencji radzili sobie ci ze wschodu (zachód – 3,37).

We wszystkich jesiennych spotkaniach obejrzeliśmy w akcji 355 piłkarzy, czyli średnio barw drużyny broniła grupa 22,2 zawodników. Najliczniejsza futbolowa armia szła do swoich występów pod sztandarem wrocławskiego Śląska, w którego składzie zagrało 34 zawodników – wielu mających na koncie także występy w tegorocznych rozgrywkach Ekstraklasy. Kadrowa najskromniej wyglądała natomiast drużyna ze Świdnicy (19 graczy), ale bez względu na liczebność obie ekipy mogą być chyba zadowolone ze swoich jesiennych występów.

TABELA 4.LIGI 1. Śląsk II Wrocław 15 42 54-8 2. Górnik Wałbrzych 14 38 34-10 3. Orzeł Prusice 15 31 40-21 4. Polonia Trzebnica 15 29 31-24 5. Polonia-Stal Świdnica 15 27 27-18 6. Sokół Marcinkowice 15 25 40-24 7. Sokół Wielka Lipa 15 25 38-23 8. Bielawianka Bielawa 15 24 27-28 9. MKP WOŁÓW 15 19 24-30 10. Piast Żerniki 15 18 27-25 11. Orzeł Ząbkowice Śl. 15 17 27-31 12. Unia Bardo 15 15 23-39 13. Piast Nowa Ruda 14 12 14-32 14. GKS Mirków/Długołęka 15 10 23-55 15. Nysa Kłodzko 15 10 25-40 16. Zjednoczeni Żarów 15 4 15-61

Wojskowi we wszystkich rozegranych pojedynkach potknęli się tylko raz, tracąc we wrześniu komplet punktów na boisku w Wałbrzychu (2-1), zaś piłkarze Górnika jako jedyni po 1.rundzie zachowali status niepokonanych, a ich niższa pozycja w rankingu wynika z dwóch remisów (vs. Orzeł Prusice 0-0; vs. Nysa Kłodzko 1-1) oraz nierozegranej konfrontacji z noworudzkim Piastem. Zespół bez porażki nie jest jednak rekordzistą w zwycięskiej serii, gdyż wrocławianie po porażce w Wałbrzychu w kolejnych 10 pojedynkach sięgali po komplety punktów, a ich defensywa nie dała się oszukać aż w 8 z tych konfrontacji i dopiero po 785 min. bez starty gola Dariusza Szczerbala pokonał zawodnik kłodzkiej Nysy Maksymilian Fryczkowski.

Wrocławski zespół maksymalnie wykorzystał atut własnego boiska, ale nie wszystkim drużyną dana była taka okazja. Kłopoty z regulaminem rozgrywek od jakiegoś czasu ma obiekt w Bardzie, a swoich boisk do wymogów 4.ligi nie zdążyli przystosować jeszcze beniaminkowie z Żarów oraz Mirkowa/Długołęki. Wszystkie te ekipy razem wzięte w roli gospodarzy spotkań wystąpili tylko 4 razy i może to być jedną z przyczyn, dlaczego po rundzie jesiennej znajdujemy je w dolnych rejonach ligowego rankingu.

TABELA 4.LIGI – DOM 1. Śląsk II Wrocław 9 27 38-3 2. Górnik Wałbrzych 10 26 25-6 3. Sokół Marcinkowice 9 19 34-12 4. Polonia-Stal Świdnica 8 19 23-10 5. Polonia Trzebnica 10 19 23-16 6. Bielawianka Bielawa 9 18 18-12 7. Sokół Wielka Lipa 9 15 29-17 8. Orzeł Prusice 8 15 22-15 9. Piast Żerniki 8 14 16-6 10. Orzeł Ząbkowice Śl. 8 14 20-11 11. MKP WOŁÓW 9 13 16-14 12. Nysa Kłodzko 9 9 17-20 13. Piast Nowa Ruda 9 6 6-20 14. GKS Mirków/Długołęka 1 1 3-3 15. Zjednoczeni Żarów 1 0 3-5 16. Unia Bardo 2 0 2-4

Pierwszoroczniaki w jesiennych zmaganiach stanowiły raczej tło ligowej rywalizacji, ale postawa piłkarzy z Prusic wymyka się tej ocenie. Zespół Orła, choć w walce o najwyższe laury wiosną raczej liczył się nie będzie, ale swoimi występami w 1.rundzie pokazał, że w tym towarzystwie miejsce mu się należy. Prusiczanie szczególnie skuteczni okazali się na wyjazdach, choć w derby z Polonią Trzebnica lepsi okazali się gospodarze (1-2).

TABELA 4.LIGI – WYJAZD 1. Orzeł Prusice 7 16 18-6 2. Śląsk II Wrocław 6 15 16-5 3. Unia Bardo 13 15 21-35 4. Górnik Wałbrzych 4 12 9-4 5. Sokół Wielka Lipa 6 10 9-6 6. Polonia Trzebnica 5 10 8-8 7. GKS Mirków/Długołęka 14 9 20-52 8. Polonia-Stal Świdnica 7 8 4-8 9. Piast Nowa Ruda 5 6 8-12 10. Sokół Marcinkowice 6 6 6-12 11. Bielawianka Bielawa 6 6 9-16 12. MKP WOŁÓW 6 6 8-16 13. Piast Żerniki 7 4 11-19 14. Zjednoczeni Żarów 14 4 12-56 15. Orzeł Ząbkowice Śl. 7 3 7-20 16. Nysa Kłodzko 6 1 8-20

Z pośród wszystkich zawodników, których oglądaliśmy jesienią na wschodnich murawach 4.ligi 156 co najmniej raz wpisało się na listę strzelców, co dało średnią 2,96 na zawodnika. Strzelaninę rozpoczął noworudzianin Bartosz Chabrowski, który w 33.min. sierpniowej konfrontacji dał swojej drużynie prowadzenie w starciu z Polonią-Stal Świdnica, ale już w 1.serii spotkań o swoich nieprzeciętnych snajperskich umiejętnościach dał znać prusiczanin Grzegorz Rajter, aplikując rywalom z Bielawy aż 4 gole (5-0), co okazało się najlepszym strzeleckim wynikiem rundy, który w 14.kolejce wyrównał Kamil Pyzłowski z Sokoła Wielka Lipa w pojedynku z żarowskimi Zjednoczonymi (8-0).

CEL-PAL!

Wraz z wymienionymi wyżej piłkarzami na wyróżnienie za skuteczność pod bramką rywala zasługują także zawodnicy z klubu hat-trick’a, do którego jesienią wpisali się: G. Rajter (vs. MKP Wołów 4-2; vs. Mirków/Długołęka 4-2; vs. Nysa Kłodzko 5-2; vs. Piast Nowa Ruda 4-0), jego klubowy kolega Przemysław Stasiak (vs. Zjednoczeni Żarów 4-0), Jakub Telatyński z żernickiego Piasta (vs. Unia Bardo 5-0), Michał Bartkowiak ze Śląska (vs. Polonia Trzebnica 4-0), Igor Wargin z Sokoła Wielka Lipa (vs. Mirków/Długołęka 7-3; vs. Zjednoczeni Żarów 8-0) oraz w 15.kolejce doskonale znany naszym kibicom Kamil Ramiączek, broniący w ostatniej rundzie barw zespołu z Trzebnicy (vs. Nysa Kłodzko 5-1). Bezapelacyjnym liderem strzeleckiej klasyfikacji jest więc napastnik prusickiego Orła, który na swoim koncie zapisał w sumie 22 trafienia, a jeszcze jeden z jesiennych rekordów ustanowił na płycie wołowskiego stadionu, gdyż tylko 10 min. wystarczyło mu, aby 3-krotnie zaskoczyć Macieja Szaciłłę.

Napastnik Orła w zasadzie zdeklasował resztę snajperskiej stawki, ale tytuł strzelca najszybszej bramki ukradł mu w listopadowej konfrontacji z Unią Bardo (3-0) Damian Szaciło, który w kilkadziesiąt sekund po rozpoczęciu spotkania otworzył jego wynik. Niemal równie szybki był żarowianin Łukasz Szuba, który na listę strzelców wpisał się już w 2.min. konfrontacji Zjednoczonych w Marcinkowicach (12-1), problem jednak w tym, że pokonał on golkipera swojej drużyny. W całych rozgrywkach podobny futbolowy pech przydarzył się jeszcze 7 piłkarzom, którzy w sumie zdobyli/stracili 11 goli. Liderami w swojakach jesienią okazali się Jakub Kulej (Sokół Marcinkowice) i Damian Żminkowski (Mirków/Długołęka) – mający na swoich kontach po 2 feralne trafienia.

SNAJPERZY – WIOSNA Grzegorz Rajter Orzeł Prusice 22 Michał Bartkowiak Śląsk Wrocław 13 Kacper Rokicki Sokół Marcinkowice 11 Igor Wargin Sokół Wielka Lipa 10 Kamil Pyzłowski Sokół Wielka Lipa 8 Damian Chajewski Górnik Wałbrzych 8 Tomasz Piątkowski Orzeł Ząbkowice Śl. 8 Mathieu Scalet Śląsk Wrocław 8 Michał Wróbel Sokół Wielka Lipa 8 Maciej Kowalczyk Piast Żerniki 8 Kamil Ramiączek Polonia Trzebnica 8

Kłopotów ze zdobywaniem goli nie mieli wrocławianie, którzy we wszystkich swoich spotkaniach strzelili ich 54, co dało średnią 3,6 trafienia na konfrontację. Na przeciwnym biegunie strzeleckiego rankingu znalazły się zespoły z Nowej Rudy i Żarowa, mogące pochwalić się średnią zaledwie 1 bramki w spotkaniu, a w przypadku Zjednoczonych jest to o tyle przykre dla kibiców, iż strzelecka niemoc ich pupili trwa od połowy października, gdyż od honorowego gola Radosława Wojnowskiego w przegranym meczu w Trzebnicy (3-1) przez kolejnych 360 min. żarowianom nie udało się pokonać golkipera rywali. Wprawdzie w 12.kolejce zainkasowali oni punkty za walkower z Piastem Nowa Ruda, ale formalnie na te oczka zespół nie zapracował.

MŁODOŚĆ vs. DOŚWIADCZENIE

Futbolowe zwycięstwa są wypadkową wielu czynników i nie wszystkie z nich dają się jednoznacznie zdefiniować. Na pewno potrzebna jest choćby odrobina szczęścia, niewątpliwie umiejętności i odpowiednio dobrana taktyka, choć z drugiej strony nieszablonowość i fantazja mogą także zaskoczyć przeciwnika. Umiejętności i doświadczenia nabywa się wraz z kolejnymi rozegranymi sezonami, więc piłkarze z bogatszym CV mogą wywierać duży wpływ na grę i wyniki drużyny. Jednak czasem nie warto montować zespołu z takich zawodników, gdyż może się okazać, że na papierze mamy znakomitą ekipę, ale boiskowa rzeczywistość stawia inne wymagania. Za młodzieńczą fantazję i polot czasem płaci się niepowodzeniami, ale każde z nich jest nauką, która z całą pewnością będzie procentować. Wprawdzie nie powinno się przeciwstawiać młodości doświadczenia, ale spójrzmy, czy kwestia wieku przekłada się na punktową zdobycz poszczególnych drużyn.

ŚREDNIA WIEKU 1. Polonia Trzebnica 21,47 2. Śląsk II Wrocław 21,88 3. Polonia-Stal Świdnica 22,36 4. Piast Nowa Ruda 22,45 5. Orzeł Ząbkowice Śl. 22,63 6. Piast Żerniki 23,18 7. Nysa Kłodzko 23,22 8. Sokół Wielka Lipa 23,33 9. Bielawianka Bielawa 23,50 10. Górnik Wałbrzych 24,28 11. GKS Mirków/Długołęka 25,13 12. MKP WOŁÓW 25,36 13. Sokół Marcinkowice 26,35 14. Orzeł Prusice 26,60 15. Unia Bardo 29,04 16. Zjednoczeni Żarów 30,80

Z powyższej tabeli widać, że z czołowych zespołów rozgrywek 3 znajdują się wśród najmłodszych, zaś z rankingowego pudła tylko pruszczanie plasują się pod koniec stawki. Bez wątpienia natomiast najbardziej doświadczonym zespołem w zmaganiach są piłkarze z Żarowa, którzy jednocześnie jesień zakończyli jako czerwona latarnia ligowej tabeli.

Średni wiek gracza wschodniej grupy 4.ligi wyniósł 24,34, zaś najmłodszym w tym towarzystwie jest Bartłomiej Higi, który dopiero w kwietniu przyszłego roku skończy 16 lat. Oprócz zawodnika Bielawianki w innych zespołach zagrało jeszcze 84 nastolatków, co stanowi 24% wszystkich ligowców. Z usług młodych zawodników w ogóle nie skorzystał zespół Zjednoczonych, mający natomiast w swoim składzie najstarszego zawodnika ligi – 44-letniego Marcina Hruszowca, a we wszystkich zespołach znalazło się 71 zawodników powyżej 30 roku życia, co stanowi 21% personalnej obsady wszystkich zespołów.

ZBRODNIA i KARA

Jeśli przyjmujemy za prawdziwe twierdzenie, że solą futbolu są bramki, to znacznie bardziej ostrą przyprawą są z całą pewnością faule, ale i one przecież są elementem tej dyscypliny sportu. Nie jest wielkim honorem trafienie do notesu arbitra za złamanie reguł piłkarskiej walki, o czym w minionej rundzie przekonało się 227 zawodników, którzy obejrzeli w sumie 556 kartek (527–29), co dało średnią 2,44 (2,32–0,12) kary na zawodnika.

Jako pierwsi kolorowe upomnienia obejrzeli zawodnicy noworudzkiego Piasta – Patryk Kołat ukarany został żółtą kartką, zaś w ostatnim fragmencie meczu otwierającego sezon czerwo zobaczył Marcel Schmidt. Żaden z nich swoimi późniejszymi występami nie zasłużył jednak na miano ligowego przecinaka, a w środkach do realizacji celu najczęściej nie przebierał Artur Monasterski z Orła Prusice, na którego koncie sędziowie zapisali 7 żółtych i 1 czerwoną kartkę.

RANKING FAIR-PLAY – SEZON 1. Piast Żerniki 26 0 26 2. Sokół Wielka Lipa 30 0 30 3. Polonia-Stal Świdnica 27 1 30 4. Śląsk II Wrocław 28 1 31 5. MKP WOŁÓW 30 1 33 6. Sokół Marcinkowice 31 2 37 7. Polonia Trzebnica 38 0 38 8. Piast Nowa Ruda 33 2 39 9. GKS Mirków/Długołęka 31 3 40 10. Górnik Wałbrzych 36 2 42 11. Nysa Kłodzko 27 5 42 12. Orzeł Prusice 40 1 43 13. Bielawianka Bielawa 37 2 43 14. Unia Bardo 40 2 46 15. Orzeł Ząbkowice Śl. 38 3 47 16. Zjednoczeni Żarów 35 4 47 Miejsce, drużyna, kartki żółte/czerwone, punkty (ż-1, cz-3).

Z powyższego zestawianie widać, że i w tym elemencie nie najlepiej radzili sobie piłkarze z Żarowa, którzy wspólnie z rywalami z Ząbkowic Śl. wyrównali ligowy kartkowy rekord, wynoszący 10 upomnień w pojedynku (9–1). Tak brutalnych spektakli rozegrało się w minionej rundzie jeszcze 3, a jako pierwsi – już na inaugurację, tak wysoko poprzeczkę zawiesili zawodnicy Piasta Nowa Ruda i świdnickiej Polonii-Stal. Później tak samo ostro było w Wołowie (vs. Orzeł Prusice) oraz Wałbrzychu (vs. Orzeł Prusice).

Zdarzały się także spotkania, w których obie strony szanowały przepisy i kości futbolowej konkurencji na tyle, że arbitrzy ani razu nie sięgali do kieszonki po kolorowe kary. Takich czystych spektakli oglądaliśmy 3: Śląsk Wrocław vs. Piast Żerniki; Bielawianka Bielawa vs. MKP Wołów; Orzeł Ząbkowice Śl. vs. Sokół Marcinkowice.

ŚWIEŻA KREW

Bieżący sezon nasz zespół miał rozpocząć w klasie okręgowej i w zasadzie do połowy lipca drużyna przygotowywała się do rozgrywek właśnie pod tym kontem. Później przyszła wiadomość, że MKP pozostaje jednak w gronie ekip 4.ligi, w czego rezultacie plan pracy musiał ulec zmianie. W wyniku letniego zamieszania z zespołem pożegnało się kilku piłkarzy, choć z perspektywą utrzymania ligowego bytu z całą pewnością do Trzebnicy nie przeniósłby się choćby K. Ramiączek. W składzie powstały więc luki, które trener Piotr Bolkowski musiał uzupełnić.

W porównaniu z ekipą, która w barwach MKP kończyła poprzednie rozgrywki, zespół stracił 11 zawodników, którzy w sumie w wiosennej rundzie sezonu 2017/2018 dali zespołowi gole aż 22 gole (88% dorobku całej drużyny). Duży w tym udział wspomnianego wyżej napastnika, który od wielu lat był czołowym snajperem drużyny. Po jego przeprowadzce do trzebnickiej Polonii na pozycji strzelca pojawił się wakat, ale kadrowe braki były także w linii obronnej, a także w formacji środkowej. Tylko pomiędzy słupkami pozostał M. Szaciłło, który był od samego początku podstawowym wyborem nowego szkoleniowca MKP.

W trakcie przygotowań do rozgrywek w Wołowie pojawiło się kilku nowych graczy, z których ostatecznie do zmagań przystąpiło 10 zupełnie nowych piłkarzy. Trudno bowiem używać tego określenia do Krystiana Włodarczyka, Pawła Janusa, Patryka Lofka czy Daniela Adamczaka, którzy po dłuższej lub krótszej przerwie wracali do drużyny. Jeśli jednak i ich potraktować jako nowych, to w grupie 22 zawodników, którzy jesienią bronili barw MKP, aż 17 (77%) stanowiło świeżą krew. Oczywiście nie wszyscy przebili się do wyjściowego składu, a ich wkład w bramkową zdobycz jesienią zamknął się liczbą 17 trafień (73%). Bilans na czysto wychodzi więc 5 goli in minus, ale przyznać trzeba, że jesienną sytuację skomplikowały nieco kontuzje. Już w 6.kolejce zakończyły swoje występy w MKP Daniel Wałęga, który miał być pierwszym działem ekipy. W swoich występach 4-krotnie wpisywał się na listę strzelców, trafiając do siatki bramki rywali średnio co 116 minut. Chwilę wcześniej ze składu wypadł doświadczony D. Adamczak, a po kolejnych paru tygodniach kontuzja wyeliminowała z gry Kamila Żbika. Kadra drużyny trochę więc zeszczuplała, ale w powstałą lukę weszło kilku ciekawych zawodników, którzy jednak w minionej rundzie w dużej mierze nie byli w stanie udźwignąć na swoich barkach ciężaru rywalizacji o ligowe punkty.

Początek rozgrywek był bardzo udany, ale po serii zwycięstw rozbudzone apetyty wołowian ostudzili rywale z Prusic, a właściwie ich lider, w ciągu kilku minut strzelając hat-trick’a. Zakończenie ciągu sukcesów okazało się początkiem bessy 5 kolejnych niepowodzeń, którą zawodnicy MKP przerwali wreszcie w Żernikach, ale do serii zwycięstw już do końca rundy nie udało się powrócić.

Nysa Kłodzko 2-1 GKS Mirków/Długołęka 3-1 Zjednoczeni Żarów 4-2 Orzeł Prusice 2-4 Sokół Marcinkowice 1-3 Górnik Wałbrzych 0-1 Polonia-Stal Świdnica 2-4 Polonia Trzebnica 1-3 Piast Żerniki 3-1 Piast Nowa Ruda 1-2 Orzeł Ząbkowice Śl. 1-0 Sokół Wielka Lipa 0-0 Bielawianka Bielawa 0-4 Unia Bardo 3-0 Śląsk II Wrocław 1-4 tłustym drukiem mecze U SIEBIE

Biorąc pod uwagę fakt, że poprzednie rozgrywki zakończyły się formalną degradacją naszej drużyny, w trakcie letniej przerwy zaszły w ekipie bardzo duże zmiany personalne, a na ich przeprowadzenie nie było wiele czasu, w wynikach widać pewien progres. To jednak stwierdzenie z perspektywy optymisty, gdyż bardzo mało było momentów w rundzie, w których gra naszej drużyny mogła się naprawdę podobać. Prawdopodobnie najbliższe miesiące nasza drużyna przetrwa, ale to tylko z uwagi na dość słabą konkurencję w dole ligowego rankingu, ale trudno nie odnieść wrażenie, że ten zespół jest do Piero na etapie budowy. Bardzo wczesnym etapie.

BRAMKARZ Maciej Szaciłło 14 1.260’ – 1 – Tomasz Malisz 1 90’ – – – OBROŃCY Michał Sikorski 14 1.260’ 3 1 – Patryk Lofek 12 1.080’ – 4 – Sebastian Kościuk 13 939’ – 1 – Szymon Czyżowicz 9 546’ – 2 – Daniel Adamczak 5 399’ – 1 – Bartosz Gałecki 7 396’ – 1 – Adam Judziński 5 349’ – – – POMOCNICY Oskar Majbroda 15 1.350’ 5 – – Konrad Tabak 15 1.191’ 3 3 – Damian Szaciło 14 1.034’ 1 4 – Piotr Hryszkiewicz 13 729’ 1 – – Kamil Żbik 10 696’ 3 1 – Jakub Kazanecki 14 654’ – 2 – Daniel Kamiński 10 397’ – – – Piotr Dewerenda 12 315’ – 2 – Krystian Włodarczyk 9 298’ – 2 – Marek Gacek 5 142’ – 1 1 NAPASTNICY Paweł Janus 10 825’ 3 2 – Daniel Wałęga 6 466’ 4 1 – Grzegorz Wąsek 12 368’ 1 1 – W tabeli: imię i nazwisko, ilość występów, minuty na boisku, zdobyte bramki, żółte/czerwone kartki.

Na zakończenie zobaczmy, jak jesienne wyniki wołowskiego MKP ustawiają nasz zespół na obrazie dolnośląskiego futbolu.

EKSTRAKLASA (16 drużyn) 1. Zagłębie Lubin 19 24 30-30 2. Miedź Legnica 19 20 21-35 3. Śląsk Wrocław 19 18 26-28 1.LIGA (18 drużyn) 4. Chrobry Głogów 21 23 14-21 2.LIGA (18 drużyn) 3.LIGA (72 drużyny) 5. Górnik Polkowice 17 43 44-16 6. Zagłębie II Lubin 17 38 41-16 7. Ślęza Wrocław 17 34 35-17 8. Piast Żmigród 17 25 24-27 9. Miedź II Legnica 17 23 29-25 10. Foto-Higiena Gać 17 18 23-32 11. Lechia Dzierżoniów 17 11 23-40 4.LIGA (336 drużyn) 12. Śląsk II Wrocław 15 42 54-8 93,3 13. Chrobry II Głogów 14 39 36-10 92,8 14. Górnik Wałbrzych 14 38 34-10 90,4 15. AKS Strzegom 14 36 42-5 85,7 16. Odra Ścinawa 14 32 24-13 76,1 17. Orzeł Prusice 15 31 40-21 68,8 18. Apis Jędrzychowice 14 28 37-19 66,6 19. Polonia Trzebnica 15 29 31-24 64,4 20. Karkonosze Jelenia G. 14 26 23-10 61,9 21. Polonia-Stal Świdnica 15 27 27-18 60,0 22. Sokół Marcinkowice 15 25 40-24 55,5 23. Sokół Wielka Lipa 15 25 38-23 55,5 24. Górnik Złotoryja 14 23 25-21 54,7 25. Bielawianka Bielawa 15 24 27-28 53,3 26. Orla Wąsosz 14 20 29-21 47,6 27. Stal Chocianów 14 20 19-31 47,6 28. MKP WOŁÓW 15 19 24-30 42,2 29. Piast Żerniki 15 18 27-25 40,0 30. Orkan Szczedrzykowice 14 16 21-32 38,0 31. Orzeł Ząbkowice Śl. 15 17 27-31 37,7 32. Sparta Rudna 14 14 20-33 33,3 33. Bobrzanie Bolesławiec 14 14 10-20 33,3 34. Unia Bardo 15 15 23-39 33,3 35. Prochowiczanka 14 13 22-30 30,9 36. Piast Nowa Ruda 14 12 14-32 28,5 37. Nysa Kłodzko 15 10 25-40 22,2 38. GKS Mirków/Długołęka 15 10 23-55 22,2 39. Sparta Grębocice 14 9 24-42 21,4 40. Włókniarz Mirsk 14 8 12-21 19,0 41. Victoria Ruszów 14 4 10-46 9,5 42. Zjednoczeni Żarów 15 4 15-61 8,8

* w podsumowaniu nie uwzględniono wyników części spotkań rozegranych awansem w ramach 16.kolejki 4.ligi.