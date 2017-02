Operacja Słubice

W lutym (17-19) przed młodymi piłkarzami z Wołowa ciężki egzamin z futbolowego rzemiosła, jakim z całą pewnością będzie udział w silnie obsadzonym turnieju Colloseum CUP, który już niebawem rozegrany zostanie na murawach w Słubicach. Spotka się w nim 8 drużyn, a nasza ekipa w eliminacyjnej grupie zagra ze szczecińską Arkonią, Ilanką Rzepin oraz berlińskim Grün Weiss Neuköllen. Przed rokiem w słubickiej imprezie nasz zespół sięgnął po 3.lokatę, więc poprzeczka zawieszona została bardzo wysoko i teraz wypada jeszcze ten rezultat poprawić.

Po ostatnich wynikach optymistycznie można wnosić, iż zespół prowadzony przez trenera Grzegorza Paczkowskiego stać na odegranie głównej roli w zbliżającym się turnieju. Swoje wysokie umiejętności i formę piłkarze MKP potwierdzili w ostatni weekend stycznia we Wrocławiu, gdzie wzięli udział w Sporting Winter CUP ‘2017. Nasza ekipa zupełnie zdominowała zawody, już w meczu otwierającym dając pokaz siły w konfrontacji z wrocławskim Sportingiem (6-1). Sile wołowian nie potrafili przeciwstawić się także piłkarze KS Łozina (3-0), a kolejny krok ku ostatecznemu triumfowi nasz zespół zrobił w meczu ze Śląskiem Wrocław, który do tego meczu był drugim z niepokonanych zespołów, ale po konfrontacji miano to pozostało już tylko przy graczach MKP (4-1).

Runda rewanżowa to również seria spotkań właściwie bez historii, choć rywale – być może trochę ze względu na rozluźnienie w wołowskich szeregach, stawiali już bardziej skuteczny opór. Nie na tyle jednak, aby zawrócić naszą drużynę ze ścieżki zwycięstw. Ponownie wyższość podopiecznych trenera Paczkowskiego musieli uznać zawodnicy Sportingu (2-1), a potem kolejną lekcję futbolu przyjęli piłkarze z Łoziny (4-1). Chociaż losy zwycięstwa były już rozstrzygnięte, to jednak na dobrym poziomie stało także drugie ze spotkań ze Śląskiem, gdyż nieco urażona sportowa duma wrocławian rwała wręcz się do rewanżu, ale i w drugim meczu znacznie więcej futbolowych argumentów było po stronie ekipy MKP, która kolejnym efektownym zwycięstwem (4-0) przyklepała swój końcowy sukces.

1. MKP WOŁÓW 6 18 23-4 2. Śląsk Wrocław 6 9 9-10 3. KS Łozina 6 6 6-17 4. Sporting Wrocław 6 3 6-15

Zdecydowane zwycięstwo w styczniowym turnieju to wspólny sukces ekipy w składzie: Miłosz Widziewicz – Szymon Goles, Dominik Lipiński, Bartłomiej Kociołek, Hubert Rydzik, Jakub Pieróg, Oskar Juwa, Adam Antochów. Dominacja wołowskich zawodników znalazła odzwierciedlenie także w statystykach indywidualnych, gdyż królem strzelców imprezy został A. Antochów (10 goli), zaś tytuł MVP bez większych wahań przyznano O. Juwie. Operacja Słubice wydaje się więc być już przygotowana.