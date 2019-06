Ostatnie sukcesy naszych reprezentantów w tenisie stołowym

Ligowe zmagania zakończyły już nasze drużyny, ale przy tenisowych stołach ciągle jest ciekawie. W maju rozstrzygnięto drużynową rywalizację szkół podstawowych, a na krajowych Mistrzostwach w Rawie Mazowieckiej nasz powiat miał mocną reprezentację w osobach uczennic wołowskiej SP 2 – Liliany Przybył i Pauliny Hołodniuk. W grach eliminacyjnych nasza drużyna znalazła się w grupie F, wraz z rówieśniczkami z Barcina i Ligoty. Na tym etapie rywalizacji o tytuł konkurentki nie potrafiły zatrzymać naszych tenisistek i po dwóch przekonywujących zwycięstwach nasza ekipa zakończyła grupową rywalizację na 1.pozycji. Pierwszymi rywalkami wołowianek w fazie play-off były tenisistki z Kołczyna, ale także one nie skomplikowały mocno drogi naszych reprezentantek do kolejnego etapu majowej rywalizacji. W ćwierćfinałach z przysłowiowym kwitkiem uczennice SP 2 odprawiły konkurentki z Wieruszowa (3-1), a potem takim samym rezultatem zakończyły półfinałową rywalizację z rówieśniczkami z Niedźwiady Dolnej. Awans do finałowej rozgrywki to z całą pewnością duży sukces naszych zawodniczek, ale do pełni szczęścia pozostało im jeszcze jedno starcie. W grze o mistrzowski tytuł wołowianki spotkały się z tenisistkami z Grodziska Mazowieckiego i tym razem niestety musiały już przełknąć gorzką pigułkę porażki (1-3), ale srebrne krążki na tak prestiżowej imprezie to z całą pewnością ich duży sukces.

Po raczej średnio udanym wyjeździe do Krakowa swój sportowy humor okazję poprawić miał weteran celuloidowego sportu z Brzegu Dolnego Ryszard Banaszkiewicz, który na własnym podwórku stanął do rywalizacji o tytuł Mistrza Dolnego Śląska. Majowe zawody zgromadziły na swoim starcie blisko 60 doświadczonych tenisistów, a nasz reprezentant był klasą dla siebie w grupie powyżej 70 lat, choć do maksymalnego wysiłku w grze półfinałowej zmusił go polkowiczanin Jerzy Osicki, którego pokonał dopiero po tie-break’u. W starciu finałowym pola dolnobrzeżaninowi zdecydowanie ustąpił Zbigniew Podgórski z Lubina (3-1) i nasz reprezentant mógł cieszyć się z kolejnego trofeum na swojej sportowej drodze.

Na turniejowym podium stanął także wołowianin Andrzej Nowak, który w zmaganiach w grupie 60-69 lat sięgnął po brązowy medal. Bardzo blisko tytułu był Zbigniew Kot z Brzegu Dolnego, który w parze z wrocławianinem Mariuszem Kaczmarkiem dotarł aż do półfinału deblowego turnieju w kategorii wiekowej 40-59 lat, ale team ten przegrał bój o finał i ostatecznie nasz reprezentant zakończył swój występ na pozycjach 3-4.