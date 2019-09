Pierwsze ping-pongowe pojedynki w Wojewódzkich Turniejach Kwalifikacyjnych na dolnobrzeskiej hali

PO INAUGURACJI

TENIS STOŁOWY

Zanim do tenisowych stołów podeszli zawodnicy Wolavii Wołów, aby w sobotę (14 września) rozpocząć kolejny sezon w 2.lidze konfrontacją w Ciechowie, kibice tej dyscypliny sportu mogli obejrzeć pierwsze ping-pongowe pojedynki naładowane emocjami związanymi z rywalizacją w Wojewódzkich Turniejach Kwalifikacyjnych. Pod dachem dolnobrzeskiej hali swoje umiejętności zaprezentowali najpierw najzdolniejsi kadeci w regionie, a dzień później przy stołach mogliśmy obejrzeć rywalizację seniorów. W obu przypadkach mogliśmy całkiem głośno liczyć na udane występy naszych reprezentantów – a właściwie bardziej reprezentantek.

Do rywalizacji w grupie kadetek przystąpiło 26 tenisistek. Ich stawkę podzielono na 8 grup eliminacyjnych, z których aż 5 zwyciężyły nasze zawodniczki potwierdzając, że to właśnie wśród nich należy szukać faworytek rywalizacji. W gronie 10 zawodniczek, które znalazły się za turniejową burtą były 2 nasze tenisistki, ale wciąż mogliśmy trzymać kciuki za 7 tenisistek. W 1.rundzie fazy play-off doszło do dwóch wewnętrznych pojedynków i w ich rezultacie w ćwierćfinałach zagrała 5 naszych zawodniczek, a przez sito tego etapu przeszły Wiktoria Riwoń, Anżelika Sowa oraz Magdalena Bojanowska (wszystkie Rokita). Ostatnie z wymienionych rozegrały pomiędzy sobą jeden z półfinałów, a w jego wyniku prawo gry o zwycięstwo w turnieju wywalczyła M. Bojanowska, zaś w drugim z pojedynków wyższość rywalki z Wrocławia musiała uznać W. Riwoń. Malwina Jarecka okazała się zresztą tego dnia bezkonkurencyjna i finał również zakończył się jej bezdyskusyjnym zwycięstwem.

1.WTK – KADETKI 1. Malwina Jarecka AZS UE Wr. 2. Magdalena Bojanowska ROKITA 3. Anżelika Sowa ROKITA 4. Wiktoria Riwoń ROKITA 6. Paulina Hołodniuk WOLAVIA 7. Martyna Draczyńska ROKITA 9. Anna Ulatowska WOLAVIA 12. Nikola Skawińska WOLAVIA 18. Alicja Kaczan WOLAVIA 21. Małgorzata Kubera WOLAVIA

Choć ostatecznie nie udało się zwyciężyć, to jednak nasze tenisistki pokazały, że są dużą sportową siłą w regionie, a do tej pozycji z całą pewnością trochę jeszcze brakuje ich kolegom, których w gronie 27 kadetów zobaczyliśmy tylko 3, a w każdym z nich trudno było upatrywać głównego faworyta zawodów. Gry eliminacyjne mogły jednak nieco zaskoczyć, gdyż swoje grupy eliminacyjne zwyciężyli Jakub Staszczyk i Wiktor Ulatowski, a tuż za nim z awansu do kolejnej fazy rozgrywki mógł cieszyć się Karol Kalisz (wszyscy Wolavia). Cała trójka udział w fazie play-off rozpoczęła od 2.rundy i wiadomym było, że do kolejnego etapu nie przejdą wszyscy, gdyż w bezpośredniej rywalizacji spotkali się dwaj pierwsi z wyżej wymienionych, a trzeci uznać musiał wyższość konkurenta z Wrocławia. W ćwierćfinale swoje umiejętności zaprezentował więc tylko W. Ulatowski, ale i on na tym etapie rozgrywki musiał przełknąć gorzką pigułkę porażki.

1.WTK – KADECI 1. Franciszek Żygadło AZS UE Wr. 2. Mikołaj Kociuba Polkowice 3. Piotr Żurawski AZS UE Wr. 4. Bogumił Sobieszek AZS UE Wr. 6. Wiktor Ulatowski WOLAVIA 10. Jakub Staszczyk WOLAVIA 11. Karol kalisz WOLAVIA

Po udanych sobotnich występach młodych adeptów ping-ponga wciąż w dorobku naszych zespołów brakowało jednak ostatecznego zwycięstwa, ale szansa na nie była jeszcze w niedzielę, kiedy to do gry przystąpiły seniorki i seniorzy. W gronie 25 zawodniczek nasz powiat reprezentowało 11 tenisistek, a w gronie bardziej doświadczonych konkurentek mogły się sprawdzić także bohaterki sobotniej rozgrywki, ale już w 1.rundzie aż 5 z nich przekonało się, że poprzeczka sportowych wymagań zawisła znacznie wyżej. Kolejne 4 nasze tenisistki pożegnały się z rozgrywką w następnym etapie, ale w ćwierćfinałach mieliśmy dwie naprawdę mocne Diablice – Milenę Chrabąszcz oraz Elżbietę Kwiatkowską, które niestety w walce o półfinał spotkały się w siostrobójczym pojedynku, zakończonym pewnym zwycięstwem tej pierwszej. Sukces ten napędził dolno brzeżankę na tyle mocno, że do końca rozgrywki nie oddała już konkurentkom nawet seta i pewnie triumfowała w niedzielnej rozgrywce.

1.WTK – SENIORKI 1. Milena Chrabąszcz ROKITA 2. Julia Furman AZS UE Wr. 3. Julia Girulska AZS UE Wr. 4. Karolina Podyma Stronie Śl. 5. Elżbieta Kwiatkowska ROKITA 11. Wiktoria Riwoń ROKITA 12. Paulina Hołodniuk WOLAVIA 13. Liliana Przybył ROKITA 15. Nikola Skawińska WOLAVIA 17. Anżelika Sowa ROKITA Anna Ulatowska WOLAVIA 21. Małgorzata Kubera WOLAVIA Magdalena Bojanowska ROKITA 25. Alicja Kaczan WOLAVIA

Najwięcej tenisistów przystąpiło do rywalizacji o zwycięstwo w grach seniorów, gdyż w tym turnieju mogliśmy przyjrzeć się umiejętnościom 68 zawodnikom. W tym gronie znalazło się 8 tenisistów z naszych klubów, a najmocniejszym ogniwem okazał się wołowianin Michał Walencki. Tenisista Wolavii swój udział w turnieju rozpoczął od 2.rundy, w której nie oddał rywalowi nawet seta. W kolejnym starciu naszemu zawodnikowi jedną część meczu urwał rywal z Prusic, ale w dalszych grach i tak pewnie zameldował się nasz reprezentant, potem meldując się również z minimalną stratą w ćwierćfinale, w którym stworzył pasjonujący pojedynek z konkurentem z Wlbromka. Po zwycięstwie w tie-break’u nasz zawodnik znacznie lepiej zaprezentował się w półfinale i po skutecznej grze zapewnił sobie miejsce w grze finałowej. Pojedynek z wrocławianinem Nestorem Wasylkowskim nie należał jednak do najszczęśliwszych spotkań w wykonaniu naszego reprezentanta i ostatecznie zwycięstwo w meczu i turnieju przypadło w udziale rywalowi.