Piłka nożna, klasa A i B. Walka o awans nabrała rumieńców

Jeszcze tylko jedna seria spotkań pozostała do zakończenia rozgrywek na poziomie klasy A i B. O ile na niższym poziomie wszystko jest rozstrzygnięte, to na tym wyższym na samym finiszu walka o awans nabrała rumieńców i to za sprawą ekipy z Brzegu Dolnego. Szkoda, że w rezultacie wcześniejszych potknięć ekipa KP jest poza główną grą, ale to właśnie nasi futboliści rozdają w tej rozgrywce karty, a te nie najlepiej poszły w ostatnią niedzielę graczom obornickiego Boru. Podopieczni trenera Krystiana Januszewskiego przewodzili stawce niemal od samego startu i po zimowych wzmocnieniach wydawali się murowanym kandydatem do ostatecznego zwycięstwa. Tymczasem wiosna okazała się dla nich workiem pełnym zaskoczeń – i to tych nie najprzyjemniejszych. Oto bowiem po porażce na płycie dolnobrzeskiego obiektu oborniczanie osunęli się w tabeli, a ponieważ ich konkurenci z Malczyc poradzili sobie z zawodnikami korzeńskiej Orli, to teraz Odra płynie wysoką falą do klasy okręgowej. Ostatnia kolejka i mecz w Obornikach Śl. zapowiada się więc arcyciekawie.

KLASA A

KP BRZEG DOLNY

– Bór Oborniki Śl. 2-1 (1-1)

Bramki: P. Włodarczewski (10′), S. Delczyk (51’-samobójcza);

Żółta kartka: M. Pomiećko;

KP: J. Kołodziejczyk – M. Kowalski (75’ J. Iskra), P. Biernacki, T. Woś, D. Wielichowski (60’ F. Kubala), M. Racki, M. Cygan, J. Mazur, P. Włodarczewski (85’ D. Ciochoń), K. Zaguła (35’ M. Pomiećko), P. Bobkiewicz (65’ H. Skrzek).

ODRA LUBIĄŻ

– Zorza Pęgów 2-1 (0-0)

Bramki: K. Sawko (63’), D. Szczerba (70’);

Żółta kartka: M. Rewak;

ODRA: D. Posacki – J. Szuszfalak, M. Rewak, K. Kupiec, K. Sołowski, Ł. Piskorski, G. Gryzan (50’ P. Wanias), P. Ryba (50’ K. Sawko), A. Główka (87’ P. Płaszczyński), M. Główka, D. Szczerba (75’ B. Kozłowski).

VICTORIA ORZESZKÓW

– Pogoń Miękinia 0-1 (0-1)

Żółta kartka: D. Sareło (2), K. Podbucki;

Czerwona kartka: D. Sareło (70’);

VICTORIA: Z. Paciorek – K. Strzemski, A. Ulmaniec, M. Czochara, A. Buzdygan, R. Pawlik, D. Adamczak, M. Rzepka, K. Miłkowski, D. Sareło, K. Podbucki.

Pozostałe wyniki: Dolpasz – Brzeźno 3-3; Czarni – Orzeł 3-0; Zjednoczeni – Mechanik II 2-3; Malczyce – Orla 4-2.

Klasa A – WROCŁAW – gr. 1 1. Odra Malczyce 25 60 76-32 2. Bór Oborniki Śl. 25 58 88-28 3. KP BRZEG DOLNY 25 50 55-34 4. ODRA LUBIĄŻ 25 47 50-30 5. Pogoń Miękinia 25 43 54-57 6. Zjednoczeni Szczepanów 25 41 63-41 7. Orla Korzeńsko 25 36 68-66 8. VICTORIA ORZESZKÓW 25 34 57-65 9. Mechanik II Brzezina 25 26 50-52 10. Zorza Pęgów 25 25 31-50 11. Dolpasz Skokowa 25 25 34-64 12. Czarni Białków 25 21 41-71 13. LZS Brzeźno 25 19 35-67 14. Orzeł Bukówek 25 14 29-76

26.kolejka (22-23 czerwca): Orla Korzeńsko – ODRA (sobota, g.15.00); Orzeł Bukówek – KP (niedziela, g.11.00); Zorza Pęgów – VICTORIA (niedziela, g.11.00); Pogoń – Zjednoczeni; Bór – Malczyce; Brzeźno – Czarni; Mechanik II – Dolpasz.

KLASA B

KOMETA KRZELÓW

– Dąb Kuraszków 6-3 (4-1)

Bramki: D. Chylak (5’, 24’, 45’, 74’), M. Maślejak (8’), A. Marcinkowski (81’);

Żółta kartka: G. Szewczyk;

KOMETA: N. Golec – K. Kołb (65’ R. Sawa), A. Bekacz, L. Jończyk, P. Szymański, P. Białek (85’ D. Wilk), A. Marcinkowski, M. Maślejak, D. Chylak, Ł. Derda, M. Białek (82’ M. Nowak).

ORKAN MOJĘCICE

– SPARTA MIŁCZ 0-8 (0-4)

Bramki: M. Urbaniak (20’, 38’, 44’, 47’, 82’, 84’), G. Socha (35’), K. Jelec (49’);

Żółta kartka: J. Ziółkowski;

ORKAN: S. Raczak – M. Wróbel, E. Halczuk, P. Punda, D. Wróbel, P. Gołecki, K. Punda (46’ P. Konon), W. Malanowski (60’ D. Przybylski), K. Lickiewicz (70’ K. Kopczyński), K. Sadowski, J. Ziółkowski;

SPARTA: M. Boryczka – G. Kozak, K. Heluszka, R. Pietras, K. Stefanowski, D. Grablewski, M. Hańczyk, K. Jelec (60’ P. Cieśliński), G. Socha (55’ M. Socha), P. Kozak (65’ Z. Grablewski), M. Urbaniak.

OLIMPIA GODZIĘCIN

– HEROSI STARY WOŁÓW 5-2 (2-2)

Bramki: P. Waigner (25′), K. Lipa (43’), T. Borowski (58’, 89’), A. Drabik (77’) oraz M. Berestecki (5′), I. Pawłowski (34’);

Żółte kartki: M. Igierski, P. Hawrylczak;

OLIMPIA: P. Szumiał – M. Igierski (51’ A. Lewocki), P. Waigner (75’ P. Hawrylczak), M. Faron, K. Dmytrów (62’ A. Drabik), R. Żak, D. Koreń, S. Skrzek, P. Jurków (60’ Paweł Smoliński), D. Lipa (57’ T. Borowski), K. Lipa (85’ J. Drężek);

HEROSI: M. Jaguś – K. Dziubiński, M. Dziubiński, R. Pietralik, Daniel Kasprzyk, Paweł Ignasiak, M. Idczak, I. Pawłowski, M. Berestecki, A. Smolarek (48’ M. Dudek), R. Żarczyński.

Orkan Borzęcin

– RUCH WARZĘGOWO 6-4 (1-1)

Bramki: D. Małecki (18′), S. Ziółkowski (50’, 66’, 81′);

Żółte kartki: R. Sobotka (2), D. Małecki (2);

Czerwone kartki: R. Sobotka (+90’), D. Małecki (+90’);

RUCH: P. Nelec – A. Mordarski, M. Dłużniewski, M. Grzywacz, G. Mikołajczyk, K. Borosowski (26’ P. Miłuch), J. Kozak, T. Pogwizd, D. Małecki, R. Sobotka, S. Ziółkowski.

Odra Uraz

– ZRYW GŁĘBOWICE 2-0 (1-0)

Żółte kartki: K. Oczek, K. Łańczak, M. Gajewski;

ZRYW: M. Krajka – J. Kowal, M. Kuczyński (82’ J. Charzewski), K. Oczek, M. Gajewski, G. Bronik, K. Jarosz (75’ K. Teślak), D. Gajewski (55’ K. Krawczyk), K. Łańczak, D. Uść, P. Łoziński (60’ D. Maciela).

KS Piotrkowice

– OSP KRZYDLINA MŁ. 9-0 (3-0)

OSP: M. Gazduła – I. Zadarnowski (70’ P. Wiącek), R. Dąbrowicz, K. Wałęcki, M. Kutny, P. Rewak, H. Walichnowski (60’ T. Grudkowski), M. Andronyk, D. Żołądziejewski, D. Sieradzki, M. Prażuch.

Pozostałe wyniki: Lech – Sokół II 0-3.

Klasa B – WROCŁAW – gr. 1 1. KOMETA KRZELÓW 25 68 114-31 2. Sokół II Wielka Lipa 25 62 83-31 3. Orkan Borzęcin 25 51 107-55 4. SPARTA MIŁCZ 25 43 88-50 5. Lech Barkowo 25 41 79-48 6. OLIMPIA GODZIĘCIN 25 41 67-46 7. Odra Uraz 25 38 46-63 8. RUCH WARZĘGOWO 25 34 69-80 9. Dąb Kuraszków 25 32 70-65 10. KS Piotrkowice 25 30 64-54 11. HEROSI STARY WOŁÓW 25 20 60-91 12. ZRYW GŁĘBOWICE 25 20 49-85 13. ORKAN MOJĘCICE 25 17 36-113 14. OSP KRZYDLINA MŁ. 25 6 29-148

26.kolejka (22-23 czerwca): OSP – KOMETA (sobota, g.15.00); Dąb – MOJĘCICE (sobota, g. 17.00); Odra – HEROSI (niedziela, g. 14.00); ZRYW – Lech (niedziela, g. 14.00); SPARTA – Borzęcin (niedziela, g. 14.00); RUCH – OLIMPIA (niedziela, g.14.00); Sokół II – Piotrkowice.

1.LIGA OLDBOY’S

Polar Wrocław

– OLIMPIA GODZIĘCIN vo. 3-0

1.LIGA – WROCŁAW 1. PKS Łany 21 52 53-15 2. Śląsk Wrocław 22 45 70-37 3. Włókniarz Wrocław 21 37 60-46 4. Moto-Jelcz Oława 21 36 47-46 5. OLIMPIA GODZIĘCIN 22 31 41-44 6. Polonia Jaszowice 21 31 38-42 7. Pogoń Syców 21 28 36-35 8. Polar Wrocław 22 28 39-42 9. Pogoń Oleśnica 21 24 47-61 10. Lotos Gaj Oławski 21 22 31-55 11. Polonia Trzebnica 22 18 32-49 12. Oldboy’s Brochów 21 14 22-44

Paweł Włodarczewski otworzył rezultat niedzielnej konfrontacji w Brzegu Dolnym, w której piłkarze KP po raz drugi w tym sezonie ograli rywali z Obornik Śl. i tym razem wysadzili ich z fotela lidera.