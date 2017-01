Początek na remis

W ostatnich miesiącach minionego roku wysoką formę prezentowały siatkarki dolnobrzeskiego Rokity, które zwycięstwa święciły w zmaganiach kadetek i młodziczek. Wprawdzie starsze zawodniczki do zmagań wystartowały dość pechowo i drugą część sezonu zmuszone były spędzić w grupie zespołów walczących o pozycje 9-13, to jednak potem ich gra ustabilizowała się i w kolejnych tygodniach podopieczne trenera Piotra Żaczkiewicza nadawały już ton siatkarskiej rywalizacji.

Od zwycięstwa kolejny rok sportowej walki nasze kadetki rozpoczęły w Lubinie, gdzie spotkały się z tamtejszym UKPS. Przypomnijmy, że do tej pory dolnobrzeżanki nie tylko wygrały wszystkie pojedynki, ale w żadnej z rozegranych konfrontacji nie straciły nawet seta. Styczniowe konkurentki przystąpiły do konfrontacji z hasłem bij lidera, ale szybko okazało się, że sam zamiar i sportowa ambicja do zwycięstwa wystarczają tylko w amerykańskich filmach. Na parkiecie bowiem niepodzielnie panowały siatkarki Rokity, które przez cały czas niemal w pełni kontrolowały przebieg pojedynku. Po stronie gospodyń były wprawdzie momenty, kiedy po efektownych atakach budziła się w nich nadzieja na końcowe zwycięstwo, ale żyła ona niezwykle krótko, gdyż kolejne akcje „Diablic” przywracały rzeczą należyty porządek. Pewne zwycięstwo w każdej z trzech rozegranych partii dało naszej drużynie kolejny sukces, co umocniło ekipę Rokity na fotelu lidera.

Dużo cięższą sportową przeprawę nasz zespół miał w konfrontacji z wałbrzyskim Chełmcem-Wodociągi, którego siatkarki raz wprawdzie musiały już uznać wyższość naszej drużyny, ale wciąż mają spory apetyt na ostateczny ligowy triumf. O tym, jak przebiegała konfrontacja obu ekip napiszemy za tydzień, zaś na razie przedstawiamy, jak wyglądał ranking przed bezpośrednim starciem zespołów z jego czołówki.

1. ROKITA BRZEG D. 7 21 21-0 2. Chełmiec-Wodociągi Wałbrzych 7 15 15-7 3. UKPS Lubin 7 9 11-12 4. KS Milicz 7 9 9-13 5. UKS Gimnazjum w Spalonej 8 0 0-24

Na stojące na wysokim poziomie i pełne emocji spotkania mogą liczyć również sympatycy ekipy młodziczek, która w niedzielę rozpoczęła rywalizację w ligowym półfinale. Nasze zawodniczki swój udział w walce o pozycje 1-8 zainaugurowały konfrontacją z drugą ekipą wrocławskiego Impelu. Obie ekipy stworzyły w tym meczu ciekawy sportowy spektakl, a jego pierwszy akt dał meczowe prowadzenie dolnobrzeżankom (25:20). Później jednak lepiej parkiet hali Gwardii poczuły rywalki najpierw wyrównując stan pojedynku (20:25), a potem w tie-breaku przechyliły szalę zwycięstwa na swoją korzyść (8:15). W kolejnym meczu nasza drużyna spotkała się z Piastem Głogów i ta konfrontacja ponownie rozpaliła kibiców do białości. Początek należał do zawodniczek Rokity (25:20), ale prawdziwe emocje dostarczyła druga partia, kończona grą na przewagi, z której zwycięskim punktem wyszły głogowianki (24:26). W kolejnym tie-breaku dolnobrzeżanki nie tylko pozwoliły już uciec konkurentkom, ale same skutecznie budowały przewagę i ostatecznie sięgnęły po zwycięstwo (15:9). Po pierwszym turnieju w ligowym rankingu mamy więc 3 zespoły, które na swoich punktowych kontach mają po 3 „oczka” i identyczny bilans setów (3-3). Rywalizacja zapowiada się więc bardzo ciekawie.

