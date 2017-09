Pojechali w Wałbrzychu

Wyścigi w Wałbrzychu były już 10.częscią tegorocznej edycji cyklu Bike Maraton, który od samego startu cieszy się dużym zainteresowaniem amatorów pracy nad własną formą na dwóch kółkach. Wrześniowe wyścigi kolarskie zgromadziły na swoim starcie blisko 1.200 amatorów cyklingu, którzy jak zawsze mogli wybrać poziom wyzwania pomiędzy trasami GIGA, MEGA oraz MINI.

Najbardziej wymagającą rywalizację zwyciężył Dariusz Batek z Zatoru, który trasę długości 71km przejechał w czasie 3:14:05s. Wśród 140 zawodników, którzy stanęli na starcie tego wyścigu nie znalazł się ani jeden reprezentant naszego powiatu, ale już w rywalizacji na liczącej 50km trasie MEGA mogliśmy trzymać kciuki za czwórkę naszych przedstawicieli. Bardzo dobrze na wałbrzyskiej trasie noga podawała wołowianinowi Michałowi Nowakowi, który z czasem 2:41:51s. dojechał do mety na 18.pozycji w gronie blisko 400 kolarzy, którzy ukończyli to wyzwanie. Oprócz wyżej wymienionego we wrześniu ścigali się jeszcze Marek Gumienny (3:27:07s.) i Maciej Krakowski (4:45:11s.) z Wołowa oraz dolnobrzeżanin Maciej Walasek (3:24:28s.). Najlepszy w stawce kolarzy w rozmiarze MEGA był mieszkaniec Siepraw Stanisław Nowak, zachowując najwięcej siły na końcowe metry, na których rozstrzygnął walkę z konkurencją, osiągając wynik 2:28:20s.

Największe emocje i największe zainteresowanie jak zwykle towarzyszyło rywalizacji na trasie MINI, a uczestnicy wałbrzyskiego rozdziału tegorocznego Bike Maraton mieli do pokonania 25km. Próbę tę zdecydowało się podjąć ponad 600 cyklistów, a z ich grona najszybciej metę osiągnął Szczepan Paszek z Bolesławca, wykręcając na swoim rowerze rezultat 56:45s. Po nim wrześniowe zawody kończyła reszta uczestników, wśród których nasz powiat miał sporą reprezentację.

Adrian Kobusiński Brzeg D. 1:06:09s. Dariusz Skrzypicki Wołów 1:15:41s. Mariusz Setera Brzeg D. 1:15:46s. Tomasz Golczyński Wołów 1:18:03s. Tomasz Kanicki Brzeg D. 1:20:59s. Kamil Semenowicz Brzeg D. 1:22:22s. Jarosław Kunicki Wołów 1:23:14s. Tomasz Połeć Brzeg D. 1:25:45s. Zbyszko Rycerz Brzeg D. 1:26:46s. Maciej Figat Wołów 1:27:17s. Jarosław Zaręba Wołów 1:29:34s. Roman Chodorowski Wołów 1:32:02s. Grzegorz Kopeć Wołów 1:32:32s. Andrzej Choina Wołów 1:32:46s. Anna Jałoszyński Brzeg D. 1:42:22s. Tomasz Waręda Brzeg D. 1:43:22s. Dariusz Waręda Brzeg D. 1:53:50s. Maksymilian Żardecki Brzeg D. 1:58:20s. Leszek Rycerz Brzeg D. 2:01:12s. Kinga Rycerz Brzeg D. 2:08:53s.

Kolejne sportowe emocje tegorocznej edycji Bike Maraton jeszcze we wrześniu, ale tym razem kolarska karuzela zakręci się trochę dalej od nas, gdyż na chwilę przeniesie się do województwa świętokrzyskiego, a konkretnie do Kielc, gdzie towarzyszyć będzie największym w tej części Europy targom rowerowym KIELCE BIKE-EXPO.