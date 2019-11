Pojedynki naszych piłkarzy (Klasa A i B, MKP Wołów)

Pojedynek, który w jeden z poprzednich weekendów przykuł uwagę naszych powiatowych kibiców, rozegrał się na płycie boiska w Orzeszkowie, gdzie tamtejsza Victoria podejmowała rywali z Brzegu Dolnego. W ostatnich tygodniach gospodarze znaleźli się w wyraźnym dołku, zaś zawodnicy KP po słabym starcie wydawali się wracać do formy i punktowali w miarę regularnie, więc trudno było wskazać zdecydowanego faworyta tej konfrontacji, co zresztą potwierdził później przebieg wypadków na boisku. Od pierwszego gwizdka arbitra trwała bowiem wyrównana walka, w której nikt – jak to w derby – nie odstawiał nogi. Walki było sporo, sytuacji nieco mniej, ale również z obu stron i każda z drużyn miał okazję, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Ostatecznie sztuki tej udało się dokonać gospodarzom, a to za sprawą trafienia niezawodnego Michała Piechuty, który dał orzeszkowianom cenne i wyczekiwane zwycięstwo.

Do futbolistów z Lubiąża przyjechał natomiast rankingowy sąsiad ze Szczepanowa i w sobotnim spotkaniu gracze Zjednoczonych pokazali, że potrafią napsuć rywalom sporo sportowej krwi. W pierwszej odsłonie obie drużyny nie żałowały sobie piłkarskich ciosów, ale żaden z nich nie miał na tyle ani precyzji, ani siły, aby powalić przeciwnika, choć bliżej futbolowego knockdown’u byli przyjezdni. Po ciekawej, choć bezbramkowej pierwszej odsłonie, po przerwie oglądaliśmy nadal ciekawy spektakl, a w główną rolę wcielił się pojawiający się na murawie Dawid Szczerba. Napastnik Odry najpierw wykorzystał długie zagranie własnego bramkarza i niezdecydowanie jego vis-a-vis i pewnie wpakował futbolówkę do pustej bramki rywali. Ten sam zawodnik już w doliczonym czasie gry zamknął mecz, ponownie wykorzystując gapiostwo formacji defensywne i po dokładnej asyście od Marka Mostipana ustalił wynik konfrontacji.

Aż do 9.kolejki na punkty swoich pupili czekali kibice w Krzelowie. Po fatalnym starcie i kilku bolesnych niepowodzeniach zawodnikom Komety wreszcie udało się odnieść zwycięstwo, a w pokonanym polu zostawili oni drużynę, z którą w poprzednich rozgrywkach walczyli o zwycięstwo w klasie B. Już na początku konfrontacji do siatki rywali trafił Grzegorz Szewczyk, a później oglądaliśmy dość wyrównany spektakl, w którym obie strony miały swoje szanse. Na szczęście jedną z nich wykorzystał Dawid Bekacz, który ustalił rezultat meczu.

Po dość bezbarwnej poprzedniej kolejce nasze czołowe drużyny w klasie B punktowały bez większych problemów. Mimo efektownych punktów długo swoich sympatyków w niepewności trzymali piłkarze z Miłcza, gdyż lider miał w Paniowicach spore problemy i na przerwę Spartanie schodzili z bramkowym deficytem. Na szczęście po zmianie stron nie tylko odrobili stratę, ale odbili ją sobie ze sporą nawiązką. Mocno po futbolowej skórze oberwali w Godzięcinie gracze mojęcickiego Orkana, którzy bezbramkowy rezultat utrzymali zaledwie kilkadziesiąt sekund, a później było już tylko gorzej. Na trudnym terenie w Urazie komplet punktów wywalczyli zawodnicy dolnobrzeskiego KS i dzięki temu oraz niespodziewanej porażce konkurentów z Piotrkowic, powrócili na pozycję wicelidera.

KLASA A – grupa 1.

ODRA LUBIĄŻ

– Zjednoczeni Szczepanów 2-0 (0-0)

Bramki: D. Szczerba (63’, +90’);

Żółta kartka: A. Główka;

ODRA: D. Posacki – J. Szuszfalak, K. Sawko, K. Kupiec, J. Ferenc, M. Mostipan, P. Wanias (46’ K. Rutowicz), P. Główka, S. Ostapyshen (72’ P. Ryba), G. Gryzan (46’ D. Szczerba), A. Główka.

VICTORIA ORZESZKÓW

– KP BRZEG DOLNY 1-0 (0-0)

Bramka: M. Piechuta (78’);

Żółte kartki: K. Mucha, B. Niedzielski, M. Piechuta;

VICTORIA: J. Nowaczyk – Ł. Bagiński, K. Strzemski, K. Partyka (81’ A. Buzdygan), A. Ulmaniec, B. Niedzielski, D. Adamczak, Ł. Chachlowski (90’ W. Baraś), M. Rzepka (60’ K. Orniacki), K. Mucha, M. Piechuta.

KP: J. Kołodziejczyk – P. Biernacki, M. Racki, T. Woś (83’ K. Zimny), M. Cygan, D. Bąkowicz, A. Kołodziej, K. Karbowski, J. Mazur, M. Żebrowski, P. Bobkiewicz.

Pozostałe mecze: Osiek – Muchobór 3-5; Puma – Sokół 0-3; Galakticos – Porcelana 4-0; Mechanik II – Spartan 5-3; Pogoń – Ambrozja 0-4.

KLASA A – Wrocław – 1.grupa 1. Sokół Smolec 9 27 41-3 2. Galakticos Solna 9 25 35-3 3. ODRA LUBIĄŻ 9 18 31-18 4. Ambrozja Bogdaszowice 9 15 20-14 5. Zjednoczeni Szczepanów 9 14 22-17 6. KP BRZEG DOLNY 9 13 16-16 7. Mechanik II Brzezina 9 13 32-24 8. VICTORIA ORZESZKÓW 9 13 16-28 9. LZS Osiek 9 12 22-23 10. Spartan Marszowice 9 12 23-27 11. Porcelana Ciechów 9 10 19-38 12. Muchobór Wrocław 9 7 19-29 13. Pogoń Miękinia 9 3 12-40 14. Puma Pietrzykowice 9 0 10-38

10.kolejka (26-27 października): Ambrozja Bogdaszowice – KP (sobota, 15.00); Sokół Smolec – ODRA (sobota, 15.00); Spartan Marszowice – VICTORIA (niedziela, 14.00); Porcelana – Mechanik II; Zjednoczeni – Galakticos; Puma – Muchobór; Pogoń – Osiek.

KLASA A – grupa 2.

KOMETA KRZELÓW

– Sokół II Wielka Lipa 2-0 (1-0)

Bramki: G. Szewczyk (5’), D. Bekacz (65’);

Żółte kartki: P. Szymański, L. Jończyk;

KOMETA: M. Łukowicz – A. Bekacz (46’ P. Szymański), L. Jończyk (65’ M. Przyszlak), M. Zioła (80’ K. Kołb), P. Białek, G. Szewczyk, D. Bekacz, M. Maślejak, A. Marcinkowski, D. Wilk (46’ R. Sawa), M. Białek.

Pozostałe mecze: Dolpasz – Burza 2-10; Orla – Zorza 2-2; Plon – Barycz 3-0; Iskra – Błysk 2-3; Łozina – Bór 1-4; Brzeźno – Sparta 2-1.

KLASA A – Wrocław – 2.grupa 1. Burza Godzieszowa 9 27 61-7 2. Bór Oborniki Śl. 9 25 45-9 3. Błysk Kuźniczysko 9 22 39-11 4. KS Łozina 9 19 23-18 5. Plon Gądkowice 9 16 35-18 6. Orla Korzeńsko 9 16 23-25 7. Barycz Milicz 9 10 21-22 8. Sparta Skarszyn 9 9 21-38 9. Sokół II Wielka Lipa 9 9 11-21 10. Zorza Pęgów 9 8 12-31 11. Iskra Pasikurowice 9 7 19-25 12. Dolpasz Skokowa 9 7 19-42 13. LZS Brzeźno 9 6 12-31 14. KOMETA KRZELÓW 9 3 13-58

9.kolejka (19-20 października): Plon Gądkowice – KOMETA (niedziela, 11.00); Błysk – Dolpasz; Sokół II – Brzeźno; Bór – Orla; Sparta – Łozina; Zorza – Iskra; Barycz – Burza.

KLASA B – grupa 1.

LKS Paniowice

– SPARTA MIŁCZ 1-4 (1-0)

Bramki: M. Malinowski (51’), M. Hańczyk (68’, 75’), P. Cieśliński (81’);

Żółte kartki: M. Malinowski, M. Hańczyk;

SPARTA: W. Pelikan – S. Pęcherski (75’ Z. Grablewski), R. Pietras, M. Hańczyk, D. Grablewski, D. Uść, P. Pasek (60’ P. Cieśliński), M. Malinowski, K. Jelec, P. Kozak, P. Zarzycki.

OLIMPIA GODZIĘCIN

– ORKAN MOJĘCICE 8-0 (3-0)

Bramki: A. Drabik (1’), K. Kopczyński (15’, 88’), D. Koreń (31’), K. Lipa (48’, 87’), K. Mazur (67’), D. Przybylski (86’-samobójcza);

Żółte kartki: O. Piekarski oraz H. Sieradzki;

OLIMPIA: P. Szumiał (46’ O. Piekarski) – Daniel Kasprzyk (46’ K. Mazur), M. Faron (46’ N. Narmatov), A. Drabik (50’ P. Hawrylczak), K. Praczyk, M. Igierski (60’ Piotr Smoliński), P. Waigner, D. Lipa (52’ A. Lewocki), D. Koreń, K. Lipa, K. Kopczyński;

ORKAN: S. Raczak – E. Halczuk, P. Punda, M. Wróbel, A. Franczukowski (55’ K. Dziedzic), S. Przydatek (60’ D. Przybylski), K. Lickiewicz, P. Wielowski (46’ R. Harwas), J. Ziółkowski, H. Sieradzki, K. Madej (58’ K. Sadowski).

Odra Uraz

– KS BRZEG DOLNY 0-2 (0-2)

Bramki: M. Burdyński (34’), M. Tomela (41’);

Żółte kartki: D. Serwatka, R. Budzyński, G. Socha;

KS: S. Siwek (47’ B. Malewicz) – R. Gierczyk, D. Jóźwik, M. Burdyński, Ł. Radzijewski (46’ D. Serwatka, 67’ G. Socha), R. Budzyński, D. Skoczeń, M. Maćkowiak (74’ A. Juwa), S. Radziejewski, D. Stawiski, M. Tomela.

RUCH WARZĘGOWO

– HEROSI STARY WOŁÓW 4-0 (3-0)

Bramki: D. Małecki (7’), R. Sobotka (17’, 30’), M. Pawłowicz (50’);

RUCH: A. Gwiazdowski – D. Morawski, K. Romanowicz, P. Michułka, G. Mikołajczyk, M. Grzywacz, J. Kozak (62’ M. Dłużniewski), M. Michułka, M. Pawłowicz, D. Małecki, R. Sobotka;

HEROSI: M. Jaguś – K. Bury, K. Dziubiński, M. Dziubiński, J. Czekański (68’ D. Idczak), A. Smolarek (46’ D. Gajewski), B. Goch, M. Dudek, M. Idczak, H. Walichnowski (58’ K. Dembowski), R. Żarczyński.

Lech Barkowo

– ZRYW GŁĘBOWICE 3-2 (1-0)

Bramki: K. Łańczak (59’), J. Juzwa (77’);

Żółte kartki: G. Bronik, J. Juzwa;

ZRYW: M. Krajka – Ł. Grynienko, K. Hukiewicz, J. Kowal, J. Łata (75’ M. Gajewski), K. Jarosz (64’ P. Łoziński), G. Bronik, M. Kuczyński (81’ B. Konopski), J. Juzwa, K. Łańczak, J. Książkiewicz.

Pozostałe mecze: Borzęcin – Avia 4-5; Piotrkowice – Dąb 2-3.

KLASA A – Wrocław – 2.grupa 1. SPARTA MIŁCZ 9 23 35-12 2. KS BRZEG DOLNY 9 19 37-13 3. Lech Barkowo 9 19 29-15 4. KS Piotrkowice 9 18 26-15 5. Avia Ozorowice 9 18 46-20 6. Orkan Borzęcin 9 16 39-23 7. OLIMPIA GODZIĘCIN 9 16 23-13 8. Odra Uraz 9 12 15-15 9. Dąb Kuraszków 9 10 26-28 10. LKS Paniowice 9 8 16-26 11. RUCH WARZĘGOWO 9 8 18-33 12. ZRYW GŁĘBOWICE 9 4 12-32 13. HEROSI STARY WOŁÓW 9 4 7-45 14. ORKAN MOJĘCICE 9 3 9-48

10.kolejka (27 października): Orkan Borzęcin – OLIMPIA (11.00); Avia Ozorowice – HEROSI (11.00); Dąb Kuraszków – RUCH (14.00); ZRYW – KS Piotrkowice (14.00); BRZEG DOLNY – LKS Paniowice (14.00); SPARTA – Lech Barkowo (14.00); MOJĘCICE – Odra Uraz (14.00).

1. LIGA OLDBOY’S

Moto-Jelcz Oława

– OLIMPIA GODZIĘCIN 2-3 (0-0)

Bramki: T. Woś (43’, 61’), D. Kokoszka (45’);

OLIMPIA: K. Tyszkowski – A. Łubkowski, P. Biernacki, Z. Baran, K. Dmytrów, M. Kudryński, B. Wlaźlak, P. Tkaczyk, R. Szmyd, D. Kokoszka, T. Woś – J. Drężek.

1.LIGA OLDBOY’S – Wrocław 1. Śląsk Wrocław 8 20 26-6 2. OLIMPIA GODZIĘCIN 8 17 19-11 3. Oldboy Brożec 9 16 15-15 4. Moto-Jelcz Oława 9 14 32-17 5. Polonia Jaszowice 8 13 23-16 6. PKS Łany 6 12 13-7 7. Pogoń Oleśnica 9 12 9-14 8. Sycowski KS Pogoń 9 11 12-12 9. LOTOS Gaj Oławski 9 10 16-28 10. Orla Wąsosz 9 6 8-22 11. Muchobór Wrocław 8 4 5-20 12. Polar Wrocław 8 3 9-19

8.kolejka (4 listopada, g.19.30 na stadionie w Brzegu Dolnym): PKS Łany – OLIMPIA.

NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN

MKP WOŁÓW – klasa okręgowa – WROCŁAW

Zachód Sobótka

– MKP WOŁÓW 0-5 (0-1)

Bramki: M. Gacek (36’, 64’), K. Żbik (50’), M. Kamraj (67’), K. Miłkowski (74’);

MKP: M. Szaciłło – D. Kamiński (84’ K. Bąk), D. Adamczak, O. Juwa, K. Moskwa (78’ B. Gałecki), S. Kościuk, K. Tabak (65’ M. Kamraj), K. Miłkowski, K. Jasiński (60’ J. Rosa), K. Żbik, M. Gacek (71’ A. Judziński).

W swoich wcześniejszych sezonach na poziomie klasy okręgowej drużyna z Sobótki sprawiała dobre wrażenie i nawet otarła się o awans, ale w futbolu jest się tak dobrym, jak w ostatnim meczu, a z tym u piłkarzy Zachodu nie jest najlepiej i trudno było przypuszczać, że ich jesienną ocenę zmieni konfrontacja z wołowskim liderem. Niezaprzeczalnym atutem gospodarzy było wprawdzie boisko, które zdecydowanie sprzyjało obronie własnego przedpola, a z takim właśnie nastawieniem do sobotniej konfrontacji z MKP przystąpili miejscowi. Na wąskiej, nierównej płycie ustawili przysłowiowy autobus i schowani za podwójną gardą czekali na ewentualną kontrę, kompletnie oddając inicjatywę w środku pola gościom. Inna kwestia, czy mieli w tym wiele do powiedzenia, gdyż wołowianie w zasadzie sami od pierwszego gwizdka arbitra uchwycili inicjatywę i bardzo szybko można było zauważyć, że obie ekipy w ligowym rankingu nieprzypadkowo dzieli przepaść. Wprawdzie dobrej drużynie nie wypada narzekać na warunki rywalizacji, ale rzeczywiście największym atutem gospodarzy przez długi czas było właśnie boisko, na którym praktycznie nie udało się rozegrać szybkiej akcji, a kiedy nawet gracze MKP w płynnej akcji dostarczyli futbolówkę w pole karne rywali, to trudności z jej opanowaniem uniemożliwiały oddanie celnego strzału, co jednak nie znaczy, ze nasi gracze nie mieli okazji do szybkiego objęcia prowadzenia. Jako pierwszy przed szansą na otwarcie rezultatu stanął Kamil Miłkowski, ale jego uderzenie głową minimalnie minęło cel. W chwilę później na czystą pozycję wyszedł Kamil Żbik, ale kłopoty z opanowaniem piłki umożliwiły defensorom gospodarzy skuteczną interwencję, w czego rezultacie jego strzał został zablokowany. Jednak co ma wisieć – nie utonie i wreszcie o swoich umiejętnościach przypomniał Marek Gacek, który wyszedł na czystą pozycję i tym razem nic już nie przeszkodziło zawodnikowi MKP w wpakowaniu piłki do siatki. Choć dominacja przyjezdnych ani przez chwilę nie podlegała dyskusji, to jednak na przerwę schodzili oni tylko z minimalną zaliczką.

W drugiej połowie obraz gry w zasadzie nie uległ zmianie, ale wołowianie zagrali wreszcie dużo skuteczniej. W chwilę po wznowieniu gry dynamicznym rajdem na skrzydle popisał się Daniel Kamiński, znakomicie obsłużył K. Żbika i prowadzenie gości wzrosło do dwóch goli. W niespełna kwadrans później jedna z nielicznych interwencji Macieja Szaciłły zakończyła się długim zagraniem na przedpole bramki rywali, gdzie niezdecydowanie defensorów Zachodu wykorzystał M. Gacek i w sytuacji sam na sam wygrał pojedynek z golkiperem rywali. Prawdziwą truskawką na futbolowym torcie było jednak w sobotę uderzenie Michała Kamraja, który huknął z około 30m, a piłka po odbiciu się od słupka zatrzepotała w siatce bramki rywali po raz czwarty. Rezultat pojedynku ustalił K. Miłkowski i piłkarze MKP mogli wrócić do domu z kolejnym efektownym kompletem punktów.

– Po tym spotkaniu można być naprawdę zadowolonym – powiedział po końcowym gwizdku arbitra trener Piotr Bolkowski. – Rywale wprawdzie nie należą do ligowej czołówki, ale na swoim boisku są groźni i w sobotę plac gry z całą pewnością był ich atutem. My graliśmy jednak swoje, realizując w pełni założenia taktyczne i konsekwentnie dążąc do zwycięstwa. To był bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu i teraz czekamy na konfrontację z WKS Wierzbice. Pojedynek z wiceliderem nie jest dla nas jakimś szczególnym wydarzeniem, gdyż w tegorocznych rozgrywkach potrafiliśmy już „wysadzić” z 1.miejsca zespół z Brzeziny. Z całą pewnością nie będzie łatwo, ale przygotujemy się do tego spotkania solidnie, a ponieważ drużyna ma naprawdę duży potencjał, więc trzeba być dobrej myśli, choć w futbolu nic przecież nie jest pewne.

Pozostałe wyniki: Pogoń – Orzeł M. 3-1; Wierzbice – Odra 2-1; Energetyk – Żórawina 2-1; Polonia – Olimpia 4-1; Czarni – Mechanik 0-2; Barycz – Kobierzyce 6-2; Parasol – Orzeł P. 1-4.

KLASA OKRĘGOWA – Wrocław 1. MKP WOŁÓW 10 30 37-3 2. WKS Wierzbice 10 27 31-10 3. Mechanik Brzezina 10 27 29-9 4. Barycz Sułów 10 21 24-17 5. Orzeł Pawłowice 10 18 29-21 6. Orzeł Marszowice 10 16 29-24 7. Polonia Środa Śl. 10 15 30-23 8. Pogoń Oleśnica 10 14 20-13 9. Odra Malczyce 10 13 22-20 10. Czarni Jelcz-Lask. 10 10 18-28 11. Olimpia Podgaj 10 10 20-34 12. Parasol Wrocław 10 6 9-21 13. Zachód Sobótka 10 6 11-29 14. Energetyk Siechnice 10 5 13-35 15. GKS Kobierzyce 10 5 14-34 16. KS Żórawina 10 5 9-22

Zwycięstwo w Sobótce było 10. z rzędu, ale dodatkowo zauważyć trzeba, że od straty gola w Sułowie (4.kolejka, 8 września) przez kolejnych 591 minut żadnemu z rywali nie udało się znaleźć skutecznego sposobu na wymanewrowanie defensywy MKP. Po raz ostatni podobną serię nasz zespół miał w sezonie 2014/2015, kiedy to skutecznie walczył na poziomie klasy A o okręgowy awans i wówczas bez straty gola pokonał 5 rywali – Mechanika Brzezinę (7-0), Błękitnych Jerzmanowo (1-0), Sokoła Smolec (2-0), oraz dwie Odry – Malczyce (2-0) i Lubiąż (2-0), a ich serię przerwali dopiero piłkarze MKS Kostomłoty (5-2). Rekord 21.wieku został więc pobity i miejmy nadzieję, że w najbliższym spotkaniu wołowianie nie przestaną go śrubować.