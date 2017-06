Rokita w 1. lidze

Tenisistki dolnobrzeskiego Rokity przyzwyczaiły sympatyków tej dyscypliny sportu do swoich zwycięstw. Na krajowym podwórku całkiem niedawno potwierdziły one swój prymat w kategorii kadetek mistrzostwami Polski w drużynie oraz indywidualnym złotem Elżbiety Kwiatkowskiej. Młode zawodniczki już teraz tworzą drużynę, która liczy się w zmaganiach seniorek, co podopieczne trenera Marka Chrabąszcza potwierdziły w czerwcu, zwyciężając w pojedynku o możliwość gry w 1.lidze.

Rywalkami tenisistek Rokity w tej rozgrywce były zawodniczki MOKSiR Zawadzkie, a pierwszy bój nasze reprezentantki rozegrały przy stołach konkurentek. Pierwsze spotkanie udanie rozpoczęły konkurentki, ale już w drugim pojedynku o swojej klasie jeszcze raz przekonała E. Kwiatkowska, otwierając punktowe konto dolnobrzeżanek. Po kolejnym pojedynku przyjezdne ponownie zmuszone były gonić wynik, ale skutecznie do remisu doprowadziła Anita Jaworska. Pojedynki deblowe nie przybliżyły żadnej z ekip do końcowego triumfu, gdyż po porażce pary A. Jaworska/Nina Ossowska zwycięsko od stołu odszedł debel Milena Chrabąszcz/E. Kwiatkowska. W kolejnych konfrontacjach atut własnego parkietu wykorzystały już tenisistki MOKSiR i ich przewaga wy-raźnie wzrosła (3-6), ale cały mecz zakończyło zwycięstwo najlepszej kadetki kraju i do Brzegu Dolnego tenisistki Rokity wracały na rewanż z dwupunktowym deficytem.

Rewanżowy mecz rozpoczął się od zwycięstw A. Jaworskiej i Marty Chrabąszcz, ale w kolejnym pojedynku konkurentki przystopowały nico gospodynie, choć trwało to zaledwie chwilę, ponieważ w następnym starciu kolejny punkt dolnobrzeżankom zapewniła E. Kwiatkowska. Gry deblowe ponownie wypadły na remis, ale w tym momencie spotkania bliżej sięgnięcia po awans do 1.ligi były już podopieczne trenera M. Chrabąszcza. Porażka pary A. Jaworska/Marta Chrabąszcz była ostatnim tego dnia niepowodzeniem naszych zawodniczek, gdyż w kolejnych starciach po zwycięstwa sięgały już tylko zawodniczki Rokity i dzięki ostatecznemu zwycięstwu 8-2 z nawiązką odrobiły stratę i na swoją korzyść rozstrzygnęły rywalizację o sportowy awans.Oprócz wyżej wymienionych zawodniczek w tym dwumeczu nasz zespół reprezentowała jeszcze Aleksandra Wiśniewska, która także ma swój udział w tym sukcesie.