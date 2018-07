Rozdajemy bilety na mecz!

Zupełnie nieźle nowy sezon piłkarskich zmagań rozpoczęli zawodnicy wrocławskiego Śląska, którzy w dwóch pierwszych kolejkach zanotowali na swoim koncie domowe zwycięstwo nad Cracovią Kraków, a ze stadionu gdańskiej Lechii udało im się przywieźć remis. Na wyniki swoich pupili nie mogą narzekać także w Poznaniu, gdyż futboliści Lecha z kompletem punktów na tym etapie zmagań zajmują pozycję wicelidera. Bezpośrednia konfrontacja obu zespołów będzie więc starciem ekip z rankingowego podium, ale na szczególny charakter sierpniowego pojedynku na wrocławskim Stadionie ma tradycja starć obu zespołów. Bez względu bowiem, na jakim etapie swojej historii oba kluby się znajdowały – czy rosły w siłę, czy broniły przed spadkiem, za każdym razem na szalę futbolowej rywalizacji ich reprezentanci rzucali maksimum sił i umiejętności, dzięki czemu kibice mogli oglądać naprawdę emocjonujące oraz pełne walki spotkania. Z całą pewnością inaczej nie będzie w pierwszą sierpniową niedzielę, kiedy to do Wrocławia zajedzie poznańska Lokomotywa.

Zespół z Wielkopolski i w tym sezonie wymieniany jest jako jeden z faworytów do mistrzowskiego tytułu, ale na ligowym starcie może podobać się również gra podopiecznych trenera Tadeusza Pawłowskiego. Bezpośrednie spotkanie obu ekip może więc być największą ozdobą 3.serii ekstraklasowych pojedynków, a dla naszych Czytelników mamy 10 biletów na ten atrakcyjnie zapowiadający się mecz. Wystarczy tylko zadzwonić 71 319 79 18 lub pojawić się osobiście w redakcji KG, podać wymagane dla właściciela biletu , a wszystko to w terminie do 3 sierpnia. Zapraszamy.