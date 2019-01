Rozgrywki na parkiecie wołowskiej hali

Świąteczny okres okazał się czasem, w którym mocno na tempie przybrała rywalizacja w bieżącym sezonie futbolowych rozgrywek na parkiecie wołowskiej hali. Wprawdzie do sportowej walki w trwających zmaganiach zgłosiło się tylko 7 ekip, to jednak każda z nich w bezpośredniej konfrontacji z każdym rywalem spotka się dwukrotnie, więc wszyscy będą mieli potencjalną szansę do rewanżu, a po ostatnich grudniowych meczach każda z drużyn już wie, za co rewanżować się poszczególnym konkurentom, gdyż rozgrywki znalazły się na swoim półmetku, a oto co wydarzyło się w ostatnich dniach na parkiecie wołowskiej hali.

Przed bożonarodzeniowym odpoczynkiem od emocji i wyzwań dnia powszedniego rozegrano dwie serie spotkań, a w otwierającej je konfrontacji spotkali się jedni z mocniejszych pretendentów do końcowego zwycięstwa. Dolnobrzeżanie Zpowyłamywanymi nogami wspólnie z broniącymi tytułu Pewniaczkami stworzyli pasjonujące widowisko, w którym kilka razy sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie, ale ostatecznie po hat-trick’u Jakuba Stawiskiego zwycięsko wyszła z tej futbolowej wymiany ciosów druga z wymienionych ekip. Zespołem, który od samego startu mocno namieszał w tegorocznych rozgrywkach, okazał się Piłkarski Poker, który tym razem jednak opuszczał parkiet jako pokonany po pojedynku z Mlekołakami, a potem pewny krok w górę ligowego rankingu uczynili zawodnicy Everybody.

4.kolejka:

ZPOWYŁAMYWANYMI NOGAMI 4 PEWNIACZKI 6

Bramki: Patryk Bobkiewicz (2), P. Włodarczewski, J. Mazur oraz J. Stawiski (3), A. Antochów (2), A. Judziński.

MLEKOŁAKI 7 PIŁKARSKI POKER 3

Bramki: D. Chylak (3), P. Bicz (2), A. Birk, M. Zioła oraz W. Drozdowski (2), A. Korcz.

RAMIE W RAMIE 4 EVERYBODY 7

Bramki: M. Urbaniak (2), P. Kozak, K. Heluszka oraz K. Włodarczyk (3), M. Kaniecki (2), S. Czyżowicz (2).

Przedświąteczna atmosfera okazała się mocno rozprężająco wpływać na dolnobrzeżan, którzy dzień wcześniej wysiedli z fotela lidera, a w kolejnej serii spotkań nie znaleźli skutecznego sposobu na sforsowanie defensywy Pokerzystów, którzy kolejnym sukcesem umocnili swoją pozycję w czubie ligowego rankingu. Do grona drużyn z mistrzowskimi aspiracjami dołączyli także Pewniaczki po zwycięstwie nad Ramie w Ramie, ale wydarzeniem 5.kolejki rozgrywek była z całą pewnością potyczka liderującej zmaganiom ekipy Everybody z outsiderem rozgrywek – Juszką. Oczywiście, końcowy wynik nie był zaskoczeniem, ale przy żywiołowym dopingu licznie zebranej publiczności, gracze z ligowych dołów długo stawiali czoła mocnemu rywalowi.

5.kolejka:

ZPOWYŁAMYWANYMI NOGAMI 0 PIŁKARSKI POKER 3

Bramki: J. Robak, K. Płonka, A. Korcz.

RAMIE W RAMIE 2 PEWNIACZKI 5

Bramki: M. Urbaniak (2) oraz F. Dymitruk (2), A. Judziński (2), T. Kiljan.

JUSZKA WOŁÓW 6 EVERYBODY 10

Bramki: M. Leśniewski (2), P. Leśniewski, G. Zagrodny, S. Przydatek, M. Pawłowicz oraz S. Czyżowicz (4), K. Włodarczyk (3), P. Matusiewicz, M. Malinowski, P. Janus.

W spotkaniu otwierającą kolejną serię pojedynków ponownie mieliśmy ligowy hit, choć tym razem większych emocji nie było, gdyż zawodnicy ekipy Everybody szybko zdominowali wydarzenia na parkiecie w konfrontacji z Pewniaczkami i w swoim ostatnim pojedynku pierwszej rundy rywalizacji zapewnili sobie pozycję lidera. Mimo przedświątecznych potknięć z rywalizacji o najwyższe cele nie zrezygnowali zawodnicy team’u Zpowyłamywanymi nogami, o czym przekonały się Mlekołaki, które w grudniowej konfrontacji wprawdzie otworzyły rezultat meczu, ale potem już tylko nieskutecznie goniły wynik. Za pewną niespodziankę sobotnich pojedynków można uznać niepowodzenie futbolowych Pokerzystów w pojedynku z Ramie w Ramie, ale na to zaskakujące rozstrzygnięcie mocno zapracował cały zwycięski zespół, w którego szeregach kolejnym hat-trick’iem wyróżnił się Mateusz Urbaniak.

6.kolejka:

PEWNIACZKI 2 EVERYBODY 6

Bramki: J. Stawiski, M. Warpas oraz P. Lofek, P. Janus, K. Włodarczyk, P. Matusiewicz, S. czyżowicz, P. Hryszkiewicz.

MLEKOŁAKI 4 ZPOWYŁAMYWANYMI NOGAMI 6

Bramki: D. Chylak (2), A. Birk, P. Bicz oraz Patryk Bobkiewicz (3), P. Włodarczewski (2), J. Mazur.

PIŁKARSKI POKER 3 RAMIE W RAMIE 5

Bramki: K. Płonka (2), W. Drozdowski oraz M. Urbaniak (3), P. Zarzycki, K. Heluszka.

Zamykająca rok 7.kolejka ligowych pojedynków rozpoczęła się od zaskakująco ciekawej konfrontacji Juszki z Piłkarskim Pokerem, w której zawodnicy zamykającego ranking team’u nie tylko dotrzymywali kroku wyżej notowanemu rywalowi, ale przez większość meczu dzierżyli nawet prowadzenie, sięgające momentami dwóch trafień. W końcówce jednak pod kotłem zabrakło sporo pary i znacznie skuteczniej finiszowali Pokerzyści. Jak wielkie emocje może obudzić amatorska rywalizacja przekonaliśmy się obserwując pojedynek Ramie w Ramie z Mlekołakami. Cała pierwsza odsłona tej konfrontacji miał bardzo wyrównany przebieg i długo utrzymywał się rezultat bezbramkowy, ale w samej końcówce doczekaliśmy się jednak trafień, a odrobinę skuteczniejsi byli piłkarze z Krzelowa, którzy po zmianie stron powiększyli jeszcze swoją przewagę. Kiedy wynik zdawał się być już sprawą rozstrzygniętą, na parkiecie trochę się zagotowało i zamiast futbolowych fajerwerków mieliśmy raczej pokaz futbolowych złośliwości, które jednak nie wpłynęły znacząco ani na końcowy rezultat, ani na ogólną kondycję zawodników obu zespołów. W spotkaniu zamykającym pierwszą rundę halowej rywalizacji ponownie mieliśmy popis fanów Juszki, ale jej zawodnicy w starciu z Pewniaczkami praktycznie nie mieli innych atutów, więc po raz kolejny zeszli z parkietu jako pokonani.

7.kolejka:

JUSZKA WOŁÓW 4 PIŁKARSKI POKER 6

Bramki: P. Leśniewski (3), M. Pawłowicz oraz K. Tylak (3), A. Korcz (3).

RAMIE W RAMIE 2 MLEKOŁAKI 6

Bramki: M. Urbaniak, K. Heluszka oraz D. Chylak (2), P. Bicz (2), M. Pukała, A. Birk.

PEWNIACZKI 8 JUSZKA WOŁÓW 1

Bramki: F. Dymitruk (3), A. Judziński (3), J. Stawiski (2) oraz M. Pawłowicz.

TABELA 1. Everybody 6 13 32-17 2. Piłkarski Poker 6 12 19-18 3. Pewniaczki 6 12 27-19 4. Mlekołaki 6 10 32-19 5. Zpowyłamywanymi… 6 9 26-22 6. Ramie w Ramie 6 6 28-24 7. Juszka Wołów 5 0 13-58

Ligowa rywalizacja na halowym parkiecie w Brzegu Dolnym toczy się natomiast bez świąteczno-noworocznych emocjonalnych skoków i natężenia futbolowych konfrontacji. Zgodnie z wcześniej założonym planem w ostatniej dekadzie grudnia ekipy rozegrały tylko jedną serię pojedynków, ale zapadły w niej naprawdę ciekawe rozstrzygnięcia.

Kolejka rozpoczęła się od bezpośredniego starcia rankingowych sąsiadów, w której nie mieliśmy jednak przysłowiowych zabitych, gdyż punktami podzieliły się ekipy Orłów i FC GZPW. Jak po swoje w konfrontacji z zamykającymi ligową tabelę zawodnikami AA poszli gracze dolnobrzeskiego KP, a katem rywali okazał się Krystian Krakowiak, który w tym pojedynku swoje bramkowe konto wzbogacił o trzy trafienia. Dużo emocji oraz twardej futbolowej walki oglądaliśmy w kolejnym starciu, w którym naprzeciwko siebie stanęły drużyny Air Products oraz Bako-Bud. Choć obie ekipy w poprzednich pojedynkach pogubiły punkty i czołówka trochę uciekła, to w obu składach swoje futbolowe umiejętności prezentują naprawdę mocni zawodnicy, którzy i tym razem nie rozczarowali swoich sympatyków. Po końcowej syrenie nieco więcej powodów do zadowolenia mieli reprezentanci pierwszej z wymienionych ekip, gdyż to oni okazali się skuteczniejsi i ostatecznie przytulili zasłużony komplet ligowych oczek.

W gronie drużyn, które do grudniowej sesji spotkań nie zaznały goryczy porażki, znajdowały się zespoły dolnobrzeskiego KS oraz Young Rebels, ale przed ich bezpośrednią konfrontacją istniało duże prawdopodobieństwo, że jedna z tych ekip z tego szacownego grona wypadnie. Tym razem lepsi okazali się młodzi buntownicy i dzięki temu zwycięstwu wskoczyli na pozycję wicelidera, którą opuścili Herosi. Stało się to po rozstrzygnięciu starcia na szczycie ligowego rankingu, w którym zespół ze Starego Wołowa uległ Spartanom. W ostatnim meczu minionego roku komplet punktów przytuliła ekipa AC Pajace, która okazała się skuteczniejsza od rodzinnego zespołu Bratanków.

4.kolejka:

ORŁY 3 FC GZPW 3

Bramki: N. Śledź, K. Strzębski, G. Sulowski oraz T. Klewek, W. Kossiński, D. Rabiega.

AA 2 KP BRZEG DOLNY 7

Bramki: B. Goch, D. Gajewski oraz K. Krakowiak (3), G. Gryzan, K. Zając, D. Krakowiak, D. Bakuszka.

AIR PRODUCTS 5 BAKO-BUD 3

Bramki: A. Serwatka (2), T. Woś, D. Kokoszka, A. Łubkowski oraz P. Konon, P. Wielowski, D. Sieradzki.

KS BRZEG DOLNY 1 YOUNG REBELS 3

Bramki: W. Kasina oraz D. Skoczeń, M. Czyżowicz, S. Węglarz.

SPARTA 1906 4 HEROSI 2

Bramki: S. Saweczko (2), P. Szustak, H. Miara oraz E. Uść (2).

AC PAJACE 4 BRATANKI 2

Bramki: D. Ciochoń (2), A. Krzysztofek, K. Baran oraz A. Sadowski, M. Socha.