Rudolf na basenie

Z całą pewnością bezdyskusyjnym sportowym bohaterem grudnia jest Św. Mikołaj. Mimo słusznego wieku facet w ciągu jednego, może dwóch dni potrafi oblecieć spore grono dzieciaków z całego świata i niezbyt dużym ułatwieniem dla jego reniferów wydaje się być fakt, iż prezentami obdarowuje on tylko te grzeczne latorośle. Z całą pewnością można więc wybaczyć temu sympatycznemu jegomościowi spóźnienie, gdyż pod dachem dolnobrzeskiej pływalni Aquasport pojawił się dopiero w środę (7 grudnia) – liczy się bowiem sam fakt docenienia wyników i postawy młodych pływaków Rokity, którzy tym razem zamiast walczyć o kolejne życiowe rekordy wskoczyli do basenu, aby miło spędzić czas na wspaniałej zabawie.

Świętowanie pod nazwą Rudolf ‘20016 rozpoczęło się od solidnej zaprawy, poprowadzonej w tanecznym stylu przez Magdę Paszek, dzięki której wszyscy uwierzyli, że tańczyć można nie tylko – wbrew Nikodemowi Dyzmie, w śniegu, ale i w wodzie po pas. Po takim przygotowaniu żadne sportowe wyzwanie nie mogło być trudne, dlatego uczestnicy grudniowej imprezy ani przez chwilę nie wahali się, aby przystąpić do tak wymagających konkurencji, jak bieg na reniferze, holowanie małych elfów czy też pchanie materacy, na których miejsca zajmowali młodsi zawodnicy sekcji. Dla starszych pływaków sporą atrakcją był wodny hokej, a kiedy dolnobrzeska pływalnia pogrążyła się w mroku, wszyscy czynni uczestnicy mikołajkowego spotkania oddali się połowowi pereł – właściwie fluorescencyjnych pałeczek, lecz każdy z uczestników miał z ich wyciągania tyle satysfakcji, jakby wyłowił Klejnot Canninga.

Wszyscy członkowie pływackiej sekcji dolnobrzeskiego Rokity bawili się więc tego dnia naprawdę wspaniale i choć efektem ich grudniowego spotkania nie były nowe rekordy, to jednak wzięli udział w czymś, co w sporcie jest najważniejsze – wspólnej zabawie, za co wielkie słowa uznania należą się tym osobą, które przyczyniły się do organizacji i sprawnego przebiegu imprezy. I oczywiście Św. Mikołajowi, który obiecał nie ominąć Brzegu Dolnego także w przyszłym roku.