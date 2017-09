Rumuńskie remisy

Rumuńska Mamaia była we wrześniu miejscem spotkania i wspólnej rywalizacji najzdolniejszych młodych szachistów naszego kontynentu, którzy w trwających blisko dwa tygodnie zmaganiach rozstrzygnęli pomiędzy sobą losy europejskich mistrzowskich tytułów w kategorii juniorów. Zawodnicy mieli pomiędzy sobą do rozegrania 9 rund, a we wrześniowe zawody udanie wszedł wołowianin Kamil Nowak (FIDE 2314), który reprezentował nasz kraj w kategorii OPEN U-18. Nasz szachista swój udział w mistrzostwach rozpoczął od zwycięstwa nad reprezentantem Kosowa Shqipdonem Mehmetim (1889), ale w kolejnej partii musiał już uznać wyższość Chorwata Leona Livaica (2461). Jego następne pojedynki nie przyniosły ostatecznych rozstrzygnięć i wołowianin wstawał od planszy dzieląc się punktami kolejno z Mikisem Theocharousem (1500) z Cypru, Rumunem Catalinem-Lucianem Patrascu (2227) oraz reprezentantem Islandii Jonem Kristinnem Thorgeirssonem (2232). Krótkim przerywnikiem przed kolejną serią remisów było zwycięstwo nad Białorusinem Maksimem Ivannikau (2130), a potem Kamil wprawdzie ponownie nie przegrywał, ale szachowe bitwach z reprezentacyjnym kolegą Mikołajem Tomczakiem (2387), Ukraińcem Vladislavem Lukiyanchukiem (2358) i Volkanem Sevgi (2240) z Turcji kończył remisami, co złożyło się na jego końcowy dorobek w liczbie 5,0 punktów.

W stawce 86 wybitnych młodych europejskich szachistów wołowianin uplasował sie ostatecznie na 32.pozycji, co w skali kontynentu i biorąc pod uwagę klasę rywali nie jest z pewnością złym wynikiem. Tym bardziej, że tylko raz Kamil musiał przełknąć gorzki smak porażki. Na tak wielkich i wyrównanych imprezach każdy punkt ma jednak olbrzymie znaczenie, a pamiętać trzeba, że remis za każdym razem oznacza pewną stratę. Nasz reprezentant takich wyników zanotował aż 6, co znalazło odbicie w końcowym rankingu. Z czwórki reprezentantów Polski wołowianin uzyskał 2.rezultat (12.miejsce Igor Janik (2418) – 6,0pkt.), a po mistrzowski tytuł przy rumuńskich planszach sięgnął Duńczyk Thybo Jesper Sondergaard (2466), zdobywając w całych zawodach 7,0 pkt.