Sparta Miłcz – Nieznaczny progres

NIEZNACZNY PROGRES

KLASA B – SPARTA MIŁCZ

Po 7 latach przerwy na horyzont powiatowego futbolu powrócił w sezonie 2017/2018 zespół Sparty Miłcz i w debiutanckich rozgrywkach ekip uplasowała się 8.pozycji, odnosząc 10 zwycięstw (42%) w 24 pojedynkach i gromadząc na swoim koncie 34 punkty. Wynik przyzwoity, ale jak wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc w kolejnym roku futbolowej rywalizacji poprzeczka oczekiwań powędrowała jednak nieco wyżej, tym bardziej, że wprawdzie dystans do najlepszych w rankingu był już spory, ale 6 jesiennych zwycięstw (46%) pozwoliło Spartanom zająć wygodne miejsce niemal w środku ligowej tabeli i z nadzieją przyglądać się temu, co na B-klasowych boiskach wydarzy się wiosną.

Rewanżową rundę spotkań zespół rozpoczął na trudnym terenie w Godzięcinie i chociaż gospodarze szybko objęli prowadzenie, to w końcówce – dzięki trafieniu Mateusza Urbaniaka, przyjezdnym udało się doprowadzić do remisu, którego jednak nie utrzymali do końcowego gwizdka arbitra (1-2). Najskuteczniejszy zawodnik miłczan w tydzień później zapisał na swoim koncie hat-trick’a i poprowadził zespół do efektownego zwycięstwa z Odrą Uraz (6-3), ale potem wyjazd do Barkowa znowu zakończył się fiaskiem (1-3). Kolejny komplet oczek do swojego dorobku Spartanie dopisali po pewnym domowym zwycięstwie nad futbolistami z Piotrkowic (3-1), ale potem miłczanom miejsce w szeregu wskazali zawodnicy Komety, pewnie odprawiając przyjezdnych na pusto (0-3). W 19.kolejce do Miłcza przyjechali krzydlińscy Strażacy, więc niewiadomą kwestią pozostawały tylko rozmiary zwycięstwa gospodarzy, którzy wprawdzie rozpoczęli dość niemrawo i nawet był moment, że przegrywali, ale po około pół godzinie gry i następnych 6 minutach aż trzykrotnie do siatki bramki gości trafił M. Urbaniak, który ten mecz zamknął z dorobkiem 6 goli, a jego ekipa z efektownym zwycięstwem (10-2). Zwycięską passę nasz zespół spróbował podtrzymać w Wielkiej Lipie, ale mimo dzielnego dotrzymywania kroku wiceliderowi, to tuż przed przerwą gospodarzom udało sie zdobyć gola, który ostatecznie dał im skromne zwycięstwo (0-1). Mimo wyjazdowych porażek Spartanie byli bardzo skuteczni na własnym boisku, z którego podnosili komplety punktów do momentu, kiedy odwiedzili ich piłkarze głębowickiego Zrywu. Rywale postawili gospodarzom twarde warunki, którzy jednak jeszcze przed przerwą zdołali odrobić dwubramkową stratę i w doliczonym czasie meczu Daniel Stróżyński dał milczanom prowadzenie, ale w chwilę później z wyrównującego gola ponownie cieszyli się przyjezdni i konfrontacja zakończyła się podziałem punktów (3-3). To, co stracili Spartanie w derby ze Zrywem, odrobili w Starym Wołowie, gdzie wyraźnie pokonali powoli powracających na swój poziom Herosów (5-1). Po zaciętym meczu i golu Patryka Pisuli w końcówce pojedynku z warzęgowskim Ruchem (2-1) Spartanie mieli już na swoim koncie serię 3 spotkań bez porażki, którą kontynuowali potem w Kuraszkowie (5-1) i Mojęcicach (8-0), ale na zakończenie rundy na własnej murawie dali się ograć futbolistom borzęcickiego Orkana (2-4), kończąc piłkarską wiosnę z 7 zwycięstwami (54%) na koncie, co ciągle oznacza – wprawdzie nieznaczny, ale jednak progres.

W rewanżowej serii pojedynków w koszulkach Sparty zobaczyliśmy 24 zawodników, których średnia wieku wyniosła 26,3. Najliczniejszą grupą, liczącą 13 graczy (54%) stanowili piłkarze pomiędzy 20. a 30.rokiem życia, ale dostarczyli oni zespołowi zaledwie 4 gole (8%). Futbolowego rzemiosła w barwach miłczańskiej ekipy uczy się zaledwie 5 nastolatków (21%), ale – głównie za sprawą M. Urbaniak, mają oni duży wpływ na grę i wyniki drużyny. Najskuteczniejszy Spartanin trafił wiosną do siatki bramki rywali 24 razy, a cały dorobek nastoletnich futbolistów zamknął się liczbą 35 goli (76%).

BRAMKARZE Mateusz BORYCZKA 11 772’ – 1 – Damian ZIEMLICKI 5 450’ – – – OBROŃCY Marcel HAŃCZYK 13 1.098’ 3 – – Krzysztof HELUSZKA 11 959’ – 2 1 Rafał PIETRAS 10 808’ – 1 – Mateusz SOCHA 12 604’ 1 1 – Aleksander KORCZ 6 350’ 1 – – Zdzisław GRABLEWSKI 6 92’ – – – Bartosz GRANAT 1 55’ – – – POMOCNICY Daniel STRÓŻYŃSKI 11 990’ 1 3 – Paweł KOZAK 13 982’ – 1 – Krzysztof STEFANOWSKI 10 753’ – 2 – Sylwester PĘCHERSKI 8 605’ – – – Piotr ZARZYCKI 7 565’ 1 – – Grzegorz SOCHA 11 434’ 5 1 – Kacper JELEC 7 420’ 4 – – Dawid GRABLEWSKI 9 379’ – – – Grzegorz KOZAK 6 325’ – 1 – Paweł CIEŚLIŃSKI 6 117’ 2 – – Piotr PASEK 3 76’ – 1 – Damian BARANOWSKI 1 30’ – – – NAPASTNICY Patryk PISULA 11 943’ 3 – – Mateusz URBANIAK 12 740’ 24 1 – Paweł MATUSIEWICZ 7 302’ – 2 – w tabeli: imię i nazwisko, ilość występów, minuty na boisku, gole, żółte i czerwone kartki.

Zespół z Miłcza zakończył sezon na 6.pozycji, a w wiosennej serii pojedynków to właśnie Spartanie – nie licząc dominatorów z Krzelowa, byli najlepszą ekipą z naszego powiatu, wyprzedzając o oczko Olimpijczyków. Nasza drużyna to 3.ofensywa w lidze, ze średnią zdobyczą 3,53 bramki w meczu, a takim rezultatem mogli pochwalić się świętujący w czerwcu awans piłkarze z Wielkiej Lipy. Nie najgorzej było także w obronie, gdyż ta formacja ze stratą 1,92 gola w futbolowym starciu to także rankingowa czołówka (5.pozycja).

Najlepszym okresem w meczu dla miłczan był finisz każdej z połów, gdyż w ostatnich kwadransach piłkarskich odsłon zdobyli oni w sumie 22 gole (10-12), czyli 48% całego dorobku. Fatalnie natomiast nasz zespół wchodził w pojedynek gdyż pierwsze minuty to ogólna strata aż 7 goli (28%), a w kolejnym kwadransie po stronie strat Spartanie zapisali wiosną kolejnych 6 trafień, więc pierwsze pół godziny meczu nasz zespół przegrywał (10-13). W większości przypadków udawało się odrobić stratę, ale i to znalazło odbicie w statystyce, gdyż miłczanie we wszystkich spotkaniach byli na prowadzeniu przez 333 minuty, co stanowi zaledwie 28% całego wiosennego czasu futbolowych zmagań.