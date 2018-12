Od wielu już lat w dolnobrzeskiej ofercie sportowej jedną z cieszących się największym zainteresowaniem sekcji jest grupa, która doskonali swoje umiejętności w taekwon-do. Ta koreańska sztuka walki z miejsca zdobyła wiele serc najmłodszych entuzjastów sportu z naszego powiatu i mimo, iż na przestrzeni tych wszystkich lat zmieniała się obsada klubu, to zainteresowanie nim wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

Jak w każdej dyscyplinie – szczególnie w sportach walki, praca polega głównie na wielkim wysiłku na treningu, w trakcie którego zawodnicy klubu Avasatare szlifują swoje talenty, by później zaprezentować się jak najlepiej na matach imprez o różnym poziomie trudności. Jeśli praca na zajęciach szkoleniowych jest ciężką codziennością, to dla każdego młodego zawodnika świętem są zawody. Często wprawdzie towarzyszy im spory stres, ale im więcej doświadczenia, tym jego paraliżująca moc znika. Na początku grudnia na parkiecie dolnobrzeskiej hali Rokita spotkało się blisko 200 młodych adeptów taekwon-do, a ich celem był udział w kolejnej edycji mikołajkowego turnieju Avasatare Winter Cup. Zawody te były wspaniałym spotkaniem młodych ludzi, których połączyła jedna pasja, a ponieważ – jak to przy tego typu grudniowych świętach – końcowy rezultat nie był kwestią najważniejszą, zaś na pierwszy plan wysunęła się wspaniała, sportowa zabawa.

Nie znaczy to oczywiście, że uczestnikom imprezy nie zależało na dobrych występach. Wręcz przeciwnie, każdy z pełną motywacją przystępował do wszystkich sportowych prób i każdego z uczestników grudniowej rywalizacji czekała za to nagroda w postaci okolicznościowych medali i dyplomów.

Mikołajkowe konkurencje polegały na zaliczeniu jak największej ilości uderzeń stopą w tarczę w czasie 10 sekund, pokonanie toru przeszkód w możliwie najkrótszym czasie oraz osiągnięcia najwyższego poziomu podczas kopnięcia z wyskoku. Młodzi sportowcy mogli również sprawdzić się w układach formalnych – Tul, a na sam koniec spotkania najbardziej doświadczeni zawodnicy stoczyli kilka niezwykle widowiskowych pojedynków.

Grudniowy turniej tzw. pierwszego kroku – dający szansę najmłodszym adeptom taekwon-do szansę na poczucie dreszczyku emocji towarzyszącego rywalizacji z rówieśnikami z innych klubów, a przede wszystkim – integruje cała środowisko połączone jedną pasją, więc w interesie organizatorów, trenerów, rodziców i młodych sportowców leży, aby impreza ta jak najszybciej na stałe weszła do dolnobrzeskiego sportowego kalendarza i z każdą kolejną edycją cieszyła się rosnącym zainteresowaniem.