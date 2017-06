Srebrny urodzaj

Ostatnie dni maja na parkiecie wołowskiej hali upłynęły pod znakiem celuloidowej piłeczki. W jej murach bowiem przy tenisowych stołach rozstrzygnięto sportową rywalizację o regionalne tytuły mistrzowskie w kategorii żaków. Szczególne nadzieje nasi powiatowi kibice wiązali z występem dziewcząt, gdyż w tej grupie nasze kluby miały kilka mocnych reprezentantek, a te w zmaganiach z rówieśniczkami nie zawiodły.

Szczególny sukces stał się udziałem wołowianki Liliany Przybył, która sięgnęła po srebrny krążek. Zawodniczka Wolavii miała zagwarantowany udział w turnieju głównym, w którym o mistrzostwo rywalizowało osiem zawodniczek. Nasza tenisistka rozpoczęła swój udział w turnieju od dramatycznego pojedynku z Aleksandrą Breś (Żak Gierałtowiec), który rozstrzygnął się dopiero w piątym secie, szczęśliwym dla wołowianki (3-2). Po tym zwycięstwie nasza zawodniczka znalazła się w strefie medalowej, a na jej drodze do mistrzowskiego tytułu w kolejnym etapie turnieju stanęła zawodniczka dolnobrzeskiego Rokity – Wiktoria Riwoń, która możliwość gry w turnieju głównym wywalczyła sobie w trudnych eliminacjach. Być może na tyle nadwątliły one jej siły, iż w meczu o finał stroną zdecydowanie dominującą była Liliana i to ona po pewnym zwycięstwie (3-0) znalazła się w grze o mistrzowski tytuł. Niestety, ostatecznie po to trofeum sięgnęła Malwina Jarecka (Victoria Jelcz-Laskowice), która oddała wołowiance zaledwie jednego seta. Majowa impreza okazała się jednak bardzo udana dla naszych zawodniczek, z których trójka stanęła na podium, a cała liczna grupa dość mocno punktowała w eliminacjach do Indywidualnych Mistrzostw Polski.

1. Malwina Jarecka Victoria Jelcz-Lask. 2. Liliana Przybył Wolavia Wołów 3-4. Martyna Draczyńska Rokita Brzeg D. Wiktoria Riwoń Rokita Brzeg D. kwalifikacje do IMP 1. Wiktoria Riwoń Rokita Brzeg D. 2. Nikola Skawińska Wolavia Wołów 5-6. Magdalena Bojanowska Rokita Brzeg D. 7-8. Paulina Hołodniuk Wolavia Wołów Anna Ulatowska Wolavia Wołów 9-10. Anżelika Sowa Rokita Brzeg D. Alicja Kaczan Wolavia Wołów 15-16. Małgorzata Kubera Wolavia Wołów Julia Zaguła Rokita Brzeg D. 21-24. Liwia Skawińska Wolavia Wołów 27-28. Marika Chrąchol Rokita Brzeg D. 29. Zuzanna Bazylewska Rokita Brzeg D.

Na takich rozmiarów sukcesy trudno było liczyć w rywalizacji chłopców, gdyż konkurenci dysponowali znacznie większą siłą sportowego rażenia, a i kadrowo nasze żaki nie były tak liczne jak ich koleżanki. W turnieju mistrzowskim, w gronie najlepszych ośmiu zawodników, znalazło się jednak dwóch wołowian, którzy jednak podczas tych zawodów nie odgrywali przy tenisowych stołach głównych ról i już po pierwszej rundzie odpadli z rywalizacji o tytuł.