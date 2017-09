Studio Balans, zadbaj o równowagę

Rozmowa z trenerką i właścicielką Studia Balans Justyną Zgoła-Pamin.

Jakie były początki Studia Balans?

Studio Balans przy ul. Browarnej 5 powstało w 2011 roku, ale tak naprawdę jego początki sięgają zdecydowanie wcześniejszego okresu. Wszystko co działo i dzieje się pod szyldem Studio Balans, tworzyło się w mojej głowie od momentu przeprowadzenia się z Wrocławia do Wołowa. W 2003 roku mając na koncie liczne kursy, szkolenia fitness i tańca, w kraju i za granicą czułam, że Wołów jest gotowy na nowości i potrzebuje ciekawej oferty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zaczęłam skromnie, w wynajętej sali OSiR-u przy ul. Trzebnickiej. Prowadziłam zajęcia fitness dla pań, a w szkołach prowadziłam zajęcie taneczne dla dzieci. Wspominając ten czas odczuwam ogromną satysfakcję, że wiele z tych osób, które wtedy mi zaufały są ze mną do dzisiaj. Mowa oczywiście o klientkach, z którymi od tamtego momentu krok po kroku tworzyłam społeczność fitness. Jednocześnie na zajęciach tanecznych wyłaniały się coraz to zdolniejsze dzieci i tak powstała grupa taneczna Traf, która dzisiaj na swoim koncie ma wiele głównych nagród w prestiżowych konkursach tanecznych. Z tych właśnie początków zostało przy mnie grono ludzi, którzy aktualnie stanowią energiczną kadrę Studia Balans. Oczywiście po drodze szkoląc się i ciągle podnosząc swoje kwalifikacje. Studio Balans od tamtej pory rozwinęło skrzydła. Dzisiaj taniec i fitness, to nie jedyne dziedziny którymi się zajmujemy. Wachlarz naszej oferty jest bardzo szeroki. Począwszy od tańca dzieci przedszkolnych po młodzież szkół średnich gdzie na zajęciach pojawiają się różne style taneczne takie jak hip hop, jazz, balet, house i inne. Dalej fitness, czyli zajęcia grupowe, siłownia oraz treningi personalne cieszące się coraz większą popularnością. Zajęcia ruchowo-funkcjonalne dla dzieci i młodzieży. Organizujemy wydarzenia takie jak np.: urodziny dla najmłodszych, imprezy firmowe. Mamy w pakiecie konferansjera, wykwalifikowanych animatorów i oczywiście show artystyczne. Od 10 lat zajmujemy się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży w dwóch formach: rekreacyjnej oraz typowo szkoleniowej dla naszych tancerzy. Warsztaty taneczne prowadzone są przez najlepszych choreografów, znanych nie tylko w kraju ale i za granicą. Ta bogata historia świadczy o naszej stabilności i silnej pozycji na terenie gminy Wołów. Choć nie tylko tu prowadzimy zajęcia. Nasza oferta spotkała się z ogromnym uznaniem w Ścinawie, Wińsku oraz w Brzegu Dolnym. Rozmowy o rozszerzeniu granic naszej działalności prowadzone są w Obornikach Śląskich oraz Trzebnicy. Również mieliśmy zapytanie z Milicza i żałujemy, że jednak trochę to od nas za daleko. Chociaż kto wie, czas pokaże.

Czym będzie różniła się oferta w tym roku od lat poprzednich?

Minione lata dały nam możliwość obserwacji i zweryfikowania czego Wołów potrzebował wtedy, a czego potrzebuje dzisiaj. Jest to przede wszystkim bardziej świadoma społeczność, a fitness który dla większości był tematem tabu, obecnie lokalnie prężnie się rozwija. Cieszymy się, bo mamy poczucie, że w dużej mierze my się do tego przyczyniliśmy przybliżając już od dłuższego czasu pojęcie fitness mieszkańcom. Cieszy też nas to, że można znaleźć w Wołowie różnorodne formy treningu. My jednak niezmiennie zostajemy przy swojej pierwotnej idei, czyli prozdrowotnego podejście do pojęcia fitness. Wszystko co proponujemy, między innymi zakres nowych zajęć, nowi partnerzy, przyczyni się jeszcze bardziej do kompleksowego zadbania o naszych klientów. Podkreślę również, że jesteśmy jednym z nielicznych klubów w Polsce, który został wyróżniony certyfikatem Prozdrowotnego Klubu Fitness, co utwierdza nas w przekonaniu, że misja dbania o równowagę psychiczną i fizyczną naszych klientów jest w stu procentach słuszna. W dzisiejszych czasach, prawie każdy boryka się z dolegliwościami kręgosłupa, otyłością, która utrudnia wykonywanie podstawowych czynności, zbyt spiętymi mięśniami co powoduje kontuzje, urazy. Powoduje to złe samopoczucie wynikające z bólu lub stresu, towarzyszącego nam na co dzień. Stąd podjęcie współpracy z nowymi partnerami, o których wcześniej wspomniałam. W zakresie rehabilitacji, wspierać nas będzie BMK nowoczesne i specjalistyczne centrum rehabilitacji i treningu sportowego z Wrocławia. Mają bogatą ofertę usług medycznych, zajmują się między innymi diagnostyką kręgosłupa i wad postawy. O wysokim poziomie świadczeń centrum mieliśmy okazję przekonać się podczas szkoleń. Mój mąż od dwóch lat systematycznie poszerza swoją wiedzę i umiejętności w tej placówce, z zakresu treningu funkcjonalnego oraz zdrowotnego. O zdrowe, prawidłowe odżywiania naszych klientów zadba dietetyk kliniczny mgr Kamila Jedynak z Manufaktury Diety, której artykuły o tematyce zdrowia i odżywiania ukazują się regularnie właśnie w Kurierze Gmin. Co więcej, to ona stoi za kulisami Dietetycznego Cateringu Pudełkowego – Healthy Meal, który właśnie pojawi się w Wołowie, i to właśnie w naszym Studio! Spod jej ręki wychodzą jadłospisy, na których bazie przyrządzane są posiłki Healthy Meal, jak również koktajle ze świeżych owoców i warzyw specjalnie dostosowane do potrzeb osób trenujących. Produkty te będą dostępne w sklepiku naszego studia. Jesteśmy przekonani, że współdziałanie na tych trzech płaszczyznach: prawidłowy trening, wsparcie rehabilitacyjne oraz żywieniowe, da naszym klientom oczekiwane rezultaty, a co najważniejsze utrzymujące się na dłużej. Przewidujemy też konkretne dni oraz godziny na siłowni przeznaczone tylko i wyłącznie dla płci pięknej. Chcemy mocno zadbać o panie, które często czują się skrępowane obecnością panów na siłowni. Dlatego będą miały czas wyłącznie dla siebie, szczegóły zdradzimy już niebawem.

Chcemy też uspokoić tych, którzy przestali w nas wierzyć albo sądzili, że świetność Studia Balans należy do przeszłości. Wręcz przeciwnie wracamy z podwojoną siłą, ten czas może lekkiego wyciszenia, uśpienia był wynikiem realizacji moich życiowych planów. Zostałam mamą, a jak każda mama wie, to trochę zmienia dotychczasowe życie. Z synkiem mamy już wszystko dogadane i mama ma zielone światło na powrót pełną parą do tego, co stworzyła dawno temu z potrzeby serca, bo jak ktoś często mi powtarza ” to miejsce nie będzie żyło bez serducha, którym ty jesteś ” – dziękuję mężu, że mi o tym przypominasz.

Co będzie można zobaczyć na Dniu Otwartym ?

W niedzielę 1 października, świętujemy 6. rocznicę otwarcia i traktujemy tę datę bardzo poważnie, bo na takie traktowanie zasługują nasi stali klienci. A nowych mamy nadzieję przekonać tego dnia, że warto z nami podjąć wyzwanie i spełniać swoje marzenia o pięknej, zdrowej sylwetce. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie od godziny 15.00 do Studia Balans na ul. Browarnej 5. Będzie się działo! Przygotowaliśmy wiele atrakcji w postaci nowych zajęć. Do dyspozycji będą też stanowiska naszych partnerów. Będzie możliwość wstępnego zdiagnozowania dolegliwości bólowych ze specjalistami z BMK. Pani dietetyk na bezpłatnej konsultacji dokonywać będzie analizy składu ciała, określając w ten sposób zawartość tkanki tłuszczowej w masie ciała, a także masę beztłuszczową oraz stopień nawodnienia. Podczas naszej urodzinowej imprezy odbędzie się również degustacja posiłków w celu zapoznania się z ofertą cateringu Healthy Meal. Będzie okazja do poćwiczenia pod okiem wykwalifikowanego trenera na urządzeniach w siłowni i sprawdzenia, że nie jest to tylko miejsce dla mężczyzn jak się powszechnie sądzi. Przygotowaliśmy także coś dla najmłodszych oraz pokazowe urodziny. To będzie czas przeznaczony dla dzieci na świetną zabawę z animatorkami naszego studia.

Czy na Dzień Otwarty może przyjść każdy? Czy jest to darmowa impreza?

1. października może przyjść każdy, i każdy kto przyjdzie do nas tego dnia weźmie udział w loterii ciekawych i cennych nagród między innymi karnetów OPEN na miesiąc za jedyne 1 zł. A to wszystko bezpłatnie. Dla osób biorących udział w zajęciach pokazowych przewidujemy dodatkowe nagrody. W ten sposób chcemy wszystkich zachęcić do aktywnego skorzystania z Dnia Otwartego i atrakcji przez nas przygotowanych. Tylko sprawdzenie treningu na własnym ciele pomoże w wyborze odpowiedniej oferty. Przecież o to chodzi, żeby się poruszać i idealnie zacząć właśnie tego dnia z nami. Szczegóły oferty promocyjnej są na stronie internetowej – studiobalans.pl, fb oraz w recepcji studia pod nr 668 828 840.

Przedsmakiem dla zainteresowanych mogą być obozowe popisy taneczne przygotowane przez tancerzy biorących udział w tegorocznych warsztatach tanecznych w Jarosławcu. Zapraszamy tych, którzy jeszcze nie zapisali się na zajęcia taneczne. Myślę, że ten występ utwierdzi w przekonaniu, że można rozwinąć się u nas również na wysokim poziomie tanecznym i kto wie może wkrótce dołączyć do turniejowej grupy Traf. Popisy odbędą się 28 września o godz. 18.00 w widowiskowej sali WOK-u. Zapraszamy serdecznie.