Tenis stołowy. Co dzieje się ostatnio przy stołach?

SOLO PRZY STOLE

TENIS STOŁOWY

Rywalizacja przy tenisowych stołach jest jedną z tych, które towarzyszą sportowym kibicom przez cały sezon, a nasze ekipy biją się o rankingowe punkty na poziomie 1.ligi (zawodniczki dolnobrzeskiego Rokity) i 2.ligi (tenisiści Wolavii Wołów), a młodsi reprezentanci tych drużyn na niższych szczeblach. Oprócz zespołowej, ligowej rywalizacji z dużymi nadziejami czekaliśmy także na informacje z imprez, w których każdy z uczestników mógł liczyć wyłącznie na własne umiejętności i formę. W ramach wakacyjnych podsumowań proponujemy dziś spojrzenie, jak w indywidualnych pojedynkach radzili sobie reprezentanci dolnobrzeskiego Rokity.

W tenisowym środowisku nasza sekcja znana jest przede wszystkim z występów dziewcząt i ostatnie miesiące nie dokonały w tej tradycji wyłomu. W rozgrywkach indywidualnych w 4 kategoriach wiekowych (junior, kadet, młodzik, żak) pod diabelskim szyldem wystąpiło 21 tenisistek i tenisistów, ale na poziom ogólnopolski udało się przebić tylko 11 dziewczętom. W turniejach z cyklu Grand Prix Polski udział biorą najzdolniejsi adepci celuloidowego sportu z całego kraju, a nasz klub miał swoich reprezentantów w każdej z wiekowych kategorii.

GPP ŻAKÓW Zuzanna Bazylewska TURNIEJ 1. 2. 3. MIEJSCE 33-40 25-32 33-48 Julia Zaguła TURNIEJ 1. 2. 3. MIEJSCE 21-24 – – GPP MŁODZIKÓW Liliana Przybył TURNIEJ 1. 2. 3. MIEJSCE 9 3-4 1 Wiktoria Riwoń TURNIEJ 1. 2. 3. MIEJSCE 25-32 33-40 18 Martyna Draczyńska TURNIEJ 1. 2. 3. MIEJSCE 25-32 15 20 Magdalena Bojanowska TURNIEJ 1. 2. 3. MIEJSCE 49-56 – – Anżelika Sowa TURNIEJ 1. 2. 3. MIEJSCE 49-56 – – GPP KADETÓW Aleksandra Wiśniewska TURNIEJ 1. 2. 3. MIEJSCE 17 8 7 Liliana Przybył TURNIEJ 1. 2. 3. MIEJSCE 11 3-4 33-40 GPP JUNIORÓW Elżbieta Kwiatkowska TURNIEJ 1. 2. 3. MIEJSCE 19 13 11 Milena Chrabąszcz TURNIEJ 1. 2. 3. MIEJSCE 33-40 19 33-40 Nina Ossowska TURNIEJ 1. 2. 3. MIEJSCE – – 57-64

Sportowe spotkania z tego cyklu są zawsze doskonałą okazją do sportowego przetarcia i zwycięstwa w nich z całą pewnością nie tylko dają satysfakcję, ale i mocno podnoszą rangę w środowisku. Przez kolejne ping-pongowe sito przeszło już tylko 8 Diablic i właśnie im dane było w ostatnich miesiącach stanąć do rywalizacji o krajowe tytuły mistrzowskie.

MP ŻAKÓW Zuzanna Bazylewska SINGIEL miejsce: 33-48 DEBEL miejsce: 17-32 MP MŁODZIKÓW Liliana Przybył SINGIEL miejsce: 9-16 DEBEL miejsce: 5-8 Wiktoria Riwoń SINGIEL miejsce: 33-48 DEBEL miejsce: 9-16 Martyna Draczyńska SINGIEL miejsce: 17-24 DEBEL miejsce: 9-16 DRUŻYNA: 5-8 MP KADETÓW Aleksandra Wiśniewska SINGIEL miejsce: 9-16 DEBEL miejsce: 9-16 MIKST miejsce: 5-8 MP JUNIORÓW Elżbieta Kwiatkowska SINGIEL miejsce: 17-24 DEBEL miejsce: 5-8 MIKST miejsce: 9-16 Milena Chrabąszcz SINGIEL miejsce: 17-24 DEBEL miejsce: 5-8 MIKST miejsce: 17-32 Nina Ossowska SINGIEL miejsce: 33-48 DEBEL miejsce: 17-32 MIKST miejsce: 33-64 DRUŻYNA: 5-8

Rezultaty wszystkich występów oczywiście wpływają na pozycję danej zawodniczki w krajowym rankingu. Ponieważ tenis stołowy cieszy się w naszym kraju sporym zainteresowaniem, więc przebicie się do na czołowe miejsca jest niezwykle trudne i potrzeba do tego nieraz całej serii spektakularnych sukcesów. W ogólnopolskim rankingu najwyżej sklasyfikowaną tenisistką dolnobrzeskiego Rokity jest L. Przybył, która uplasowała się na 4.pozycji na 415 uwzględnionych młodziczek. W tej grupie wiekowej na liście PZTS znalazły się także:

Martyna Draczyńska 23. Wiktoria Riwoń 28. Magdalena Bojanowska 90. Anżelika Sowa 99.

Nieco dalej na rankingowej liście L. Przybył znajduje się w zestawieniu kadetek (419 sklasyfikowanych), gdyż w tej grupie zajmuje 16.lokatę, ale pozycję znacznie bliżej czołówki przy tenisowych stołach w ostatnich miesiącach wypracowała sobie A. Wiśniewska, która zajmuje 9.lokatę. Od dłuższego czasu do krajowej czołówki w każdej z grup wiekowych, w których występuje, należy E. Kwiatkowska. Nasza Diablica nie rozczarowywała również ostatnio, więc jej wysoka 14.pozycja wśród juniorek jest tylko potwierdzeniem nieprzeciętnego talentu, a wysokie umiejętności znalazły uznanie także w grupie seniorek, w której sklasyfikowana na 85.miejscu (331) dolnobrzeżanka jest jedyną reprezentantką naszego klubu. Wśród młodszych natomiast można odnaleźć jeszcze następujące juniorki:

Milena Chrabąszcz 26. Aleksandra Wiśniewska 55. Nina Ossowska 61. sklasyfikowano: 394 tenisistki

Najmłodszą zawodniczką na krajowej liście jest Z. Bazylewska, która plasuje się na 35.miejscu (316) w kategorii młodziczek.

Pod egidą Rokity swoje sportowe pasje realizują także tenisiści, ale do tej pory nie udało im się osiągnąć poziomu klubowych koleżanek, choć swój potencjał mogli już zaprezentować na ważnych regionalnych turniejach. Na przestrzeni sezonu w ramach eliminacji do regionalnego turnieju mistrzowskiego rozgrywane są Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne i to właśnie na nich sportowe boje idą o mistrzowskie bilety. Oczywiście ranga tych rozgrywek jest nieco niższa, co jednak nie znaczy, że wszystkie zwycięstwa przychodzą łatwo. Na Dolnym Śląsku prężnie bowiem działa wiele klubów, w których szkolenie stoi na wysokim poziomie. W regionalnej rywalizacji zaistniała szersza grupa naszych reprezentantów, których rezultaty prezentujemy.

kategoria: SENIORZY WTK MDŚl. I. II. III. Milena Chrabąszcz 3-4 – 4 9-12 Elżbieta Kwiatkowska 5-8 – 2 5-8 Aleksandra Wiśniewska 5-8 – 6 5-8 Anżelika Sowa 13-16 – 15-16 – Liliana Przybył – – 10 9-12 Nina Ossowska – – 13-14 – Martyna Draczyńska – – 15-16 – Zbigniew Kot – 25-32 25-32 18-33 kategoria: JUNIORZY WTK MDŚl. I. II. III. Elżbieta Kwiatkowska – – – 3-4 Milena Chrabąszcz – 1 – 1 Aleksandra Wiśniewska 1 2 2 – Liliana Przybył 5-8 7 5 – Martyna Draczyńska 5-8 15-16 15-16 – Nina Ossowska 5-8 4 4 5-8 Wiktoria Riwoń 13-16 13-14 10 – Anżelika Sowa 23-24 17-18 12 – Magdalena Bojanowska 25-28 23-24 19-20 – Iga Zaczkiewicz 25-28 29-35 – – Julia Zaguła 29-33 – – – Zuzanna Bazylewska – 25-28 – – kategoria: KADECI WTK MDŚl. I. II. III. Aleksandra Wiśniewska – – – 1 Liliana Przybył 3-4 – – – Martyna Draczyńska 5-8 6 8 – Wiktoria Riwoń 13-16 10 5 – Anżelika Sowa 13-16 12 17 – Magdalena Bojanowska 17-20 15-16 9 – Julia Zaguła 25-28 – – – Zuzanna Bazylewska 25-28 23-24 21-24 – Marika Chrąchol – 29-32 – – Sebastian Sowa 29-38 37-44 37 kategoria: MŁODZICY WTK MDŚl. I. II. III. Liliana Przybył – – – 2 Martyna Draczyńska – – – 5-8 Wiktoria Riwoń – – 1 5-8 Anżelika Sowa 5-8 5 6 10-11 Magdalena Bojanowska 3-4 3 5 12-13 Iga Zaczkiewicz 9-12 13-14 – – Julia Zaguła 9-12 11 – – Zuzanna Bazylewska 17-20 17-18 13 14-21 Marika Chrąchol 25-28 29-35 21-22 – Sebastian Sowa 21-24 33-40 29-36 36-43 Lena Riwoń 29-35 29-35 – – Maja Wojtyła 29-35 29-35 – 22-30 Adam Prośniewski – – 29-36 – kategoria: ŻAKI WTK MDŚl. I. II. III. Julia Zaguła 21-24 – – – Zuzanna Bazylewska 1 2 – 3-4 Marika Chrąchol 5-8 – 11 9-10 Sebastian Sowa 5-8 10 9 10-11 Lena Riwoń 11-12 10 15-17 13-14 Maja Wojtyła 13-14 9 9 11-12 Adam Prośniewski 15-16 17-20 21-24 20-23 Lena Smolarek – 12 13-14 15 Gabriela Pułecka – – 15-17 – Jakub Moliński – 21-24 – 20-23

Z powyższego zestawienia wynika, że dwie dolnobrzeżanki w minionym sezonie mogły cieszyć się ze złotych medali regionalnego championatu. Ta kolekcja naszego klubu jest jednak większa, gdyż na najwyższym stopniu podium po dolnośląskich mistrzostwach stanęły również: dwukrotnie E. Kwiatkowska (junior) – w parze z M. Chrabąszcz w deblu oraz Jakubem Matkowskim (AZS UE Wrocław) w mikście; po raz drugi A. Wiśniewska (kadet) w deblu z Julią Furman (AZS UE Wrocław) oraz L. Przybył i W. Riwoń (młodzik) po turnieju deblowym, a wraz z M. Draczyńską nasze Diablice stworzyły najlepszą drużynę tegorocznych mistrzostw. Do tego złotego dorobku należy dodać jeszcze 13 krążków – 3 srebrne i 10 brązowych.

Od dawna dolnobrzeski zespół należy do najlepszych tenisowych szkółek w regionie, więc 2.pozycja w regionie jest tylko potwierdzeniem tego, o czym wszyscy w tenisowym środowisku wiedzą. Przy układaniu dolnośląskiego rankingu tenisowych sekcji brano pod uwagę wyniki z 70 klubów i okazało się, że nasz zespół nie tylko utrzymał wysoką pozycję, ale również znacznie powiększył swoją punktową bazę.

1. AZS UE Wrocław 31.958 2. ROKITA BRZEG DOLNY 14.486 3. WOLAVIA WOŁÓW 11.157 4. Odra Głoska 8.271 5. Żak Gierałtowiec 7.701 6. Śnieżnik Stronie Śl. 5.782 7. Orlęta Krosnowice 5.641 8. Zagłębie Lubin 4.640 9. Granit Strzelin 4.100 10. Zenit Międzybórz 4.087

opracowali: Władysław i Marek Chrabąszczowie

Liliana Przybył w krajowym rankingu młodziczek sklasyfikowana została na wysokiej 4.pozycji, ale w ostatnich miesiącach zaliczyła także wiele udanych występów w rozgrywkach kadetek, co znalazło odzwierciedlenie w jej 16.miejscu w zestawieniu tej grupy wiekowej.