Tenisiści z Wołowa i Brzegu Dolnego pokazali, że są w formie

JEST FORMA

W sobotę pierwszy mecz 2.rundy rywalizacji na poziomie 2.ligi rozegrali tenisiści stołowi wołowskiej Wolavii. Przy własnych stołach spotkali się oni z konkurentami z Głoski, którzy w tym sezonie delikatnie stwierdzając – nie zachwycają. Konfrontacja nie przyniosła zaskakujących rozstrzygnięć, a gospodarze dość szybko przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

W pierwszej serii singlowych starć najmniejszych szans swoim konkurentom nie dali Michał i Wojciech Walenccy, a potem kolejne meczowe oczko do dorobku gospodarzy dorzucił Piotr Mielko. Najtrudniejszą sportową przeprawę na tym etapie pojedynku miał Damian Źródło, który po bardzo zaciętej, 5-setowej walce w dramatycznym tie-break’u musiał ustąpić pola rywalowi. W pojedynkach deblowych wołowianie stracili zaledwie seta i po tym rozdziale sobotniej konfrontacji stało się jasne, ze co najmniej punkt pozostanie przy naszej drużynie, ale podział punktów w żadnym wypadku nie był celem gospodarzy, którzy bardzo szybko rozwiali resztkę ewentualnych wątpliwości. Kolejne singlowe zwycięstwa duetu Walenckich przechyliły szalę zwycięstwa na korzyść naszego zespołu, a w ostatniej serii starć pojedynczych obie ekipy podzieliły się punktami.

WOLAVIA WOŁÓW

– Odra II Głoska 8-2

Punkty: M. Walencki (2,5), W. Walencki (2,5), P. Mielko (1,5), D. Źródło (1), Bartosz Kasperek (0,5).

2.LIGA PODGRUPA A 1. ZKS IV Zielona G. 11 19 +46 2. ZKS III Zielona G. 11 18 +44 3. LZS Raszówka 11 17 +20 4. AZS Uniw. Zielona G. 11 15 +14 PODGRUPA B 5. WOLAVIA WOŁÓW 12 16 +26 6. KTS Wolbromek 11 13 +18 7. Marten Ciechów 11 12 +12 8. AZS UE Wrocław 11 10 -6 9. TS Zaręba 11 5 -22 10. Orion Bukowice 11 5 -46 11. Warta II Kostrzyn 11 2 -52 12. Odra II Głoska 12 2 -54

Po świąteczno-noworocznej przerwie wołowscy tenisiści są nadal w formie, co lider Wolavii M. Walencki potwierdził także dzień później, kiedy to przy dolnobrzeskich stołach był jednym z najlepszych zawodników 3.WTK w grupie seniorów. Do styczniowej rozgrywki przystąpiło 19 zawodniczek oraz 57 tenisistów i w obu grupach nasi reprezentanci mogli liczyć na sukcesy.

Wspomniany wyżej wołowianin pewnie kroczył od zwycięstwa do zwycięstwa i dopiero w półfinałowej rywalizacji trafił na rywala, który zmusił go do maksymalnego wysiłku. Ciechowianin Andrzej Furman miał w dolnobrzeskim turnieju nieco więcej sportowego szczęścia i najpierw w tie-break’u pokonał naszego reprezentanta, a potem już po jednostronnym finale zapewnił sobie zwycięstwo w całym turnieju. W pojedynku o 3.lokatę M. Walencki zapisał na swoim koncie kolejne zdecydowane zwycięstwo i ostatecznie stanął na najniższym stopniu podium. Oprócz tego tenisisty w 3.WTK udział wzięli jeszcze inni wołowianie: Paweł Kurzac (6.miejsce), W. Walencki (7), Kacper Włodarczyk, D. Źródło (obaj 33-48), Karol Kalisz i Jakub Staszczyk (obaj 49-57) oraz reprezentant gospodarzy Zbigniew Kot (25-32).

Swoich sympatyków w trakcie niedzielnej rozgrywki nie rozczarowały także dolnobrzeskie Diablice, a czołowe pozycje podzieliły one z zawodniczkami lubińskiego Zagłębia. W finale rozgrywki doszło do swoistego rewanżu za przedświąteczne ligowe spotkanie, w którym oba kluby podzieliły się punktami, gdyż o zwycięstwo rywalizował Elżbieta Kwiatkowska z Pauliną Knyszewską. W grudniowej konfrontacji lepsza okazała się zawodniczka Rokity, ale tym razem rywalka wzięła rewanż i to ona stanęła na najwyższym stopniu podium. Rywalizacja o 3.lokatę również toczyła się na dolnobrzesko-lubińskiej osi, a wyższość miedziowej tenisistki w tym starciu musiała uznać Milena Chrabąszcz, która ukończyła styczniową imprezę na 4.pozycji. A oto miejsca naszych pozostałych zawodniczek: